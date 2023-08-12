16 эпичных прозвищ, которые сложно придумать и невозможно забыть

Родители выбирают детям имена с трепетом и любовью, а одноклассники или приятели награждают их забавными, а иногда и курьезными прозвищами. Иногда «клички» приклеиваются на всю жизнь и становятся для людей куда более привычными, чем имя, указанное в паспорте.