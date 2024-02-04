16 доказательств того, что не перевелись еще адекватные люди на земле
Кто бы там что ни говорил, а не перевелись еще люди с добрым сердцем. Стоит лишь хорошенько оглядеться вокруг, и можно найти и хороших соседей, которые с ремонтом помогут. И просто незнакомцев, которые протянут руку помощи в трудную минуту. А герои нашей статьи как раз и наткнулись на такие проявления человечности, или даже сами повели себя великодушно.
- Сдаю свою квартиру. Недавно неожиданно съехала девушка после пяти лет жизни в ней. За эти пять лет я ни разу там не была — не видела смысла — платила исправно, соседи не жаловались. После ее отъезда пришла проверить все. Убрать, если надо, сделать фото и искать новых жильцов. То что я там увидела, для меня было шоком! Нет, она не загадила все, не разрушила, а сделала просто шикарный ремонт. Новая техника, красивые полы, дорогая плитка, красивая мебель — квартира стала просто люкс! А на столе записка с благодарностями и ключи. © Успех & Провал / VK
- У меня на работе есть пожилая женщина. Ее муж умер много лет назад, поэтому она живет одна. А ее единственный сын живет далеко. Поэтому ей очень одиноко. Я пригласил ее на обед, и мы немного пообщались. Она сказала, что очень рада и благодарна, что кто-то пригласил ее вместе отобедать. © GoonsAndGhouls / Reddit
- Мой бывший парень ненавидел общаться со своими родственниками, трубку брал через раз, а онлайн вообще игнорировал их неделями и месяцами. Мне было их жалко, потому что родные старались, подбирали открытки, интересовались его делами, а он их игнорировал. А мне такое нравилось, поэтому было решено, что ту страничку он отдаст мне, а себе заведет новую, куда родственников добавлять не будет. На протяжении всех отношений я поздравляла всех его родственников, даже самых дальних. Помнила их дни рождения, важные для них даты, отвечала на их открытки и комментировала фотографии. С парнем давно не общаемся, но я иногда на ту страничку захожу и отвечаю на сообщения бабушек, дядь и теть. © Палата № 6 / VK
- У нас прошлым летом в доме сосед сверху затеял ремонт и сводил всех с ума. Работал перфоратором, стучал молотками, что-то пилил, скреб, орал и ругался. Терпели, наверное, недели две, потом не выдержали и пошли поговорить. Сосед оказался нормальным человеком. Тем более особо предъявить было нечего — работал он в положенное время, да и не прекратил бы он ремонт из-за чьих-то претензий. Оценили ситуацию, поговорили с другими соседями и решили ему помочь большой компанией. За один выходной день сделали там больше, чем он сам за неделю, а еще через неделю он полностью все закончил. © Карамель / VK
- Однажды, вернувшись с работы, я обнаружил, что моя машина сломалась. Было очень поздно, я недавно переехал и никого не знал. Не зная, что делать, я обратился к соседу, в надежде, что тот хоть как-то сориентирует. Однако он оказался настоящим спасителем! Он не только помог с ремонтом, но и поднял мне настроение. Он видел какой я растерянный из-за случившегося и в своей манере шутил про трудности и параллельно помогал. Повезло, так повезло! © Палата № 6 / VK
- Я заплатил за покупки одной женщины, потому что она забыла свою карточку. Она расплакалась, сказав, что ее муж недавно умер, и она была в диком раздрае. Я не знал, что сказать, поэтому просто обнял ее и записал ей свой номер телефона на случай, если ей когда-нибудь понадобится поговорить. © Meet_Dave / Reddit
- Сегодня в тренажерном зале все гири были разбросаны по всему залу. Я аккуратно сложил их на место и привел в порядок остальное. Это не какой-то там подвиг, но оставить место лучше, чем оно было — это маленький способ сделать мир лучше! © Unknown author / Reddit
- Всегда учила детей не брать чужого. Если что-то находили, всегда искали хозяев и возвращали. Младшему особенно везло. Очень огорчался в детстве, что приходилось отдавать найденные машинки, а потом и хорошие телефоны. Недавно он потерял портмоне с паспортом, документами на машину, деньгами. Полдня метался в поисках, но безрезультатно. Вечером в соцсети его нашел парень и все вернул, сын предложил вознаграждение, парень отказался. С возгласами: «Ура, не зря все-таки машинки возвращал!» — кинул тысячу на телефон парню. © Подслушано / Ideer
