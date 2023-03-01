16 домочадцев, от жизни с которыми сам черт попросится обратно в пекло

Бывает, домашние учудят такое, что не знаешь — то ли плакать, то ли смеяться. Если кто-то из ваших близких не закручивает крышечку от зубной пасты, имейте в виду: это еще цветочки по сравнению с тем, с чем столкнулись герои нашей подборки. К слову, мы считаем, что животные тоже члены семьи, поэтому пожалуемся вам и на этих пушистых негодников.

У меня муж в детстве над своей тетей прикалывался. Он научился свистеть как кипящий чайник. И каждый раз тетя прибегала на кухню и не могла понять, почему вода еле теплая. Лично слышала этот «чайниковый» свист в исполнении мужа — отличить невозможно! © Antonella Vagabonda / ADME

Родители живут в частном доме, и быт там особый. Мама купила таз и положила туда размораживаться мясо на холодец. Таз лежал на кухне у всех на виду. Вечером мама видит, что папа в этом тазу блаженно парит ноги. Реакция мамы: «О боже!»

«Я 2 недели не разговаривал с батей после ссоры. Сегодня он оставил это у моей двери. Ему 60. Что бы это могло значить?»

Мне было лет 14, а моему брату — 11. Намою я пол, а этот красавец заходит домой прямо в обуви и идет в свою комнату. Он тогда что-то забыл, а разуваться было лень. В такие моменты я его просто ненавидела. Сейчас вырос и стал чистюлей.

У меня дети наотрез отказывались мыть за собой посуду. Сначала рассказывала, что я устаю, что помыть одну тарелку куда легче, чем перемывать гору. Без толку. В конце концов я разозлилась и выпалила: «Кормить я вас обязана, а вот мыть за вами тарелки — нет!» Взяла и налила им суп в грязные тарелки. Подействовало. © Олена Иванова / ADME



«Попросила мужа купить несколько недорогих кружек. И кстати, детей у нас нет»

У моих знакомых стиральная машина уже 5 лет стоит в упаковке. Стирают все руками. А почему? Потому что жена считает, что стиралка должна стоять на кухне, а муж — что в ванной. Решить вопрос не могут. Если бы мне пришлось стирать руками, то стиральная машина встала бы на любое удобное мне место уже в первые же сутки. © Dedee / ADME

Первый муж очень гордился дипломом инженера и упоминал о нем при каждом удобном случае. При этом в быту был человеком-катастрофой. Например, засунет керамический горшок в раскаленную духовку и потом собирает черепки и ошметки еды по всей кухне. Попытка заменить лампочку в кухонной вытяжке закончилась заменой всей вытяжки — я так и не поняла, как он умудрился ее свернуть с корнем. Развелись. © Подслушано / Ideer

«Любовная» записка от мужа

«Не использовать в ванной».

Я прихожу к родителям и каждый раз офигеваю. Смеситель шатается в кухне. Все приборы в одну розетку через три удлинителя. Говорю: «Давайте вам электрика вызову? Ну вот вам хоть удлинитель новый вместо старого, в котором уже провода оголенные». И где мой удлинитель сейчас? Правильно! В шкафу, в коробочке. © Хозяйка старинных часов / ADME

Мой тесть, с которым мы жили какое-то время, постоянно ковырялся в зубах. При этом я ни разу не видел, чтобы он чистил зубы. © Nathan Hayes / Quora

Каждый месяц мой парень делает заказ на немалую сумму в китайском интернет-магазине. Стала замечать, что суммы все больше, а заказывает он ну совсем не необходимые в быту безделушки. В этот раз говорит, что снова заказал все «очень нужное»: компас и караоке-микрофон. © Подслушано / Ideer

Он либо неграмотен, либо не уважает закон

Надпись: «Внимание! Никаких котов!»