16 фотографий, на которые нужно посмотреть не раз и даже не два, но оно того стоит
Иногда случайные фотографии могут сломать нам мозг. Они ставят под вопрос законы физики и заставляют нас сомневаться в собственных глазах. Сегодня мы хотим показать вам 16 снимков, на которых благодаря перспективе, комбинации цветов или простому совпадению запечатлено что-то совершенно непостижимое.
Кошка или птица?
Двухголовый восьмилапый монстр
«Борода моего друга. Он просто посмотрел наверх»
«Моя кошка спит на моей второй безголовой кошке»
Выглядит так, словно стекло — это рентген
«Привет»
Фотография покрытой блестками капельки воды, которая находится на перышке
«Вот такого парня я застал на своей двери»
Идеальная прямая
«Гляньте, какой номер в отеле мы забронировали. И нет, это не зеркало»
«Мой сын нашел такого Супермена в местном магазине, и я в недоумении»
Телевизор сломался, но на его экране так и остались слова «Игра окончена»
Картина, написанная акварелью
«Мой муж подарил мне закладку»
Облако. Наверное...
«Я нашел фотографию попкорна у себя под микроволновкой»
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Фото на превью cartmage / Reddit
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