16 доказательств того, что первая любовь врезается в память навечно
Говорят, что первая любовь самая искренняя. Для кого-то это всего лишь воспоминания, другим повезло больше: им удалось сразу построить отношения на годы вперед. Так или иначе, к историям о первых бабочках в животе невозможно относиться равнодушно.
- Мне было 5 лет, поехала в летний лагерь. Там был мальчик года на 3 старше меня, занимался восточными единоборствами. И вот однажды за пару минут до отбоя он, обойдя каким-то образом вожатых, открыл дверь в мою комнату и кинул записку. Девочки вокруг столпились и такие, мол, давай, читай вслух. Я тогда понимала, что некрасиво будет рассказывать другим о том, что написали лично мне. А затем произошел один из самых постыдных поступков в моей жизни. Чтобы записку не забрали, я порвала ее и положила под матрас, так и не узнав, что в ней было написано. © Kseniya_m / ADME
- Нам было по 13 лет, оба из неблагополучных семей. Родителям не нравилось, что мы встречаемся, и они что только ни делали, чтобы нас разлучить. И вот однажды мне сообщили, что девушка уезжает жить к тете в другой город. За час до отъезда! Мы еле успели попрощаться. Она оставила номер телефона, но потом тетя сменила его. Я потратил годы на то, чтобы найти ее в интернете. Еле нашел. Мы встречались 3 месяца и потеряли друг друга еще на 5 лет из-за личных проблем. Затем мы снова воссоединились, даже стали строить планы на будущее, а потом она сказала, что я всколыхнул ее детскую травму. Мол, лучше нам больше не видеться. © Zonerdrone / Reddit
- Встречалась с любимчиком факультета, а потом мы поссорились. На следующий день он делал вид, что знать меня не знает. Я виду не подавала, но сердце разрывалось. Иду после пар и вижу, что он целуется с какой-то мымрой в углу. Прошла мимо, а на выходе вдруг меня догнал наш однокурсник и по совместительству лучший друг этого парня. Он обнял меня, а я стояла и рыдала ему в плечо. И потом он пригласил меня на концерт вечером. На следующее утро мы появились на факультете как пара. В итоге встречались потом еще 4 года.
- Мы встречались в старшей школе, но расстались после выпуска — просто не подходили друг другу. Расставание было тяжелым, я переехала после этого, мы долго не общались. Через 5 лет мама прислала коробку с моими вещами. Среди них была его тетрадка. Нашла парня в соцсетях, спросила, не хочет ли он забрать свою вещь. Мы снова стали общаться, и с тех пор дружим уже более 10 лет. © Forward_Ad6168 / Reddit
- С первым парнем мы встречались 2 недели. А потом объявилась его бывшая, и Андрюша вернулся к ней. Не скрою, я очень горевала. Мама, прознав об этом, сказала: «Вот козел! Ну ничего, он еще прибежит к тебе». Надавала мне кучу советов, как вести себя с ним в одной компании. Я не раздумывала и просто делала так, как она говорила. И через 2 месяца от него приходит сообщение, мол, давай встретимся, поговорим. Ну я решила, а почему бы и нет. На встрече он каялся и говорил, какой был дурак, просил вернуться. Я простила его, и мы встречались потом 2 года. А советы мамы заключались в совершенно простых вещах: поднять себе самооценку и упорно делать вид, что мне на него абсолютно плевать.
- Был влюблен в свою одноклассницу. Знаки внимания я оказывать не умел, только подкалывал ее. На выпускном я окончательно все испортил: обидно пошутил. Потом уехал в другой город, окончил колледж, пытался строить отношения с другими девушками, но безуспешно. Спустя 5 лет одноклассники решают устроить встречу выпускников, и там я встречаю ее. Она стала еще лучше! Но тут я совершил самый опрометчивый поступок в своей жизни: позвал ее замуж прямо при всех. А она, шокировав наших одноклассников еще больше, согласилась. Позже выяснилось, что она меня тоже очень сильно любила. Теперь у нас все хорошо. Мы почти сразу же поженились, завели 2 прекрасных детей, недавно отметили 10 лет брака, с каждым днем любим друг друга все сильнее. Жалею только о тех 5 потерянных годах. © Подслушано / Ideer
- В школе влюбилась в мальчика. Где-то в 8-м классе узнала, что тоже ему нравлюсь. Но мы были такими застенчивыми, что ничего не вышло. В итоге я поступила в вуз, там начала встречаться с парнем. Мы пробыли вместе 2 года, а потом я поняла, что чувства не обманешь. Порвала с парнем, написала тому, кого люблю. И вот прошло 6 лет... Через 2 недели мы съезжаемся. А еще планируем пожениться. © nekobecca / Reddit
