16 доказательств того, что беременность — то еще испытание на прочность
Все переживают беременность по-разному: одни утверждают, что абсолютно не замечают за собой никаких странностей, другие, напротив, готовы поклясться, что у них совершенно меняются привычки и даже вкусовые предпочтения. Например, те, кто раньше не ел сельдерей, начинают уплетать его пачками, а те, кто не любил кофе, не могут прожить без него и дня. Но это еще ничего, поговаривают, что у некоторых вообще просыпается неудержимая тяга к мелу, мылу, ко льду или даже к железнодорожным рельсам.
Мы в ADME обратились к историям от пользователей сети, которые не понаслышке знают о том, что иногда беременность толкает людей на необдуманные поступки.
- Каждое утро во 2-м триместре беременности мне хотелось яичницы-болтуньи с колбасой. Не ахти какая невидаль, вот только меня сразу начинало мутить, когда я заходила на кухню, какой бы чистой она ни была. К счастью, муж готовил мне завтрак и даже подавал его в постель. © Jennifer Hart / Quora
- Я 5 месяцев ела только апельсины и мандарины. Купила апельсиновую туалетную воду и в квартире постоянно все ею поливала. Но самое обидное, что перед беременностью мы засолили огромное количество огурцов, а я не могла даже просто пройти мимо — сразу мутило. Выбрасывать было очень жаль, часть мы раздали, но потом муж вынес остатки на помойку, и жить стало немного легче. © Татьяна Лобанова / ADME
- Мне не хватало сельдерея, я съедала по 3–4 пачки в неделю. Самое смешное, что я никогда не ела сельдерей до того, как забеременела. © Kelly Copelandl / Quora
- Муж моей подруги рассказал, что однажды поймал ее на пляже, когда она облизывала свои пальцы, которые были в песке, словно конфету. В другой раз застал ее за тем, что она счищала пыль с кирпичей и ела ее. © Countmeganstein / Reddit
- Жена, будучи на 20-й неделе беременности, постоянно говорила, что мои уши ей напоминают пельмени. Однажды ночью я проснулся оттого, что мои уши в кетчупе. В кетчупе, Карл! Выселился на диван, чтобы переждать, пока это желание не уйдет. © Палата № 6 / VK
- Когда была уже беременной, но еще не знала об этом, съела целую миску с острыми перчиками в масле, и это было очень вкусно и ничуть не остро. Мне даже стало обидно, что я раньше их не ела, потому что не люблю острое. А когда я уже была месяце на 3-м, мне хотелось шаурмы из ларька с рынка. © Nadia Koroleva
- Когда моя жена была беременна нашим сыном, она обожала кленовый сироп. Ела его со всем подряд: с хот-догами, с картофельным пюре, с картошкой фри — просто никак не могла утолить свою жажду. После родов ее все еще тянуло к кленовому сиропу, но она уже не добавляла его во все подряд. © Bruce Fielder / Quora
- Жена была беременна, на 6-м месяце. Как-то ночью просыпаюсь оттого, что она ревет навзрыд. Я испугался: может, воды отошли? В голове чего только не пронеслось тогда. Спрашиваю: «Ты чего?» А она: «Прости, сил нет как хочу понюхать свежий асфальт. Помнишь, мы 3 дня назад ехали по проспекту и там дорогу ремонтировали?..» Поехал, подхожу к бригадиру, тот мне немного остывшего асфальта дал. Приехал, когда жена уже спала, и ради запаха свежего асфальта не стал ее будить. Утром посмеялись, жена сказала, что я лучший муж на свете. © rezinoviimagnat / Pikabu
- Я беременная, никаких особых странностей за собой не замечала, думала, что все байки о беременных — это фигня, пока мама не рассказала, что она беременная нюхала рельсы, ела мел и мыло, плакала по пустякам, а один раз даже заставила папу ехать с ней на 7-м месяце беременности кататься ночью на лыжах. © Палата № 6 / VK
- На 40-й неделе беременности я жаждала льда и обожала запах стирального средства. Мне нравится лед, только если он намолот мелкими кусочками, и обязательно жидкое стиральное средство. Я не хотела его есть — только нюхать, ну, может, еще искупаться в нем... Но я воздерживалась. © Genevieve Thomas / Quora
- Я никогда ничего не хотела в своей жизни так, как льда. Я хрустела им день и ночь, сводя мужа с ума. Я съедала его быстрее, чем ледогенератор успевал намораживать, так что я просто стояла и плакала перед холодильником. © TalmadgeMcGooliger / Reddit
- Во вторую беременность гормоны так бунтовали, что я от каждого чиха рыдала как потерпевшая. Мы все разные — иногда такая гормональная буря бушует, что и асфальта в ночи захочется. © Мария Здзярская
- У меня есть старая история, как жена с соседками по палате среди ночи заказали пиццу на все отделение. Там какое-то коллективное помешательство случилось — все захотели пиццу, причем разную. Пиццерия в 2 кварталах, но мороз и снега навалило, для передачи заказа нужно прокопаться до окна палаты и через решетку передавать. © Dmytro / ADME
- В течение примерно 3 недель я не могла жить без кофе. Выпивала, наверное, по 3–4 чашки кофе без кофеина в день. Звучит не слишком странно, за исключением одной мелочи: я ненавижу кофе. За 29 лет жизни пила его от силы 4 раза. © Sylvia Pellicore / Quora
- Я просто обожала мел. Я его не ела, но поехала в магазин, нашла его на полке, достала из коробки и начала нюхать. А еще покупала целыми пакетами лимоны, очищала как апельсины, обмакивала в соль и ела. © unknown author / Reddit
- Измельчил лед из морозилки, чтобы получить подобие снега. У нас сын должен родиться в начале марта, а жена хочет 29 февраля. Вот выманивает, говорит, что круто рождаться зимой. Самое странное, что она сама акушер-гинеколог и знает, что ребенка нельзя выманить. © Палата № 6 / VK
А у вас во время беременности случались какие-нибудь закидоны или все прошло гладко и спокойно?
AdMe/Народное творчество/16 доказательств того, что беременность — то еще испытание на прочность
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