16 доказательств того, что в мире риелторов сложно соскучиться
Редкому человеку не приходилось в своей жизни снимать, покупать или продавать жилье. И странно было бы, если бы эти серьезные дела обходились без ярких историй. Как риелторам, так и их клиентам есть что поведать о своем опыте, а нам только и остается читать и восклицать: «Да не может быть, чтобы такое могло случиться!»
- Моя бабушка была довольно успешным риелтором 20 лет назад и работала с очень дорогой недвижимостью. Однажды она зашла в гараж и нашла там совершенно новый (на тот момент) Феррари, полностью набитый пряжей, туалетной бумагой и кусками мыла. Кто-то припарковал его, купил все эти припасы и наполнил его до краев через люк на крыше. Когда она вернулась в следующий раз, машины уже не было. © neregekaj / Reddit
- Выставил дом на продажу и долгое время получал предложения с очень низкой ценой. Оказывается, муж риелтора хотел дом, и она продолжала показывать мне такие предложения, чтобы я снизил цену. Одно из них поступило от ее мужа, но она об этом не сказала. Я пошел к ее боссу и пожаловался. Через неделю я получил отличное предложение, близкое к запрашиваемой цене. © Mike Ervolino / Quora
- После финального осмотра дома покупателями продавцы попросили своего родственника зайти в дом и снять 3 комплекта французских дверей, 3 светильника и огромное витражное окно. Как только мои клиенты-покупатели заехали в этот дом, то сразу связались со мной, и я сразу позвонил риелтору продавца, которая была вне себя от злости. Она позвонила продавцам и сказала, что на них подадут в суд, если они не вернут все, что вывезли. В тот же день они все сделали. © Kris Anderson / Quora
- Риелтор осматривала мой дом, меня не было. Она включила духовку, чтобы убедиться, что та работает, но забыла ее выключить. Лишь через два дня все обнаружилось. Температура внутри дома была запредельной. А риелтор потребовала от меня новую плиту для своего клиента. © John Shuey / Quora
- Сделал предложение о покупке недвижимости, которую давно хотел. Риелтор долго молчал, поэтому я позвонил ему. И узнал, что недвижимость уже продана. Я навел справки, поскольку у меня были определенные подозрения, и обнаружил, что риелтор воспользовался моей наводкой и купил эту недвижимость для себя. © Roban J / Quora
- Некоторое время назад продавали квартиру. Начинали эпопею с агентством, затем вследствие некомпетентности и жадности риелторов приняли решение досрочно расторгнуть с агентством договор и продавать свое жилье покупателям напрямую. Договор расторгли официально. Квартиру продали.
Сегодня звонок:
— Я тут узнала, что вы квартиру продали.
— И?
— Вы должны мне заплатить! Мы же искали вам покупателей!
— Мы расторгли с вами договор по причине нарушения вами его пунктов. До сделки. Официально.
— Так вот вы как!
— Да. До свидания.
Люди собирались вывести нас на заведомо плохую сделку, водили за нос, едва не подставили, еще и денег хотят. © Rijuh / Pikabu
- Подруга от бывшего мужа получила дом недостроенный, а так как жила в другом городе, сразу решила продать. Одна очень активная риелтор взялась за продажу за 150 тыс. комиссии. Подруга уехала к себе, и полгода тишина. Спустя время приехала, подъехала к своему дому, а там даже объявление о продаже не висит. Тут сосед напротив выходит, спрашивает: «Вы хозяйка?». Оказалось, его родственники давно на этот дом заглядываются, хотят купить, а к кому обратиться, не знают. Все сошлось, подруга дом продала, и тут звонит риелтор, что вы мне, мол, денег должны. Подруга в легком шоке, не понимает, за что. Риелтор ей стала объяснять, что на объявления в газетах и сайтах деньги потратила. По итогу, поняв, что ничего не светит, запросила хоть 50 тысяч. Естественно, не получила ничего. © ssv777 / Pikabu
- Я продавал родительскую квартиру. Хороший район, хорошая квартира. Риелтор поставил цену больше, чем я хотел. Просил не наглеть и сделать все побыстрее. Полгода возилась. Когда я начинал нервничать, то она устраивала карусели смотрин со своими знакомыми — мол, вон сколько людей хотят купить вашу квартиру. На самом деле, ее интересовал лишь бонус от завышенной цены. Она торговала по цене на 15-20% выше рынка. Закончился договор, и я продал квартиру на третий день. Сам. © Unknown author / Pikabu
