16 доказательств того, что в домовых чатах бывает весело и грустно, но скучно — никогда

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Соседи частенько бывают со своими приколами. А уж если все они собираются в одном домовом чате, то пиши пропало — кто-то обязательно что-нибудь выкинет. Мы не могли пройти мимо таких скриншотов — уж больно знакомо все это каждому.

А в конце будет бонус — история о том, как человек ошибся чатом, но решил не останавливаться.

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Бонус. Когда ошибся чатом, но остановиться уже невозможно

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