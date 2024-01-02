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16 доказательств того, что в домовых чатах бывает весело и грустно, но скучно — никогда

Народное творчество
391658

Соседи частенько бывают со своими приколами. А уж если все они собираются в одном домовом чате, то пиши пропало — кто-то обязательно что-нибудь выкинет. Мы не могли пройти мимо таких скриншотов — уж больно знакомо все это каждому.

А в конце будет бонус — история о том, как человек ошибся чатом, но решил не останавливаться.

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Бонус. Когда ошибся чатом, но остановиться уже невозможно

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В домовых чатах иногда может разыграться нешуточная драма. А еще у нас есть подборка СМС-переписок с друзьями, которые, как известно, отличаются особой концентрацией остроумия и сарказма.

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391658
AdMe/Народное творчество/16 доказательств того, что в домовых чатах бывает весело и грустно, но скучно — никогда
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