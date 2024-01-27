16+ фото, на которые перфекционисты смотрят так же, как бабушка на жующего котлетки внука

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Вы все знаете это чувство, но у него нет названия. Его можно ощутить, когда что-то идеально сочетается. Например, коробочки от чая стоят в шкафу, как будто сделаны на заказ. Или на сковороду поместилось идеальное количество котлет. Вот несколько фото, глядя на которые думаешь: «Сидит, как влитое» или «Разве можно сделать еще идеальнее?»

«Нашла классный способ заморозить целый арбуз»

Не такой уж и классный. Лучше всего срезать кожуру, она лишь место занимает. © Unknown Author / Reddit

«Я похудел на 30 кг. Секрет — правильное питание и спорт. Вот как выглядит мой обед на работе»

«Стейки просто созданы для этой сковороды»

«Следы шины в форме идеального кольца»

Еще одна капля и все пропало

«В кармане новых брюк нашла идеально круглый шарик»

«Я вырастил идеальный квадратик соли»

«Друг сфоткал, когда ездил в Чикаго. Выглядит потрясно»

«Тарелка из-под торта отлично помещается в раковину. И также способна отлично там застрять»

«Только гляньте, какие следы оставил мой пес на этом пляже»

«Купили елочку домой»

Просто идеально

«Нашла пуговицу, которая не пролезает в мою банку для пуговиц. Причем не пролезает тютелька в тютельку»

«Банка с тунцом случайно упала в раковину»

«Вашему вниманию — приготовленный на костре зефир»

«Вспышка разделила мою семью на две части»

Главное — вовремя нажать кнопку «Фото»

«У подруги кофта один в один совпадает с расцветкой бутылки»

Наглядное объяснение что такое «тютелька в тютельку»