16 оригиналов, которые понятие «салат» трактуют на свой лад

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Когда речь идет о салатах, на ум обычно приходит что-то классическое: оливье, «Цезарь», греческий салат, карпезе. Но поскольку официально салатом считается любое сочетание ингредиентов, в котором есть хотя бы один сырой продукт, то люди с богатой фантазией экспериментируют как могут.

Мы в ADME полюбопытствовали и обнаружили, что в мире немало любителей салатов, которые пробуют диковинные вкусовые сочетания или придумывают небанальную подачу.

«Заржал во весь голос, когда мне принесли этот деконструированный салат „Цезарь“»

«Я пока что не придумал подходящее название для салата: здесь помидоры, арбузная редька, арбуз, огурец, мята, персик, базилик и бальзамический уксус»

«Фруктовый салат, похожий на попугая. У меня ушло 5 минут на то, чтобы сделать голову птицы»

«Греческий салат, за который с меня взяли деньги. Да, сверху горчица»

По авокадо и горчице сразу понятно, что это «настоящий» греческий салат. © ***face41217 / Reddit

Кетосалат: гуакамоле, кусочки бекона, сыр и старые добрые венские сосиски

Кетодиета — диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков. — Прим. ADME.

Салат из хурмы с засахаренным фундуком, яблоками и кокосовой стружкой

Это, чтоб вы понимали, «Цезарь»

Картофельный салат с карри, курицей, творогом, горохом и сосисками

Пасхальный салат для всей семьи

«„Салат“, который ел мой коллега. Гренки, сыр чеддер и соус»

Мне искренне любопытно, какой вообще смысл это есть? Людям такое действительно нравится? © sk9592 / Reddit

Фруктовый салат с тертым сыром и жареной рыбой

Рукола, радиккьо на гриле, халуми, красный апельсин, миндаль, золотистый изюм и инжирный уксус

Оригинальная подача фруктового салата

«На День благодарения я сделал наш семейный салат из взбитых сливок, „Сникерса“ и яблок»

Яблоки в салате делают его полезным. © trampus1 / Reddit



«На работе сделала салат с тунцом в форме морской черепахи»

«Салат из персика и бурраты, приправленный травами и съедобными цветами из моего сада»