16 эпичных историй, герои которых еще не скоро решатся снова сесть в этот ваш самолет
Самолет считается достаточно безопасным видом транспорта, с помощью которого можно довольно быстро преодолеть огромные расстояния. Однако не все и не всегда проходит гладко, и некоторые перелеты их участники вспоминают с содроганием по вполне понятным причинам.
- Когда мой отец летел на самолете, начался жуткий шторм, самолет попал в зону сильной турбулентности. Капитан включил громкую связь и монотонным голосом объявил: «Говорит капитан Бессмертный. Сейчас мы проходим через небольшую турбулентность, поэтому, пожалуйста, пристегните ремни безопасности». А потом в крыло самолета попала молния, и это было реально страшно. © Hellothere6545 / Reddit
- Во время 13-часового перелета я сидел рядом с пожилой парой. Они отказались от предложенной стюардессой еды и ели какие-то ферментированные грибы из банки, которую взяли с собой. Каждый раз, когда кто-то из них открывал банку, все пассажиры поблизости аж просыпались от отвратительного запаха. © RobertoBologna / Reddit
- Летел 6 часов.Позади меня сидела мамаша с малышом на коленях, который то визжал, то начинал бегать туда-сюда по проходу. Двое ее старших детей все время кричали и пинались, а она даже не реагировала. Когда стюардесса попросила ее угомонить детей, мамаша выдала: «Вот почему папа не хочет, чтобы мы к нему прилетали». © SparkEE_JOE / Reddit
- Лет в 10–11 мне предстоял 9-часовой перелет. Рядом со мной сидела пожилая женщина, от которой ужасно несло духами. Такими, от которых уже через 10 минут голова раскалывается. Более того, каждые 2 часа эта дама ходила в туалет, где снова брызгалась духами. Из-за этого запаха и турбулентности меня тошнило весь полет. Потом еще в течение многих лет мне приходилось принимать таблетки от укачивания перед полетом, и всему виной ужасные духи той старушки. © DudeAbides29 / Reddit
- Я во время полета разговаривал со своим коллегой, сидящим через проход. Мы находились лицом к лицу, как вдруг я оказался снизу, а потом сверху. И тут в полной гробовой тишине включилась громкая связь, капитан откашлялся и сказал: «Извините». Видно, немногословный человек. Признаюсь, когда мы приземлились, я был готов расцеловать взлетно-посадочную полосу. © Unknown author / Reddit
- Я летела ночным рейсом с 11-месячным ребенком. Внезапно в салоне включилась громкая связь, и капитан сказал: «У нас на борту пожар. Через 15 минут мы совершим аварийную посадку». Все пассажиры на борту думали, что нам конец. А я тихо говорила ребенку, что все хорошо: не хотела, чтобы он был напуган, даже если случится самое ужасное. Но когда прошло какое-то время и ничего не произошло, все немного расслабились. Мы мягко приземлились, и, к счастью, обошлось без жертв. Но это были худшие 15 минут в моей жизни. © XelaNiba / Reddit
- У меня был одновременно и лучший, и худший перелет в моей жизни. Он длился 8 часов. В салоне было всего 20 пассажиров, полный экипаж и куча еды. Нам тогда разрешили сидеть где захочется. Можно было даже растянуться на 3 места и поспать. Но в течение всего перелета меня преследовала пожилая пара, которая доставала меня разными беседами. Я пытался вежливо попросить, чтобы они от меня отстали, но это не помогло. Какое бы место я ни занял, они снова подсаживались ко мне. За час до приземления парочка уснула, а я уже не мог расслабиться, потому что настроение было испорчено. © Dr_Stef / Reddit
- Я всегда боялась летать, но в полетах старалась улыбаться и терпеть. Однажды рядом со мной сидела женщина, которая всю дорогу твердила, что мужчина позади нас перевозит что-то запрещенное. Конечно же, ничего такого у него не было. Даже стюардесса в этом убедилась. Но эта болтливая дамочка настолько заразила меня своей паранойей, что я весь полет проплакала. Это было ужасно. © Unknown author / Reddit
