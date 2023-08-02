16 эпичных историй, герои которых еще не скоро решатся снова сесть в этот ваш самолет

Самолет считается достаточно безопасным видом транспорта, с помощью которого можно довольно быстро преодолеть огромные расстояния. Однако не все и не всегда проходит гладко, и некоторые перелеты их участники вспоминают с содроганием по вполне понятным причинам.

Не каждый полет проходит гладко: иногда в этом виноваты погодные условия, а порой — своеобразные соседи. Но даже их можно вытерпеть, если думать о том, что всего через несколько часов лайнер приземлится где-нибудь на берегу моря (если вы летите на отдых) или в уютном аэропорту вашего родного города, и вы больше никогда не увидите этих людей.