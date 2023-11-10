16 эффектных фото, которые показывают всю мощь правильного макияжа

В современном мире косметика давно перестала быть лишь средством для ухода за собой: при правильном обращении кисти и помада могут сотворить волшебство. Макияж способен изменить не только внешность, но и наше самоощущение, придать уверенность в себе и поднять настроение. Героини сегодняшней подборки ежедневно убеждаются в этом на собственном опыте.

«Сделала, как говорится, макияж без макияжа»

Мы все знаем, что для образа «а-ля не накрашена» нужно каких-то 45 минут. © AllesK / Reddit

«Мой свадебный макияж»

«Использую минимум косметики»

Ого! Я никогда раньше не писала комментарии, но я обязана сказать, что ты потрясающе выглядишь. Я просто поражена, этот макияж идеален. © laeran7 / Reddit

«Сделала себе естественный макияж перед собеседованием»

«Мой ежедневный образ»

«У меня гормональные угри, поэтому я всегда использую тональные основы с плотным покрытием»

«Мой ежедневный макияж»

Блестки плюс мерцающие тени

«Воспользовалась советами и создала новый образ»

«В свой 56-й день рождения я доверилась визажисту. И сейчас впервые попыталась сама повторить тот макияж»

«Проснулась утром совершенно потрепанной. Решила поиграть с косметикой. Макияж творит чудеса»

Мне бы хотелось быть такой же смелой, как ты. © unknown author / Reddit

«Вот почему я не выхожу из дома без макияжа»

«Мои „до“ и „после“»

Один вопрос: как ты это сделала? © staypositivethanks / Reddit

«С такими губами и бровями чувствую себя непобедимой»

«Мне 38, и этой мой ежедневный образ»

«Я до и после макияжа»

Я уже иду в магазин за этой помадой. Потрясающе! © LifestyleWithNika / Reddit