16 доказательств того, что в мире риелторов сложно соскучиться

Редкому человеку не приходилось в своей жизни снимать, покупать или продавать жилье. И странно было бы, если бы эти серьезные дела обходились без ярких историй. Как риелторам, так и их клиентам есть что поведать о своем опыте, а нам только и остается читать и восклицать: «Да не может быть, чтобы такое могло случиться!»