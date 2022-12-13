16 ироничных твитов, которыми можно разрядить даже обстановку в поликлинике
Юмор — это настолько тонкая и непостоянная материя, что может превратиться в сарказм или иронию за долю секунды. Но от этого не становится менее весело. Даже наоборот, чем ироничнее высказывания героев статьи или ситуации, в которых они оказываются, тем увлекательнее про них читать.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
А какие ироничные ситуации в вашей жизни вы можете вспомнить лишь с улыбкой?
AdMe/Народное творчество/16 ироничных твитов, которыми можно разрядить даже обстановку в поликлинике
Поделиться этой статьёй