16 историй из мира риэлторов, в которых страстей больше, чем в любом сериале

Квартирный вопрос портит людей, а некоторые еще по своей воле решают посвятить этому жизнь. Так и становятся риелторами. И все эти серьезные дела, связанные с покупкой, продажей или арендой жилья, естественно, не обходятся без целой кучи ярких историй.