16 фотографий, на которые нужно посмотреть не раз и даже не два, но оно того стоит

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Иногда случайные фотографии могут сломать нам мозг. Они ставят под вопрос законы физики и заставляют нас сомневаться в собственных глазах. Сегодня мы хотим показать вам 16 снимков, на которых благодаря перспективе, комбинации цветов или простому совпадению запечатлено что-то совершенно непостижимое.

Кошка или птица?

Двухголовый восьмилапый монстр

«Борода моего друга. Он просто посмотрел наверх»

«Моя кошка спит на моей второй безголовой кошке»

Выглядит так, словно стекло — это рентген

«Привет»

Фотография покрытой блестками капельки воды, которая находится на перышке

«Вот такого парня я застал на своей двери»

Идеальная прямая

«Гляньте, какой номер в отеле мы забронировали. И нет, это не зеркало»

«Мой сын нашел такого Супермена в местном магазине, и я в недоумении»

Телевизор сломался, но на его экране так и остались слова «Игра окончена»

Картина, написанная акварелью

«Мой муж подарил мне закладку»

Облако. Наверное...