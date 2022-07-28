16 доказательств того, что беременность — то еще испытание на прочность

Все переживают беременность по-разному: одни утверждают, что абсолютно не замечают за собой никаких странностей, другие, напротив, готовы поклясться, что у них совершенно меняются привычки и даже вкусовые предпочтения. Например, те, кто раньше не ел сельдерей, начинают уплетать его пачками, а те, кто не любил кофе, не могут прожить без него и дня. Но это еще ничего, поговаривают, что у некоторых вообще просыпается неудержимая тяга к мелу, мылу, ко льду или даже к железнодорожным рельсам.