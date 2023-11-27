16 ироничных комментариев от тех, кому только дай повод, так они язык за зубами держать не станут
Находить точные слова — это умение, которому мы по-хорошему завидуем. А если эти фразочки еще и вызывают смех, то цены им нет. Вот вам свежая статья с комичными комментариями, которые, как волшебная палочка, всегда выручают, если настроение вдруг не очень.
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Для создания этого материала был использован источник: VladMolni9 / Pikabu
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