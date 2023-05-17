16 доказательств того, что соседи — самые странные люди в мире
Добрососедские отношения могут привнести в нашу жизнь много положительных эмоций. Но если по соседству с вами поселились любители сверлить стены по воскресеньям и включать хеви-метал по ночам, то спокойствия не жди. Вот вам очередная порция историй от страдальцев, которым не повезло с соседями. Рассказывайте и вы свои, если вас тоже коснулась эта напасть.
- Соседка подала на меня в суд за то, что моя собака рычала на нее и причиняла ей эмоциональные страдания. © unknown author / Reddit
- У нас бабульки подкармливают около дома дворовых котов. Я против котов ничего не имею: у самого подобранный с улицы хулиган живет. Но они ходят в туалет в песочницу на детской площадке. Поскольку котов не перевоспитаешь, я мучил коммунальную службу просьбами, чтобы они заменили песок и сделали закрывающуюся песочницу. Добился-таки своего. Сегодня часов в 7 утра выношу мусор и вижу, как бабка из дома напротив открывает песочницу и уходит. Я спрашиваю, мол, что это было. А тут, говорит, кошка все утро на крыше песочницы сидела, в туалет хотела, вот я ей и открыла. © Andruss / Pikabu
- Сосед делал ремонт, переругался со всеми другими соседями. Мол, он никому ничего не должен, приучайте детей спать в грохоте, потом мне спасибо скажете! А потом он стал отцом, так теперь коршуном кидается вообще на любой звук. Лично на меня на днях наехал за кофемолку. Почему-то его гениальные идеи насчет приучения спать в шуме не работают. © Подслушано / Ideer
- Как-то среди бела дня ко мне постучался дедок. Оказалось, сосед снизу. Заявил мне, что я его кухню жиром заливаю. Я не мог понять, что происходит. Пропустил его на кухню убедиться в том, что там нет огромного огромного чана с жиром. Через минуту приходит бабка. Они все углы осмотрели и сказали, что это наверняка мой сосед сверху. И пошли к нему. © Vesennevich / Pikabu
- Хотите прикол? Живу на 2-м этаже. Звонит домофон. Я никого не жду, поэтому не открываю. Опять звонит. Смотрю из окна, но там не видно, кто стоит у подъезда. Я посмотрела в глазок: открывается дверь соседней квартиры, выходит женщина, спускается, забирает свою доставку и заходит обратно. Я стучусь к ней, спрашиваю: «Вы вызвали курьера в мою квартиру?» Она: «Да. У меня домофон не работает, я думала, что вы откроете». © AngelinaEddi / Pikabu
- Мы попросили соседку угомонить своих собак, потому что те лают ночью, пока мы спим. Спустя несколько дней она начала лаять сама, раззадоривая собак, чтобы они лаяли еще громче. © unknown author / Reddit
- Подваливают ко мне соседи, мол, а давайте на наши 4 квартиры общую дверь поставим. Спрашиваю, зачем это. Говорят, обувь можно будет на лестнице оставлять, шкаф поставить, велики, коляски. С тебя, мол, 4-я часть стоимости. Вот тебе график уборки, убираем по очереди, у уборщицы ключей не будет. Отвечаю им, что для обуви мне хватает квартиры, шкаф мне там не нужен, великов и колясок нет, да и полы мыть за вашими детьми, великами и собаками я не хочу. И кто в результате великая гадина, из-за которой у соседского ребенка велик украли? Я! И белоручка, которой пол сложно помыть, тоже я! Теперь не здороваются. © ZhenaVredina / Pikabu
- Пришла в гости к новой соседке и обалдела. Тапочки для гостей, тапочки для туалета, тапочки для кухни, тапочки для балкона. Полотенце для гостей, полотенце для рук, полотенце для ног, для головы, для тела. Тряпочки на кухне для стола, где едят; для стола, где готовят; для плиты; для раковины... Ну вы поняли. На кресло не садись, к обоям не прислоняйся, каждая капля воды с раковины мгновенно вытирается спецтряпочкой. Больше к ней не хожу. © Подслушано / Ideer
- Красила стены в тамбуре, устала и пошла в квартиру отдохнуть. Выхожу — ни банки, ни кисточки. Стена не докрашена. Чужие не ходят, потому что у нас всего 2 квартиры с общей металлической дверью. Звоню соседям: «Ой, а мы думали, вам уже не нужно!» © unknown author / Pikabu
- Живу в доме с хорошей слышимостью. Соседи сверху в целом не очень шумные, но меня мучает вопрос: что они такое творят в квартире, что ее требуется 5 раз в день пылесосить? Первый сеанс не позже половины 9-го утра, последний — в районе 11 вечера. По выходным дают себе передышку: пылесосят 3 раза, а не 5. Заметила такую периодичность год назад, когда сломала ногу и сидела дома безвылазно. Разгадать загадку не могу до сих пор. © Подслушано / Ideer
- Всегда паркуюсь в одном месте, которое часто свободно. Рядом постоянно сидят местные бабули. На днях приезжаю с работы, на моем месте стоит машина, окруженная 4 бабулями, что-то активно внушающими водителю. Выхожу, одна из бабулек громогласно: «Вот она! Это ее место, она тут уже 3 года паркуется! А ты только месяц, как в дом въехал!» Я смутилась, говорю, мол, мне неважно, где стоять, но их было не остановить. Выгнали парня и стали настойчиво предлагать мне проехать на «мое» место. Перед парнем извинилась, а теперь думаю: неспроста это место так часто пустует, притом что вся обочина перед домом утыкана машинами. © TheArly / Pikabu
- Обычно ставлю машину на платную парковку, так как возле дома мест нет. Но последние пару недель сижу дома. Отвез жену, вернулся. Утро — с парковкой проблем нет. Подходит сегодня сосед: «Вы же обычно на платной стоянке паркуетесь». Я ему: «Ну да, приходится». Он: «А чего сейчас здесь стоите?» Отвечаю: «Удобнее тут. Да и место общее». Тот заявляет: «Вот вам удобнее, а другим людям вы мешаете. Раз у вас платная парковка есть, там и паркуйтесь. Мне вчера из-за таких, как вы, 20 минут пришлось место искать». © olgherd / Pikabu
- Когда я был ребенком, у нас были соседи, которые очень хотели дружить с моими родителями. Однажды мы вернулись домой и обнаружили их детей в нашем бассейне. Оказалось, соседи устали ждать, пока мои родители вернутся домой, и решили просто снести кусок забора между нашими участками. © Legithmus / Reddit
- Снимали квартиру. Соседи были со странностями. С одной стороны жила женщина, дети которой скакали до 12 ночи и орали, а на выходные она их кому-то отдавала и целыми днями слушала шансон. С другой стороны жил «человек-ремонт». Но все это было терпимо. А потом въехал он... Оперный певец. Он пел сутками напролет! Перестал лишь тогда, когда кто-то написал ему записку с просьбой заткнуться и прибил ее к его двери. © MalyMaly / Pikabu
- На этаж заехали новые соседи. Как-то открыла дверь соседке, ее ребенок лет 8 моментально проскочил внутрь моей квартиры. Соседка объяснила, что ему нужно в туалет, а муж с ключами внизу, ребенок не смог терпеть. В этот момент в ванной был мой муж, ребенок безуспешно дергал ручку, пока я не попросила уйти, объяснив, что занято. «Мать года» со всей серьезностью попросила освободить ванную «по-соседски». Я окончательно растерялась, но муж рявкнул, и они ушли. Теперь не здороваются. © Подслушано / Ideer
- Сосед вечерами постоянно сидел в своей машине около подъезда, и мы решили, что это его отдельная комната, где он уединяется. Типа личный кабинет такой. Недавно он купил еще одну машину и теперь периодически сидит то в одной, то в другой. Получается, у него теперь двушка. С новосельем! © memesmymemes / Twitter
Соседи — неотъемлемая часть жизни. И если добрые отношения построить не удается, то приходится крепко подумать, как поставить на место людей, которые не желают думать о спокойствии и комфорте окружающих. Остается только пожелать вам не встречать на пути таких вот соседей, а если уж не повезет, то не давать себя в обиду.
AdMe/Народное творчество/16 доказательств того, что соседи — самые странные люди в мире
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