- Летел на небольшом пригородном самолете на 20 сидячих мест, длина салона — 1 ряд. Во время полета мы столкнулись с мощным потоком ветра с гор. У меня было ощущение, что наш самолет схватил гигантский младенец и со всей силы встряхнул его, как погремушку. Это была худшая турбулентность, в которую я когда-либо попадал. © humanitymonster / Reddit
- Самолету пришлось совершить аварийную посадку в бурю при нулевой видимости, потому что топливо было на нуле. А закончилось оно потому, что до посадки мы 3 часа летали по кругу, надеясь, что буря стихнет. В итоге пилоты посадили самолет в каком-то поле, приземление по ощущениям было похоже на ДТП. Единственное, что мне понравилось, — это спускаться по надувному трапу и ехать в аэропорт на пожарной машине. Но мне и было-то 14 лет. В целом же из-за того опыта я до сих пор напрягаюсь при посадке. © ThatOtherGuy_CA / Reddit
- Я летела рядом с женщиной, у которой на коленях сидело «животное эмоциональной поддержки». Точнее, это была маленькая собачка, что-то вроде помеси мопса и чихуа-хуа. Судя по всему, собаке самой нужно было животное, которое бы ее эмоционально поддерживало, потому что это был кошмар. Собачка весь полет крутилась, выла и вздрагивала, когда кто-то просто проходил мимо. © MizzDevious / Reddit
- Я летел больше 12 часов. Мое место было посередине, а спинка кресла была сломана и не откидывалась. Парень справа решил снять обувь, и от его ног жутко воняло. Женщина слева пролила на меня апельсиновый сок. Еще и наушники не работали. Но я получил компенсацию за сломанное сиденье — пачку чипсов. © 26pointMax / Reddit
- Я сидел возле женщины, которая весь полет раскачивалась туда-сюда, заглядывая себе под ноги, что-то нашептывала и хныкала. Только перед посадкой я услышал из-под ее сиденья тихий лай и заметил маленькую собачку в переноске. Женщина просто успокаивала своего питомца, а я-то думал, что у нее что-то с психикой не то. © Drew707 / Reddit
- Перелет длился 8 часов. Я сидел у окна, а впереди меня расположился огромный мужик с длинными волосами. Как только самолет оторвался от земли, этот здоровяк полностью откинул спинку своего кресла, да так, что его кудрявые волосы оказались у моих ноздрей. Я не знаю, спал он или притворялся, но его так и не получилось разбудить. Он надел маску для сна и не снимал ее до конца полета. Я не мог ни читать, ни есть, ни даже встать со своего места, потому что сидел у окна. И все 8 часов мне пришлось разглядывать волосы этого чувака. Когда самолет приземлился, мужик молча поднялся и ушел, будто ничего и не было. © JonNorris / Reddit
- Перелет 7 часов. Озверевшие от скуки дети бегают по самолету. Озверевшие от детей пассажиры уже не скрывают раздражения. Озверевшие от конфликтов стюардессы явно хотят уволиться. Тут дикая турбулентность началась, все вцепились в кресла. А один мужик вдруг громко и сурово заявил, что мы, видимо, разобьемся, и ему бы хотелось провести последние минуты в тишине. © Подслушано / VK
- Сидел я однажды прямо перед двумя детишками в самолете: мальчиком лет 7 и его 5-летней сестрой. Они бесились. Их отец решил успокоить сына и дал ему гармонь. В набитом битком самолете! Мальчик вообще на ней играть не умел. Но это не все! Услышав эту «музыку», его сестра не менее «мелодично» начала подпевать! Полный разнобой нот в дуэте гармони и детского голоса. Стюардесса отобрала инструмент через 5 минут. © Подслушано / VK
Не каждый полет проходит гладко: иногда в этом виноваты погодные условия, а порой — своеобразные соседи. Но даже их можно вытерпеть, если думать о том, что всего через несколько часов лайнер приземлится где-нибудь на берегу моря (если вы летите на отдых) или в уютном аэропорту вашего родного города, и вы больше никогда не увидите этих людей.
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