16 доказательств того, что не перевелись еще адекватные люди на земле

Кто бы там что ни говорил, а не перевелись еще люди с добрым сердцем. Стоит лишь хорошенько оглядеться вокруг, и можно найти и хороших соседей, которые с ремонтом помогут. И просто незнакомцев, которые протянут руку помощи в трудную минуту. А герои нашей статьи как раз и наткнулись на такие проявления человечности, или даже сами повели себя великодушно.