16 ироничных твитов, которыми можно разрядить даже обстановку в поликлинике

Юмор — это настолько тонкая и непостоянная материя, что может превратиться в сарказм или иронию за долю секунды. Но от этого не становится менее весело. Даже наоборот, чем ироничнее высказывания героев статьи или ситуации, в которых они оказываются, тем увлекательнее про них читать.