16 феноменальных наглецов, которые ведут себя так, как будто весь мир им должен

Наглые люди пытаются пролезть без очереди, включают музыку на всю катушку и хамят официантам. Хочется верить, что они когда-нибудь прекратят чувствовать себя центром вселенной, а пока нам остается лишь посмеяться над ними. Каждый из нас видел людей, для которых наглость второе счастье, но некоторые пользователи решили «прославить» таких на весь интернет. Гляньте только, каковы наглецы.

«Женщина заняла 4 места в поезде. Ну, это уж совсем перебор»

«Вот так посетитель оставил чаевые»

«Экзотический цветок использовали как урну для мусора»

И на что она рассчитывала?

«Мужчина попросил нас поставить ему запаску, но не захотел убирать из багажника 70-килограммовый бетонный шар»

«Посетитель ресторана положил ноги в грязной обуви на стол»

Ну где же еще оставить мусор, как не на прилавках с одеждой. А ведь в торговых центрах урны на каждом углу

Простота хуже воровства

«Не позволяйте детям вставать ногами на стол в ресторане»

«Особенно меня взбесило то, что они даже не допили»

«О чем думали те, кто решил протестировать баллончики с краской прямо на полу магазина?»

«Мамин бойфренд выкинул коллекцию Lego, которую я собирал 9 лет. Причина? Я „давно с ней не играл“»

А ведь это целая порция

«Сестра решила, что за ней уберет кто-нибудь другой»

Почему некоторые так ведут себя в магазинах?

«В нашей ученической столовой это назвали полезным и питательным обедом»

Бонус

Искала как-то отель на сайте, там был негативный отзыв от женщины про то, как их с ребенком там гнобили. И шикарный ответ от отеля, что ресторан вообще-то не лучшее место, чтобы сажать ребенка на горшок. Не перестаю поражаться бесцеремонности людей. © K***TheSilence / Pikabu

K***TheSilence / Pikabu Купила билет на автобус в приложении. Села. Едем. На остановке заходят женщина, мужчина и трое маленьких детей. Говорят мне: «Уступите место. Я: „Нет“. Они: „Что за воспитание?“. Я: „Я заранее купила билет с номером места. Что вам мешало так же поступить, зная, что вы с детьми?“. „А вам какое дело?“. Я: „Вот именно, никакого“. Они: „Тут ехать 20 минут. Постоите и потерпите!“. А я как выдам: „Верно, тут ехать 20 мин. Постоите и потерпите“. Отвернулась, а они все продолжали кряхтеть на тему воспитания, моего внешнего вида и как им тяжело дается жизнь с детьми». А я смотрела в окно. © KrunKrun / Pikabu

KrunKrun / Pikabu Знакомый кинолог рассказывал. По службе кинологам с собакой в поезде отводится целое купе. Разные ситуации бывают, но в конкурсе наглости победили пассажиры, которые сказали: «Можно, мы с сестрой к вам в купе сядем, а вы собачку в тамбур, а сами на верхнюю полочку? А то мы в плацкарте». Изумилась даже собака. © COBECTUnet / Pikabu