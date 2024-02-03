16 доказательств того, что первое впечатление — очень обманчивая штука

До сих пор существует предрассудки о том, что люди с нестандартным внешним видом какие-то «не такие». Однако первое впечатление часто обманчиво. Именно с такими ситуациями столкнулись герои нашей подборки, которые при одном взгляде уже составили свое мнение о человеке, а на деле все оказалось не так, как они думали.

А в бонусе вас ждет история о том, что иногда первое впечатление бывает верным, но может сильно смутить собеседника, из-за чего ситуация выйдет забавной.

Ждал друга рядом с салоном красоты. Вдруг оттуда вышла прекрасная дама! С укладкой, в платье, сияет прям! «Нельзя такую возможность упускать», — решил я. Подошел поближе, уже настроился на знакомство. Но не успеваю даже открыть рот, как вдруг женщина выдает: «Что, внучок? Спросить что-то хочешь?». © Палата № 6 / VK

Я начал седеть в 17 лет. Сейчас мне 31 год и у меня почти все волосы седые — и на бороде, и на голове. А вот жена, которой 28, напротив, выглядит очень молодо. И когда мы идем вместе, то со спины выглядим, словно папа с дочкой. Вот недавно мы решили воспользоваться этим и пошли в кино, где для пап с дочками есть скидка, а еще дают бесплатные закуски. © Saintblack / Reddit

Мне 35 лет. И недавно меня отчитали в магазине, увидев, как я выбираю аэрозольную краску для своей садовой мебели: «Что смотришь? Вот исполнится 18, тогда и приходи за краской!» © dupedyetagain / Reddit

© dupedyetagain / Reddit Недавно мой друг познакомил меня и других друзей из нашей компании со своей новой девушкой. А у нас все ребята — семейные, со своими девушками или женами. И она, мягко говоря, нам не понравилась. Губы, ресницы, грудь сделанная. Общение не задалось. Но тут вдруг одному парню из нашей компании неожиданно понадобилась донорская кровь. Он просил помощи в соцсетях, оставлял объявления, ходил по больницам, но все испарились, даже люди, с которыми он дружил годами. Каково же было мое удивление, когда в больнице рядом с другом я увидел ту самую девушку. Именно она согласилась стать донором, хотя их общение не заладилось с самого начала. В очередной раз понимаю, что не стоит судить книгу по обложке. © Палата № 6 / VK

Осматривала пациентке спину, а она, сделав шаг назад, случайно наступила мне на ногу. Знаете, что сделала эта очень уверенная в себе, ухоженная, солидная бизнес-леди? Сказала: «Наступите мне тоже!» И я... наступила легонько. А теперь думаю, что это было?! © Mu_ryska / Twitter

Ехала в метро. Сидит паренек с розовыми волосами, сам хиленький такой. А хабалка, раза в 4 его больше, встала над ним и начала орать за то, что он сидит, и обзывать неприличными словами. Он молчал, но не встал. А в метро жарко, мне поплохело. Подъезжаем к конечной, и я падаю в обморок. Так вот этот мальчик сидел со мной на перроне, интересовался, все ли мои вещи перенес. Потом довел до остановки автобуса, а оттуда — до самого дома. Минут 30 возился со мной! А я даже имени его не узнала. © Jaccotte / Pikabu

Сделала себе как-то шеллак красного цвета. Знакомая мне намекнула, что красным лаком пользуются только падшие женщины. При этом она изменяет своему мужу с любовником. А я мужу верна. Зато она, блин, ногти красным не красит. © Подслушано / Ideer

Однажды к нам в магазин зашел мужчина в одних джинсах и потрепанных сапогах. К нему никто не хотел подходить, кроме меня. Он оказался вице-президентом по финансам. У магазина в тот день была хорошая выручка, а у меня — процент. © Berkeley Hunt / Quora

Как-то зимой, когда дочка еще в детский сад ходила, снега выпало ну очень много. Дети просидели весь день в группе, не ходили на улицу гулять. И воспитательница попросила родителей почистить детскую площадку. У меня отпуск, я решил, что пойду и разомнусь. Нашел дома старый пуховик, рабочие штаны. Пришел, получил инвентарь. Чищу снег. И тут слышу сзади голос:

— Ну наконец-то!

Оборачиваюсь, а там заведующая садом:

— Что вы себе позволяете? Вчера снег здесь не чистили, сегодня только с обеда начали. Значит так: сегодня домой не уходите, пока все не почистите. Или никакой премии не будет!

— Премии? Вы родителям премию выплачиваете?

— Ой, извините, я думала вы наш новый дворник.