- Попала под дождь вечером. Было очень холодно и зябко, поэтому решила подождать, пока не пройдет дождь, под чужим подъездом, так как до дома мне минут 20 идти еще. Стою под этим навесом, мерзну, как из подъезда выходит бабушка с двумя кружками чая и пледом. Дает мне плед и говорит: «Я просто подумала, что ты немного замерзла!» И так мы час с ней стояли, пили чай, а она рассказывала мне о прошлом, когда была молодой. Таких душевных разговоров у меня еще не было. © Палата № 6 / VK
- Ко мне подошла расстроенная девушка. У нее не было телефона, и она попросила воспользоваться моим и позвонить знакомым, чтобы те ее забрали. Она попробовала позвонить по нескольким номерам, но не смогла ни с кем связаться. И я просто вызвал и оплатил ей такси до дома. © Unknown author / Reddit
- У меня есть соседка, которая передвигается только на костылях. У нее огромный питбуль, и она каждый день выгуливает его вокруг поля рядом с моим домом. В этот раз я решил просто погулять с ее собакой вместо нее, чтобы ей было легче. А она сидела на скамейке и улыбалась. © rosefawn64 / Reddit
- Я с детьми в магазине, заходит девушка вся в тату и с зелеными волосами, одета в соответствии с образом — очень прикольно. Мои дети стоят с открытым ртом, а она как-то не очень на это реагирует, готовится защищаться. Дети: «Мама, смотри, как классно! Можно мы тоже себе так сделаем?» Я: «Да пожалуйста, прикольно же». Тут она резко меняется в лице и к нам подходит: «Извините, но я первый раз за неделю слышу такую реакцию мамы, вы супер! Вчера даже одна мамаша кидала обувь в меня. Вы классная!» Хорошая она. © Подслушано / Ideer
- Я мастер спорта по плаванию. Для меня это не просто карьера, я обожаю плавать. Летом каждое утро хожу на реку и проплываю несколько километров. Однажды я пошла на заплыв и увидела парня, который сидел на берегу реки. Я поплавала и уже возвращалась, а парень все так и сидел. Я обратилась к нему и спросила все ли хорошо. Он сказал что все в порядке, он просто учится плавать, но все никак не может побороть страх, чтобы зайти в открытую воду. Слово за слово и я начала его учить плавать. С тех пор, два раза в неделю мы встречаемся для занятий. © Палата № 6 / VK
- Два дня ходила мимо одной постройки и слышала плач котенка. Не вытерпела и пошла спасать малыша. Нашла лестницу, купила колбасу, взяла фонарик и полезла искать, у котенка ноль эмоций. Ушла обратно домой с плохим настроением. Через пару часов не вытерпела и дала себе слово, что не уйду оттуда, пока не достану малыша. Позвонила службу спасения, сказали, что таким не будут заниматься. В итоге залезла на крышу, чуть не упала, но вытащила двух котят. Я горжусь собой. © Подслушано / Ideer
- Я дал клиентке скидку около 50 % на ремонт ее дома, потому что она только что потеряла мужа, с которым прожила 35 лет, и не представляла, насколько дорогим бывает ремонт в наши дни. Я все сделал и ей очень понравилось. © howniceforu / Reddit
- Есть у нас сосед. Раньше был ветеринаром, потом попал в аварию, парализован ниже пояса. Так он на дому организовал маленький веткабинет. Простерилизовал всех бездомных кошек, сам вечно пристраивает подобрашек. Дома стерильная чистота, на коляске умудряется убираться! Мы, соседи, тоже помогаем. А он нашим хвостатым то прививку, то укольчик. Недавно решили сюрприз ему сделать: просто по городу повозить, в кафе сводить — он из дома-то не выходит, нет условий у нас. Он плакал как ребенок. Очень светлый человек. © Подслушано / Ideer
А бывает и так, что помогаешь человеку, а в ответ вместо благодарности прилетают упреки и обвинения. Вот и у героев этой статьи после такого возникли сомнения, а стоит ли вообще проявлять тогда свою доброту.
AdMe/Народное творчество/16 доказательств того, что не перевелись еще адекватные люди на земле
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