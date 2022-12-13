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16 ироничных твитов, которыми можно разрядить даже обстановку в поликлинике

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Юмор — это настолько тонкая и непостоянная материя, что может превратиться в сарказм или иронию за долю секунды. Но от этого не становится менее весело. Даже наоборот, чем ироничнее высказывания героев статьи или ситуации, в которых они оказываются, тем увлекательнее про них читать.

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А какие ироничные ситуации в вашей жизни вы можете вспомнить лишь с улыбкой?

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AdMe/Народное творчество/16 ироничных твитов, которыми можно разрядить даже обстановку в поликлинике
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