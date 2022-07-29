16 доказательств того, что иногда внешность бывает ой как обманчива

Как известно, не стоит судить людей по первому впечатлению: частенько оно оказывается далеким от реальности. Например, робкая на вид девушка может запросто оказаться настоящей оторвой и бунтаркой. А грозный байкер в татуировках с накачанными бицепсами — любителем семейных мюзиклов.

Мы в ADME обратились к историям пользователей сети, которые ошиблись в своих предположениях по поводу незнакомцев и решили, что не будут больше судить о людях, не узнав их.

Муж у меня настоящий богатырь: 2 метра ростом, брутальный, бородатый. Утро, мою голову в ванной. Вдруг слышу громкий рев и крик. Бегу на кухню и вижу: муж лежит на полу. Спрашиваю, что случилось, а он смотрит испуганными глазками и отвечает: «Я мышь увидел, запрыгнул на табуретку. Она не выдержала, и я упал». © Палата № 6 / VK

Познакомилась с парнем на одном мероприятии. Он выглядел как настоящий хиппи: с тремя кольцами в губах и пирсингом в бровях. Смотрелся слегка устрашающе из-за всего этого металла. За несколько лет я узнала его получше, он оказался очень милым и чувствительным. Однажды я спросила его, зачем ему этот пирсинг. Ответил, что сделал его еще в 16 лет, но не хочет от него избавляться, потому что это отличный фильтр: если кого-то он отталкивает этим, значит, ему не по пути с таким человеком. © Freda Minton / Quora

Работала официанткой. Однажды складывала салфетки рядом со столиком, за которым сидели родители с дочерью. Женщина сказала мне: «Научите ее этому. Если она продолжит плохо учиться, ей придется заниматься тем же самым». Я посмотрела на нее и ответила: «Вообще-то я студентка 3-го курса, получаю очень высокие баллы. А работаю здесь, чтобы платить арендную плату. Так что если ваша дочь окажется на моем месте, считайте, что ей повезло». © Unknown author / Reddit

Всякий раз, когда я видел высокого парня с татушками и накачанными бицепсами в обтягивающей футболке, думал, что он ничем не интересуется, только целыми днями ходит в спортзал и гоняет на мотоцикле. Но однажды я увидел одного такого человека на мюзикле «Король Лев». Сначала я решил, что он просто пришел с семьей и детьми. Но нет, парень все время сидел перед нами один, явно наслаждаясь шоу. © Unknown author / Reddit

В университете со мной на курсе учился низенький парень с растрепанными волосами. Со стороны он производил весьма унылое впечатление: замкнутый, с тихим голосом, к тому же заядлый геймер. Я всегда считала, что он один из тех, кто целыми днями сидит дома и играет до поздней ночи в компьютерные игры. 5 месяцев спустя он стал моим парнем. Оказалось, он настоящий бунтарь. Увлекает меня всякими новыми штуками, мотивирует стать более независимой и волевой. Я безумно люблю его и готова ради него на все! © Unknown author / Reddit

Работала в крупном автосалоне выше среднего уровня. Как-то раз зашел к нам дедуля: в синей олимпийке, спортивных штанах, вытянутых на коленях, и кроссовках. Ходил, смотрел на машины, а мы все — на него. Я решилась подойти. После знакомства дедушка сразу спросил, есть ли в наличии одна из самых дорогих моделей. Я посмотрела и ответила, что есть. Поблагодарил, сходил к своему автомобилю. Возвращается, ставит пакет на стол и говорит: «Оформляйте». А пакет полон денег. Так что никогда не нужно судить людей по их внешнему виду! © Nina Infinity

Я работал в ювелирном магазине. Однажды утром вошла женщина в пижаме, с растрепанными волосами. Она выглядела очень неряшливо, и ее рубашка и штаны были в пятнах. Мы все переглянулись и закатили глаза. Я подошел и представился. Женщина все рассматривала. Я показал ей почти все украшения на наших витринах. Затем она внезапно вернулась к дорогущему ожерелью, которое я продемонстрировал в самом начале. Она попросила показать его еще раз, я вытащил и повесил его ей на шею, и она просто сказала: «Я возьму его». Эта женщина стала моей постоянной клиенткой и потратила кучу денег, пока я там работал. © derpgod / Reddit

В студенческие годы работал в кафе. Однажды к нам пришел пожилой мужичок, тихонько сел за столик в самом углу и уставился в окно. Мы сразу решили, что он один из тех гостей, кто заходит просто посидеть. Закажет чашку кофе или чайник чая и будет сидеть полдня, беспрестанно требуя подлить кипятка. Официантки даже не хотели к нему подходить. Но, вопреки ожиданиям, он заказал самые дорогие блюда из меню, быстро поужинал и оставил щедрые чаевые. После этого частенько к нам захаживал, и девчонки наперегонки бежали его обслуживать.