Оказалось, перепутала. Потом еще двое отцов подошли, расчистили площадку, не удержались, сами с горки скатились. Тут дети на прогулку вышли, мы с ними снеговика слепили. Дочка всегда вспоминает этот случай. © Unknown author / Pikabu

Родители у меня обеспеченные, но одеваются просто. Мама приехала в гости. Пошла в гипермаркет, нагрузила целую тележку вкусняшек. На кассе к ней подваливает охранник и зычно молвит: «Женщина, вы бы не позорились, у вас денег не хватит». Моя мамуля тихо процедила: «Пробивайте». Достала карточку, спокойно расплатилась и собралась уходить. Так охранник весь покраснел. До дверей ее провожал, все извинялся, пытался помочь нести пакеты. А мама, когда рассказывала дома эту историю, смеялась и говорила: «Я могу хоть миллион в сумке таскать — никто и не догадается!» © maynor / Pikabu

У нас также есть подборка историй о богатеях, которых жизнь в определенный момент окунула в реальность.

Пришел ко мне как-то мужик: седая щетина, грязный пиджак поверх рваной футболки, галоши, штаны из дырок... Колоритный персонаж, короче. Вижу, что не просто зашел — краску выбирает. Я подвалил, выяснил, что ему красить. Подобрали цвет, валик. Он заплатил и ушел. Молодец, думаю, не побирается, а подрабатывает дед. Стал он почти каждый день заходить: то саморезы нужны, то крепеж, то инструмент какой мелкий. И тут недавно подъезжает Range Rover, вылезает из него этот мужик... Гладко выбритый, одет с иголочки. Лака ему, оказывается, не хватило чуток. Я просто офигел, киваю на машину вопросительно. А он вздохнул так тяжело и сказал, что отпуск закончился, но он хоть внучке детский городок доделал. И фотку показывает. А там реально городок деревянный: и башенки, и горки, и качели. Сказал, что хотел купить готовый, но ничего не понравилось, так что сделал сам. © monsteromar / Pikabu

Упала, поскользнувшись на льду, сижу на пятой точке, а перед глазами, как в мультике, звездочки мигают. Сильно отбила, как мне показалось, все, что есть. И рука очень болит: я ее подставила, когда падала. Мимо парни прошли, женщина прошла — никто не остановился. И только какой-то с виду неблагополучный дяденька помог встать и спросил, как я себя чувствую и нужна ли помощь. © Princessa****esa / Pikabu

Работаю в скорой, помогаю людям. И вот сейчас одна пациентка заявила, что если бы ей не было плохо, она не разрешила бы мне делать ей укол и вообще выгнала бы. А все из-за моего «срама» — татуировок на руках. Ну, спасибо, что хоть не уволила бы. © yadeathcoree / Twitter

Моя лучшая подруга — неформалка. Бабушки в транспорте открыто ужасаются ее пирсингу в носу и в брови, ее манере эпатажно одеваться, яркому макияжу и нетипичному поведению. И только я знаю, как она сутками работает в реанимации, моет немощных и вытаскивает пациентов с того света. И очень, очень любит людей. Горжусь ею. А ворчащие бабки ума так и не набрались. © Подслушано / Ideer

Бывшая девушка рассказывала, как однажды к ним в элитный магазин пришла скромно одетая женщина лет 60-ти. Нагребла кучу всего, пытается расплатиться картой. Не получается. Дама звонит в банк. Те — в отказ, говорят, мол, ей нужно прийти в отделение. И тут женщина внезапно меняет тон и выдает: «Вообще-то я — владелица вашего банка».

Повисло молчание, после которого послышались извинения и согласие на транзакцию. Женщина вернула трубку моей бывшей и лишь смущенно улыбнулась. Эта дама буквально купалась в деньгах, но была очень вежливой и милой. © Luke Stone / Quora

Повисло молчание, после которого послышались извинения и согласие на транзакцию. Женщина вернула трубку моей бывшей и лишь смущенно улыбнулась. Эта дама буквально купалась в деньгах, но была очень вежливой и милой. © Luke Stone / Quora Как-то мы с моей тетей сразу после работы, все при параде, поехали в пафосный мебельный. По дороге решили взять с собой ее подругу-дизайнера в помощь. А та как копалась в саду, так и поехала в галошах и трениках. В магазине все продавцы, глядя на нее, презрительно фыркали. Той все равно, а тете стало обидно за подругу. Она подошла к одной продавщице и как начала ей заговорщицки шептать, указывая на подругу: «Вот представляете, такая богатая женщина, а ходит черти как одетая. Я-то ее водитель, у меня дресс-код, мучаюсь весь день в костюме, а эта вечно в каких-то обносках». Ох, как они сразу вокруг этой подруги забегали! © Лика Безумная / ADME

Бонус. История о том, что иногда мы верно расцениваем ситуацию с первого взгляда, но в итоге она становиться комичной.

Стою у остановки в центре города, подходит попрошайка и говорит: «Уважаемый, позвольте обратиться». Я ему в ответ: «Дайте угадаю, деньги нужны?» Тот задумался, замешкался, потоптался на месте и такой: «Не поверите, у меня есть». Достает деньги из кармана и выдает: «Но мне нужно больше денег!». © Палата № 6 / VK