16+ фото, на которые перфекционисты смотрят так же, как бабушка на жующего котлетки внука
Вы все знаете это чувство, но у него нет названия. Его можно ощутить, когда что-то идеально сочетается. Например, коробочки от чая стоят в шкафу, как будто сделаны на заказ. Или на сковороду поместилось идеальное количество котлет. Вот несколько фото, глядя на которые думаешь: «Сидит, как влитое» или «Разве можно сделать еще идеальнее?»
«Нашла классный способ заморозить целый арбуз»
- Не такой уж и классный. Лучше всего срезать кожуру, она лишь место занимает. © Unknown Author / Reddit
«Я похудел на 30 кг. Секрет — правильное питание и спорт. Вот как выглядит мой обед на работе»
«Стейки просто созданы для этой сковороды»
«Следы шины в форме идеального кольца»
Еще одна капля и все пропало
«В кармане новых брюк нашла идеально круглый шарик»
«Я вырастил идеальный квадратик соли»
«Друг сфоткал, когда ездил в Чикаго. Выглядит потрясно»
«Тарелка из-под торта отлично помещается в раковину. И также способна отлично там застрять»
«Только гляньте, какие следы оставил мой пес на этом пляже»
«Купили елочку домой»
Просто идеально
«Нашла пуговицу, которая не пролезает в мою банку для пуговиц. Причем не пролезает тютелька в тютельку»
«Банка с тунцом случайно упала в раковину»
«Вашему вниманию — приготовленный на костре зефир»
«Вспышка разделила мою семью на две части»
Главное — вовремя нажать кнопку «Фото»
«У подруги кофта один в один совпадает с расцветкой бутылки»
Наглядное объяснение что такое «тютелька в тютельку»
А вот еще 18 фотографий, от безупречности которых у любого перфекциониста сердечко забьется быстрее.
Фото на превью hybridaaroncarroll / Reddit
AdMe/Народное творчество/16+ фото, на которые перфекционисты смотрят так же, как бабушка на жующего котлетки внука
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