В 12 лет попал в новый класс средней школы. Я был низеньким, неуверенным в себе мальчуганом. Оглядываясь по сторонам, искал кого-нибудь похожего на себя. И мой взгляд упал на одного парнишку: он тоже был небольшого роста, улыбчивый и на вид хороший. Впоследствии оказалось, что я в нем здорово ошибся. Он доставал и всячески издевался надо мной 2 следующих года. Так я понял, что первое впечатление, основанное на внешности, ничего не стоит. © Tim Klijn / Quora

Снимаю квартиру. Хозяин 2 метра ростом, с густой черной бородой, маленькими черными глазками, говорит басом. Побаиваюсь его. Вчера звонок в дверь. Открываю, а там он стоит в грязной майке, шортах, с большим молотком наперевес и так добродушно говорит: «Здорово. Пустишь? Я вам дверь починю, а то косяк отходит». Пока он чинил дверь, разговорились. Оказалось, классный мужик. © Палата № 6 / VK

Сижу в стоматологии, мимо меня проходит робкого вида женщина в ангоровой кофте, прижимая к себе сумочку, прощается со всеми. Вот, думаю, какая у них вежливая уборщица. Решила ее подбодрить, говорю: «Спасибо вам за чисто вымытые полы! Вы молодец!» Она на меня странно посмотрела, поблагодарила и вышла. А тут как раз моя врач вышла из кабинета, спрашивает: «Ты что, с нашей директрисой знакома? Она тут всех в ежовых рукавицах держит!» С тех пор каждый раз она мне припоминает эту историю и смеется.

Я работала продавцом элитной парфюмерии. Пришел странный парень: все смотрел, нюхал и женские, и мужские ароматы, потом ушел. Все вокруг посмеялись, что я уделила ему столько внимания. А он вечером вернулся, набрал полную сумку дорогих духов и сказал, что только к нам и будет теперь приходить. На отвисшие челюсти остальных продавцов просто было приятно смотреть. © Элина Сысоева

По дороге на работу у меня сломалась машина. И вот идет снег, я в легком платье стою у открытого капота. Машина проезжает за машиной, не останавливаясь, и вдруг тормозит внедорожник. Оттуда выходят четверо подозрительных парней и направляются ко мне. Ситуация патовая, но я так замерзла и нервничала, что мне было все равно. Они поинтересовались, в чем дело, и я вкратце рассказала. А потом они меньше чем за 5 минут завели мою машину. И даже предложили следовать за мной до работы на случай, если та снова заглохнет. © Vicki Blakney / Quora

Как-то ехала в такси в аэропорт, водитель оказался разговорчивым здоровенным мужиком. Зашла у нас речь про профессии. Ну я и спросила, как он к работе в такси пришел. И тут этот здоровяк с бородой говорит: «Да я вообще-то кондитер. Пироженки делаю, торты. А такси — это так, подработка». Я немного в шоке, спрашиваю: «И вы любите свою профессию?» Он грозно поворачивается всей массой, одновременно держа руль, и восклицает: «Да я кайфую!» © Подслушано / VK

В 8-м классе со мной учился парень, который вел себя как грубый и высокомерный эгоист. Я всегда думал, что он просто избалованный и таким образом привлекает к себе внимание. Но мое мнение изменилось, когда я пришел к нему домой на день рождения. Я узнал, что он сирота и живет с дядей и бабушкой. У него просто не было близкого человека, с которым он мог поделиться своими переживаниями, кому мог рассказать о том, что у него на сердце. Дома его все время игнорировали, поэтому он стал таким. © Arnav / Quora

Со мной в группе в универе учится девушка: невзрачная, типичный ботан в очках, юбке до колена и бесформенном свитере. Однажды выходим все вместе с пар, студенты начинают разбредаться. А эта девушка неожиданно подходит к большому черному внедорожнику, запрыгивает в него и с криком: «Куда прешь?» — выруливает с парковки. Мы все стояли с открытыми ртами и смотрели ей вслед. © Подслушано / VK