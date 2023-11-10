16 эффектных фото, которые показывают всю мощь правильного макияжа
В современном мире косметика давно перестала быть лишь средством для ухода за собой: при правильном обращении кисти и помада могут сотворить волшебство. Макияж способен изменить не только внешность, но и наше самоощущение, придать уверенность в себе и поднять настроение. Героини сегодняшней подборки ежедневно убеждаются в этом на собственном опыте.
«Сделала, как говорится, макияж без макияжа»
- Мы все знаем, что для образа «а-ля не накрашена» нужно каких-то 45 минут. © AllesK / Reddit
«Мой свадебный макияж»
«Использую минимум косметики»
- Ого! Я никогда раньше не писала комментарии, но я обязана сказать, что ты потрясающе выглядишь. Я просто поражена, этот макияж идеален. © laeran7 / Reddit
«Сделала себе естественный макияж перед собеседованием»
«Мой ежедневный образ»
«У меня гормональные угри, поэтому я всегда использую тональные основы с плотным покрытием»
«Мой ежедневный макияж»
Блестки плюс мерцающие тени
«Воспользовалась советами и создала новый образ»
«В свой 56-й день рождения я доверилась визажисту. И сейчас впервые попыталась сама повторить тот макияж»
«Проснулась утром совершенно потрепанной. Решила поиграть с косметикой. Макияж творит чудеса»
- Мне бы хотелось быть такой же смелой, как ты. © unknown author / Reddit
«Вот почему я не выхожу из дома без макияжа»
«Мои „до“ и „после“»
- Один вопрос: как ты это сделала? © staypositivethanks / Reddit
«С такими губами и бровями чувствую себя непобедимой»
«Мне 38, и этой мой ежедневный образ»
«Я до и после макияжа»
- Я уже иду в магазин за этой помадой. Потрясающе! © LifestyleWithNika / Reddit
Правильно нанесенный макияж может неожиданно преобразить лицо, подчеркнув его достоинства. Неправильно нанесенный — тоже, только в противоположном смысле, и даже именитые стилисты иногда преподносят неприятный сюрприз. Но если не опускать руки и накопить опыт, желаемый результат не заставит себя ждать.
Фото на превью saracir1 / Reddit
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