16 историй, концовку которых вы ни за что на свете не сможете угадать

Сюжеты с комичными совпадениями и внезапным развитием событий частенько встречаются и в реальной жизни — почти у каждого из нас найдется парочка подобных историй. Пользователи сети припомнили случаи, достойные киносценария, и рассказали о них в интернете, а мы собрали их в свежую подборку. Пришла пора и вам рассказать свои, присоединяйтесь.