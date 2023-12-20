16 драматичных переписок, в которых люди как будто с инопланетянами разговаривают

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

С собеседником, который с тобой на одной волне, разговаривать легко и приятно, но к сожалению, не все люди такие. Частенько нам встречаются те, кто живет по своей собственной логике, понять которую не так-то просто. Но зато, если диалог происходит в переписке, можно заскринить этот шедевр, чтобы и самому посмеяться, и интернет рассмешить. Вот ярчайшие примеры таких бесед.

1.

2.

Для создания этого материала был использован источник: МНП / Telegram

3.

4.

Для создания этого материала был использован источник: VerhovniyMemolog / Pikabu

5.

6.

Для создания этого материала был использован источник: PROKREATIW / Pikabu

7.

8.

9.

Для создания этого материала был использован источник: VerhovniyMemolog / Pikabu

10.

Для создания этого материала был использован источник: memarychch / Pikabu



11.

Для создания этого материала был использован источник: МНП / Telegram



12.

13.

Для создания этого материала был использован источник: Ulfson / Pikabu

14.

Для создания этого материала был использован источник: DaSeryozno / Pikabu





15.

16.