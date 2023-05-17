16 доказательств того, что соседи — самые странные люди в мире

Добрососедские отношения могут привнести в нашу жизнь много положительных эмоций. Но если по соседству с вами поселились любители сверлить стены по воскресеньям и включать хеви-метал по ночам, то спокойствия не жди. Вот вам очередная порция историй от страдальцев, которым не повезло с соседями. Рассказывайте и вы свои, если вас тоже коснулась эта напасть.