- Продавал квартиру. Разместил объявление, где написал, что собственник, и риелторов попросил не беспокоить. Несколько раз звонили покупатели, и один раз позвонила девушка-риелтор. Давайте, говорит, подберу, у нас большая база. Я говорю, подбирайте, ищите. Лично ее не видел, ничего не подписывал. В течение 10 дней сам нашел покупательницу, в течение месяца оформили сделку. Риелтор позвонила через три месяца после первого звонка и спросила, какая актуальная цена моей квартиры. Я ответил, что давно продал квартиру, она очень удивилась и больше не звонила. © BigBibaJohnson / Pikabu
- Покупали мы с женой квартиру. Приехали на просмотр, там риелторы — парень с девчонкой. И парень говорит: «Цена квартира такая-то, и нам за услуги 100 тысяч». Я прямо офигел. И говорю парню: «Ну тогда вы начинайте петь». А девчонке: «А вы начинайте танцевать. Мы же должны за такие деньги хоть что-то получить». Тут уже они офигели. © littlekapral / Pikabu
- Мы одно время хотели сменить квартиру, риелтор подобрал несколько вариантов, все как-то не то. Последний вариант приехали смотреть, он говорит: «Поднимемся на 13-й этаж...» А было условие — не выше пятого, я высоту не переношу. Я спрашиваю: «Зачем мы сюда приехали, если была договоренность?» Он: «Вы будете смотреть?» Я: «Нет, я не могу жить на такой высоте». Он поворачивается к мужу: «Ну вы-то пойдете смотреть?» Тут мы и прифигели, пардон. Муж спросил: «Я, по-вашему, один тут жить должен?» Расстались мы с ценным кадром, а потом и вообще переезд не задался. © vera_malvero / bashorg.org
- Выбираю себе квартиру, просматриваю объявления. Вижу: цена, в принципе, нормальная, район неплохой, в описании указано, что в квартире сделан отличный ремонт. Смотрю фотографии. А там капец: ковры на стенах, криво покрашенные деревянные полы, старая мебель. Ну, думаю, раз написано про отличный ремонт, значит, просто зачем-то залили не те фотографии. Звоню, попадаю на риелтора:
— Написано, что в квартире отличный ремонт. А на фотографиях в объявлении этого не видно. Перепутали фотографии?
— Нет, все правильно.
— В смысле? Где ремонт-то?
— Вы не понимаете! Это называется отличный бабушкин ремонт! © Unknown author / bashorg.org
- Работала риелтором. Вечером телефон разрывался. Вот однажды в минуту затишья пошла в туалет. По закону подлости, снова стал звонить. Кричу сыну (7 лет было тогда), чтобы ответил, что перезвоню, и слышу: «Мама сейчас покакает и перезвонит». Покакать я покакала, но перезванивать не стала. © Подслушано / Ideer
- Когда родители продавали квартиру, риелторы просто надоели звонками. Отнимали кучу времени, потому что изначально представлялись покупателями. Но один из них превзошел всех — позвонил и сказал, что выставил «пробно» нашу квартиру на сайте своего агентства, уже нашел покупателей и хочет показать им квартиру. Папа согласился, риелтор привел людей. Папа намеренно общался только с покупателями, демонстративно обменялся с ними телефонами, сказав, что сделку будет сопровождать наш проверенный юрист. Риелтор бегал кругами, суетился, вращал глазами и ворчал: «Так дела не делаются». Смешно было всем, кроме него. Квартиру в итоге продали без всяких риелторов. © Подслушано / Ideer
- Работаю риелтором. Клиенты, бывает, отказываются сотрудничать со мной. Но самый эпический отказ был от мужчины, который хотел купить квартиру. Мы обсудили с ним все условия, его все устраивало. И вот в конце беседы он говорит: «Пообещайте, что после удачной сделки мы поужинаем». Я: «Сделку успешную обещаю, а ужин нет — я замужем». Он: «Я тоже женат, но романтический ужин в шикарном ресторане хочу!». Я повторила, что не пойду с ним никуда, и он отказался работать. © Подслушано / Ideer
- Купила квартиру, вторичное жилье, с ремонтом и мебелью. Через неделю после покупки в замке поворачивается ключ, заходят бывшие хозяева: «А мы решили шкаф и микроволновку забрать». Хорошо, что риелтор нормально договор составил и сделал опись всей мебели и техники. Выгоняла их с полицией, последние деньги отдала за смену замков. Люди только что получили много миллионов и решили еще и так нажиться. © Подслушано / Ideer
А для тех, кому не хватило перипетий с недвижимостью, вот подборка историй о покупке жилья, по которым смело можно сценарии писать.
AdMe/Народное творчество/16 доказательств того, что в мире риелторов сложно соскучиться
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