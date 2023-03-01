16 домочадцев, от жизни с которыми сам черт попросится обратно в пекло
Бывает, домашние учудят такое, что не знаешь — то ли плакать, то ли смеяться. Если кто-то из ваших близких не закручивает крышечку от зубной пасты, имейте в виду: это еще цветочки по сравнению с тем, с чем столкнулись герои нашей подборки. К слову, мы считаем, что животные тоже члены семьи, поэтому пожалуемся вам и на этих пушистых негодников.
- У меня муж в детстве над своей тетей прикалывался. Он научился свистеть как кипящий чайник. И каждый раз тетя прибегала на кухню и не могла понять, почему вода еле теплая. Лично слышала этот «чайниковый» свист в исполнении мужа — отличить невозможно! © Antonella Vagabonda / ADME
- Родители живут в частном доме, и быт там особый. Мама купила таз и положила туда размораживаться мясо на холодец. Таз лежал на кухне у всех на виду. Вечером мама видит, что папа в этом тазу блаженно парит ноги. Реакция мамы: «О боже!»
«Я 2 недели не разговаривал с батей после ссоры. Сегодня он оставил это у моей двери. Ему 60. Что бы это могло значить?»
- Мне было лет 14, а моему брату — 11. Намою я пол, а этот красавец заходит домой прямо в обуви и идет в свою комнату. Он тогда что-то забыл, а разуваться было лень. В такие моменты я его просто ненавидела. Сейчас вырос и стал чистюлей.
- У меня дети наотрез отказывались мыть за собой посуду. Сначала рассказывала, что я устаю, что помыть одну тарелку куда легче, чем перемывать гору. Без толку. В конце концов я разозлилась и выпалила: «Кормить я вас обязана, а вот мыть за вами тарелки — нет!» Взяла и налила им суп в грязные тарелки. Подействовало. © Олена Иванова / ADME
«Попросила мужа купить несколько недорогих кружек. И кстати, детей у нас нет»
- У моих знакомых стиральная машина уже 5 лет стоит в упаковке. Стирают все руками. А почему? Потому что жена считает, что стиралка должна стоять на кухне, а муж — что в ванной. Решить вопрос не могут. Если бы мне пришлось стирать руками, то стиральная машина встала бы на любое удобное мне место уже в первые же сутки. © Dedee / ADME
- Первый муж очень гордился дипломом инженера и упоминал о нем при каждом удобном случае. При этом в быту был человеком-катастрофой. Например, засунет керамический горшок в раскаленную духовку и потом собирает черепки и ошметки еды по всей кухне. Попытка заменить лампочку в кухонной вытяжке закончилась заменой всей вытяжки — я так и не поняла, как он умудрился ее свернуть с корнем. Развелись. © Подслушано / Ideer
«Любовная» записка от мужа
«Не использовать в ванной».
- Я прихожу к родителям и каждый раз офигеваю. Смеситель шатается в кухне. Все приборы в одну розетку через три удлинителя. Говорю: «Давайте вам электрика вызову? Ну вот вам хоть удлинитель новый вместо старого, в котором уже провода оголенные». И где мой удлинитель сейчас? Правильно! В шкафу, в коробочке. © Хозяйка старинных часов / ADME
- Мой тесть, с которым мы жили какое-то время, постоянно ковырялся в зубах. При этом я ни разу не видел, чтобы он чистил зубы. © Nathan Hayes / Quora
- Каждый месяц мой парень делает заказ на немалую сумму в китайском интернет-магазине. Стала замечать, что суммы все больше, а заказывает он ну совсем не необходимые в быту безделушки. В этот раз говорит, что снова заказал все «очень нужное»: компас и караоке-микрофон. © Подслушано / Ideer
Он либо неграмотен, либо не уважает закон
Надпись: «Внимание! Никаких котов!»
- У нас была чудесная малина в саду. Именно что была. Прошлой весной папа ее вырубил. Нет, не потому, что она перестала плодоносить. Просто эту малину посадил дядя Витя. А папа дядю Витю крепко невзлюбил за что-то. И вот выкорчевал с корнем несчастные кусты. Мама закатила бате скандал — а толку? Остались мы без домашнего варенья.
- 3-летний сын кладет детали от конструктора в мои ботинки. Теперь я каждый раз проверяю обувь прежде, чем обуться. Но сегодня утром забыл — и это было больно. Сынок, я люблю тебя, но, пожалуйста, просто прекрати! © John Smith / Quora
- У папы и брата есть ужасная привычка: они кладут почти пустые контейнеры или упаковки с едой обратно в холодильник или шкаф. Это так раздражает! Почему нельзя, к примеру, доесть два несчастных ломтика чипсов и выкинуть упаковку в мусорку? Спросила брата, а он ответил: «А зачем? Вы же с мамой сами их выкинете». © Michelle Lin / Quora
AdMe/Народное творчество/16 домочадцев, от жизни с которыми сам черт попросится обратно в пекло
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