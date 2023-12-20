16 драматичных переписок, в которых люди как будто с инопланетянами разговаривают
С собеседником, который с тобой на одной волне, разговаривать легко и приятно, но к сожалению, не все люди такие. Частенько нам встречаются те, кто живет по своей собственной логике, понять которую не так-то просто. Но зато, если диалог происходит в переписке, можно заскринить этот шедевр, чтобы и самому посмеяться, и интернет рассмешить. Вот ярчайшие примеры таких бесед.
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Если вы еще не устали смеяться, вот вам дополнительная порция комичных переписок из
сети: