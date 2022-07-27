16 эпичных историй от продавцов, которым впору о рабочих буднях мемуары писать

Наверное, у каждого продавца в запасе найдется немало рассказов о нерадивых покупателях. Одни хамят и бранятся, вторые не торопятся покидать магазин даже после закрытия, а третьи так и норовят выторговать скидку.

Мы в ADME обратились к историям от пользователей сети, которые не понаслышке знают о том, как сложна бывает жизнь продавцов.

Мужчина открыл коробку с детской кроваткой, достал инструкцию по сборке и высыпал на пол все содержимое, включая маленькие пакетики с винтами, гайками и болтами. Когда я оправилась от шока и спросила, что здесь происходит, он ответил, что не собирается покупать кроватку, пока не убедится в том, что все детали на месте. © Cheryl Zink / Quora

Работал в магазине автозапчастей. Магазин закрывается в 9:00. Клиент приходит в 8:50. Через 10 минут мы запираем двери, парень не спеша ходит по магазину, складывая вещи в свою корзину. Примерно в 9:05 мы объявляем, что магазин закрыт, но торопиться не стоит, мы подождем. И тут парень кричит во все горло: «Я все равно ничего не хотел покупать!» Бросает свою полную корзину и бежит к выходу. Прежде чем кто-либо успел среагировать, он на полном ходу врезался в закрытые двери. © streetmitch / Reddit

Друг мужа работает в магазине электротоваров. Так на полном серьезе люди едут из области в город, чтобы вернуть не подошедший им провод за 20–30 рублей. © КолоБася / ADME

Работала в мебельном магазине. Приехала на работу за пару часов до его открытия по своим делам. Покупателя не устроило, что магазин еще не работает, и он прокрался через склад, пока ребята из службы доставки загружали машину. Не найдя никого за прилавком, парень не на шутку разозлился. Он нашел меня на кухне, где я делала кофе, и потребовал, чтобы кто-то немедленно обслужил его и дал ему скидку за то, что ему пришлось искать кого-то, кто ему поможет. © catherinetheok / Reddit

Из личной практики: до сих пор вспоминаем покупательницу, которая попросила «какую-нибудь развивашку для ребенка, ну чтобы он сидел и вообще не беспокоил». © Просто птичка / ADME

Работал в магазине тканей. Больше всего мне запомнилась одна женщина, которая позвонила в воскресенье вечером за 10 минут до закрытия и потребовала приготовить ей обивочную ткань в черно-белую полоску. Я отвечаю: «У нас нет такой ткани». Она: «Хорошо, тогда любую черно-белую ткань. Кстати, где находится ваш магазин?» Я говорю: «Мы закрываемся через 10 минут, а вы в получасе езды, вам не успеть». Уже через 20 минут после закрытия магазина эта женщина барабанила нам в двери, утверждая, что я обещал ее подождать. © Mondestruken / Reddit

Покупатель приобрел полный комплект запчастей для ремонта автомобиля. Я целый час искал все и звонил ему, чтобы свериться. Так он пришел на следующий день и орал на меня, утверждая, что я продал ему не те запчасти. Правда, он забыл упомянуть, что в машине установлен двигатель от автомобиля совершенно другой марки. И еще требовал скидку за то, что я потратил его время. © streetmitch / Reddit

На кассе забыли телефон, за 10 минут до закрытия я залезла в список вызовов, набрала последний номер. На другом конце радостная тетенька сказала, что сейчас прибежит. А когда забирала телефон, вдруг выдала мерзким тоном: «Ну че, везде полазили?!» Продавцы и очередь были в шоке. © Подслушано / VK

У меня отец кирпичи продает. Один персонаж закатил скандал, что в поддоне между кирпичами пустоты. Аргументы о том, что товар продается поштучно, что можно пересчитать содержимое поддона и укладывают его на заводе, не действовали совсем. © moskoff / Pikabu

Под конец смены в голове уже каша. В таком состоянии уже невозможно соображать нормально. И как же бесит, когда покупатели презрительно смотрят, как я высчитываю элементарные математические задачи на калькуляторе. Сегодня женщина с наездом сказала мне: «Вы что, не можете от 500 отнять 175? В школе плохо учились?!» © Подслушано / VK

Я работал в крупном универмаге. Как-то раз парень пытался вернуть явно бывший в употреблении тостер. Из него высыпались крошки, прибору на вид было лет 15. Понятное дело, я просто отказался делать возврат. © MisterJoshua77 / Reddit

Я находилась в торговом зале, когда сработала пожарная сигнализация. Не было ни огня, ни дыма, видимо, просто ложное срабатывание, но на всякий случай я решила покинуть магазин. По дороге к выходу я встретила женщину в отделе одежды, которая невозмутимо прогуливалась возле стеллажей. Я решила, что у нее проблемы со слухом, поэтому подошла и сказала о сигнализации. И я не ожидала того, что произошло дальше. Женщина разозлилась, закричала, что она еще не закончила с покупками и никуда не пойдет, несмотря на нашу «уловку» с сигнализацией. © Helen Chapell / Quora

Мне как-то раз вернули парный товар, потому что он лежал в упаковке не симметрично, как положено, а неровно и был повернут в одну сторону. © Малуша Морская / ADME

Я работал на кассе в местном супермаркете. Заходит мужчина, встает напротив меня, открывает упаковку салата с капустой и начинает есть прямо из банки, размазывая его по лицу. © OptimusPork / Reddit

Работала продавцом в магазине ковров. Чаще всего люди подбирали ковер или напольное покрытие под цвет мебели, интерьера, штор, обоев и так далее. Но однажды пришла пара, которая подбирала себе ковер под цвет кота. © Подслушано / VK

Помню женщину с кучей одежды в руках, которую она хотела примерить. Политика нашего магазина заключалась в том, что мы подсчитываем товары, которые покупатели берут в примерочную. Женщина не дала мне их пересчитать, бросила вещи на землю и начала прыгать и кричать, что я обвиняю ее в краже. © KittyTheShark / Reddit