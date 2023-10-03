16 историй из магазинов, которые поднимают настроение не хуже свежего анекдота
Кто-то ходит в магазины со списком покупок, а кто-то полагается на вдохновение: понравился товар — берем. А героям сегодняшней подборки повезло еще больше: шопинг подарил им курьезные истории, которые запомнятся надолго.
- В нашем магазине продаются голубцы-полуфабрикаты. Однажды пришел мужчина и заявил, что голубцы плохие, рис на зубах хрустит. Мы в шоке: до этого никто не жаловался. Спрашиваю, сколько он их варил. А мужик глаза как выпучит: «Их что, варить надо?» После моего утвердительного кивка покраснел и быстро убежал. Подслушано / VK
- Когда я был маленьким и ходил по магазинам с папой, то вставал рядом с манекенами и неподвижно позировал. 9 раз из 10 отец проходил мимо и не замечал меня. © JayIsMyMaster / Reddit
- Однажды я увидела, как плохо одетый дедушка стоит напротив двери супермаркета и, почти не моргая, смотрит туда. Стоял он долго, и когда я вышла с покупками, мне стало его жаль. Я подошла к нему, предложила хлеб и салат, которые купила себе на обед. Оказалось, он просто ждал внука, который выбежал с мороженым через секунду. Мне было жутко стыдно и неудобно за неудавшееся «доброе дело» и за то, что смутила человека. © Подслушано / VK
- Мне 35 лет. Выгляжу на свой возраст. Недавно в продуктовом магазине стояли 4 парня лет по 16, баловались мячиками-попрыгунчиками. Закидывали их красивым девушкам 16–18 лет в корзину, потом подходили к ним, просили отдать мячики — так и знакомились. Усмехнулась над пикапом молодежи. Когда разбирала продукты на кассе, заметила, что такой мячик есть у меня тоже. Ну а я что, замужняя тетка с 2 детьми — сама отдала обратно и молча ушла. Но все равно было приятно. © Подслушано / Ideer
- Решил сходить в магазин. Стою, молочко выбираю и вижу: мальчик ни с того ни с сего начинает истошно кричать, а рядом, по-видимому, его отец, стоит и смотрит. Начал спрашивать их, что случилось. Оказалось, папа проверяет, сможет ли ребенок в экстренных ситуациях кричать так, чтобы его услышали и ему помогли. Ребенок, довольный, что покричал, улыбается, а папа спокоен. Неплохая идея, кстати. © Подслушано / Ideer
- Моему сыну было 15 лет, и он хотел новые кроссовки. Мы пришли в обувной магазин, и там нас встретила очень милая продавец-консультант примерно его возраста. Она и мой сын с интересом разглядывали друг друга. Я, недолго думая, сказал: «Мы ищем для него ботинки, которые будут светиться при ходьбе. У вас есть такие?» Она ответила, что эта обувь для маленьких детей. Сын в этот момент посмотрел на меня с немым вопросом в глазах: «Папа, ну зачем ты это сказал?!» © Billy Sullivan / Quora
- Покупаю бутылку минералки в супермаркете. Кассир мне:
— Сходите, возьмите вторую бутылку, а то я случайно две пробила.
— Мне не нужна вторая бутылка.
— А что, денег не хватает?
Как говорится, почувствуй себя нищебродом. © Kordat / Pikabu
- Развелась. Спустя некоторое время меня посетила жажда авантюризма — написала на купюре свой номер телефона и расплатилась ею в магазине. Через пару дней позвонил бывший с вопросом: «И много еще соток с твоим номером телефона?» Уверен, что судьба. Активизировался, пытается вернуть меня обратно. © Подслушано / Ideer
- Зашел в секонд-хенд, взял пальто примерить. Оно село идеально, материал оказался просто фантастическим. Смотрю на этикетку, а это Hermes. Такое пальто стоит $ 5 тыс., но здесь продается в 100 раз дешевле! Там же купил брендовый смокинг всего за $ 9. Говорю продавцу: «Что, мужчины к вам совсем не заходят?» Иначе как объяснить то, что такие вещи еще никто не урвал. Теперь я могу позволить себе одеваться, как Джеймс Бонд, за сущие копейки. © TheBoldManLaughsOnce / Reddit
- Зашла в магазин, разговаривая по телефону в наушниках. Выразительно похвалила своего собеседника словами: «Good job!» И так вышло, что в тот момент я проходила мимо работницы, расставляющей молоко. Получила ошарашенный взгляд и тихое «Thank you». Это просто новый уровень неловкости. © uchilka_nastya / Twitter
- На днях в магазине наблюдала следующую сцену. Внук лет 5–6 донимал деда вопросами, дед терпеливо отвечал. Потом, когда дедушка выбирал что-то на витрине, внук все его звал:
— Де-е-еда, дед, де-е-еда...
— Что?
— Я тебя люблю!
— И я тебя люблю!
И оба дальше пошли по магазину. Это было настолько искренне и мило, что я потом еще весь день вспоминала их с улыбкой. © Подслушано / Ideer
- Примеряю как-то в магазине грубые ботинки на холода. Одна дамочка подскакивает ко мне со своим «фи»:
— Вы что это такую огромную обувь берете? Девушкам нельзя!
— Делаю что хочу, — и говорю продавцу: — Эти малы, принесите 43-й размер.
Бабища чуть слюнями не захлебнулась:
— Женщинам нельзя такие размеры, максимум 39-й, потому что вы же девушка! Потерпите!
Что за труха у них в головах? Осеннее обострение?! Ношу 41-й, зимние — 42-й, маломерки — 43-й. © ViNaMne / Pikabu
- Я оставляю своего пса Коса у входа в магазин, когда иду за продуктами, не привязываю — он спокойно сидит у входа и ждет. И уже раза 4 я находила его в компании сердобольных женщин, которые считали, что он брошенка или потеряшка, а он сидел такой весь грустный. Хихикаю каждый раз. © potom02 / Twitter
- Работаю кассиром. Подходит пара. Пробиваю им продукты: брокколи, креветки, семгу, питу. Девушка комментирует: «Лазанью доедим, завтра ризотто приготовлю, а на даче тогда семгу на гриле сделаем» — и отходит поглазеть на какой-то магазинчик. А мужик собирает пакеты и тихонько так, жалобно: «Хоть бы раз в год борща сварила или пельменей налепила». Так жалко его стало... © Подслушано / VK
- После тяжелого дня в приемной комиссии зашла в магазин и вместо стандартного «Пакет не нужен, карты нет» сказала: «Приемная комиссия, факультет геологии, чем могу помочь?» — вызубренное работниками приемки приветствие. Кассир растерялась, ответила: «Да, наверное, ничем» — и только тогда до меня дошло. Было неловко. © Ползучесть / ADME
- А у меня возле дома душевный магазин. Пробиваю сок, а мне кассир говорит: «Чего вторую коробку сока не взял? Там же акция: 2 сока по цене 1». А мне как-то неохота было опять идти искать там этот сок. «Не надо», — говорю. Так она встала молча и принесла мне вторую коробку, улыбаясь. Клевая тетенька. © FoxAnderson / Pikabu
AdMe/Народное творчество/16 историй из магазинов, которые поднимают настроение не хуже свежего анекдота
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