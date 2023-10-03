16 историй из магазинов, которые поднимают настроение не хуже свежего анекдота

Кто-то ходит в магазины со списком покупок, а кто-то полагается на вдохновение: понравился товар — берем. А героям сегодняшней подборки повезло еще больше: шопинг подарил им курьезные истории, которые запомнятся надолго.

Чего только не происходит в магазинах: то покупатель от жареного цыпленка откусит, то продавец юбку разрежет, чтобы помочь клиентке с примеркой. А в этой статье мы советовали, какие товары лучше всего оставить в магазине, какой бы большой не была на них скидка.