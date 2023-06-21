16 эпичных комментаторов, которые могли бы держать язык за зубами, но решили ни в чем себе не отказывать
Остроумные комментаторы в сети могут превратить в сплошной анекдот обсуждение любой темы: от родов до развода, от соседей до похода в магазин. Их неукротимый юмор способен скрасить даже самый хмурый день, поэтому не стоит упускать возможность улучшить настроение с помощью этой статьи.
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Люди, которые за остроумным словцом в карман не полезут, своими комментариями могут поднять настроение сотням и даже тысячам читателей. Если одной порции сетевого юмора вам не хватило, то у нас наготове и другие аналогичные статьи.
AdMe/Народное творчество/16 эпичных комментаторов, которые могли бы держать язык за зубами, но решили ни в чем себе не отказывать
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