- В юности угораздило меня влюбиться в самую красивую девушку в институте. На последние деньги дарил ей подарки. Она же мной пользовалась. Для отношений у нее были другие парни, побогаче. Еле-еле ее забыл. Она написала через 10 лет, позвала на свидание. И тут я решил повнимательнее посмотреть ее страничку. А там на фото она в инвалидном кресле. Оказалось, что она не ходит, попала в аварию 3 года назад. И такая ярость меня охватила! То есть она просто от безнадеги решила написать давнему ухажеру, когда стала не нужна всем своим мажорам. От встречи я отказался, общение свернул. Злюсь до сих пор. © Подслушано / Ideer
- Встречалась в школе с мальчиком. Но потом родители отправили меня в другой город. Сначала переписывались, а потом затихло. И вот приезжаю в город детства. Подруга такая: «Хочешь посмотреть, на ком твой Мишка женился?» Разумеется! Заходим в продуктовый, за кассой его жена. Уставилась на меня и вдруг выдала: «Извините, вы ведь Оля? Я вас сразу узнала. У Миши много ваших фотографий. И писем целый портфель. Я их все читала, так интересно! Миша все бережет. А вы надолго приехали?» Я очень смутилась и сказала, что вот прямо сейчас и уезжаю, жду автобус. Девушка попрощалась с нами с видимым облегчением. © staloweselo / Pikabu
- А мне удалось остаться друзьями с моей первой любовью. Мы до сих пор периодически тусуемся вместе, он мне как родной уже. 12 лет я люблю его как человека, но не испытываю романтических чувств. © MoonMuff / Reddit
- Бывший парень, моя первая любовь, бросил меня после года отношений. А сегодня заявился и сказал, что готов начать все сначала, так как я прошла проверку: не встречалась с парнями после нашего разрыва и страдала по нему. Вычитал где-то, что именно это маркер настоящей любви женщины. Да, страдала ужасно. Но просто закрыла перед ним дверь. И заревела. Все еще люблю, но найду способ разлюбить. © Подслушано / Ideer
- Моей первой любовью была девушка, которую я встретил в летнем лагере. Нам тогда было по 13 лет. На следующее лето мы встретились там же и решили, что будем вместе до конца смены, а потом расстанемся, как пойдем в школу. Особенно запомнилась последняя дискотека. Мы танцевали вместе каждый медляк. Я до сих пор вспоминаю ее, хотя прошло уже более 35 лет. © StuckInNov1999 / Reddit
- Во 2-м классе понравился мне мальчик Игорь. Попробовала я сделать первый шаг. Узнала, что у него дома есть кошка. Я не выношу кошек... Но решила ему нарисовать ее. Получилось офигенно: рисую-то я хорошо. Подложила на переменке этот рисунок с подписью «Игорю от Светы». Короче, когда все вернулись, я села наблюдать. Он нашел этот рисунок, посмотрел, прочитал подпись и... смял листок. Нужно ли говорить, что в эту же секунду вся моя любовь прошла, ибо оскорбилась я страшно. Еще бы! Я старалась, а он так ужасно поступил с моим подарком. Короче, я забила и больше симпатии не выказывала, но и зла уже не держала.
- В школьные годы нагрянула первая любовь. До встречи с ним я была неприступной отличницей, а потом по закону жанра голову снесло, не до учебы стало. К концу года узнала, что предмет моих воздыханий переезжает в другой город. 2 года меня не отпускало, скатилась по оценкам. И вдруг случайно через общих знакомых узнала, что он едет на зимних каникулах с семьей на горнолыжный курорт. Выяснила название отеля, город, каким-то чудом уговорила родителей на поездку. Увидела его после стольких месяцев, поймала удивленный и радостный взгляд. Теперь он, уже мой жених, свято верит, что все это ирония судьбы. Пусть так, но я-то знаю, что каждый сам творец своего счастья. © Подслушано / Ideer
- Моя первая любовь — моя жена. Мне было 16, когда мы познакомились, сейчас уже 33. Женаты 7 лет, все это время живем душа в душу. Даже не знаю, как было бы без нее. © Atari_Ferrari / Reddit
- В 7-м классе по уши втрескалась в одногруппника из художественной школы. Я знала его уже 3 года, дико боялась и ненавидела из-за его острого языка. А потом меня вдруг почему-то перемкнуло. Очень хотела ему признаться на выпускном, но он ушел раньше, чем я решилась. Я поступила в его школу, но и там стушевалась. Нашла его через 10 лет в интернете. Встреча с ним поначалу принесла разочарование: он стал выглядеть уже не так хорошо, как раньше. И я уже не хотела отношений с ним. А он вцепился в меня и не отпускал. Мы были вместе почти 2 года, собирались пожениться, но расстались по глупости, из-за банального недопонимания. Недавно я узнала от общей знакомой, что он после этого спешно женился и потом так же быстро развелся. © Елена Мельникова
Многие теряют связь со своей первой любовью. Но некоторым людям повезло: они смогли узнать, как сложилась судьба тех, в кого они были влюблены когда-то давно.
AdMe/Народное творчество/16 доказательств того, что первая любовь врезается в память навечно
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