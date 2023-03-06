16 историй, концовку которых вы ни за что на свете не сможете угадать
Сюжеты с комичными совпадениями и внезапным развитием событий частенько встречаются и в реальной жизни — почти у каждого из нас найдется парочка подобных историй. Пользователи сети припомнили случаи, достойные киносценария, и рассказали о них в интернете, а мы собрали их в свежую подборку. Пришла пора и вам рассказать свои, присоединяйтесь.
- История про самое короткое свидание. Познакомились на конференции, она сразу уехала в командировку на 2 недели, переписывались, все было крайне приятно. Вернулась, встречаю ее на машине. Обнимаю, дарю цветы и говорю, что стоим под запрещающим знаком, а значит, надо прыгать в машину и уезжать. Сажусь за руль, она стоит. Открываю окно, спрашиваю, все ли хорошо, — никакого ответа. Выхожу, повторяю вопрос и получаю снисходительный взгляд и истерику, что она никогда не открывает себе дверь и, если я хочу продолжить вечер, это должен сделать я. Посмотрел ей в глаза, улыбнулся, поблагодарил за вечер. И уехал. © Bavarian.man / Pikabu
- Однажды мне приснился сон, где голос все время повторял одно и то же число: «3 264, 3 264, 3 264...» — как будто это было очень важно. В это время как раз проходила лотерея, где нужно было угадать выигрышный 4-значный номер. Я подумал, что неплохо бы поучаствовать в ней, но поспешил на работу и забыл об этой идее. В метро захожу в вагон и вижу, что его номер тоже 3 264! И я побежал и купил лотерейный билет. На следующий день был объявлен победивший номер: 3 265. Одна цифра! Ох уж эти насмешки вселенной! © George Wing / Quora
- Приятель подшучивал надо мной, потому что я запачкал пиджак белой краской и в этот момент на него нагадила чайка. © DiligentShopping / Reddit
- Мы как-то приехали в гости к родственникам, у них внук маленький. Подходит он ко мне и говорит: «Ты дебил!» Я в шоке, думаю: «Нормальная семья. Откуда такие словечки у внука?» 3 дня, пока мы у них гостили, он меня так называл, а перед отъездом выяснилось, что он спрашивал: «Ты где был?» © imv1979 / Pikabu
- Мы 2 часа сидели в самолете в ожидании взлета. Парень, сидевший перед нами, заснул сразу после того, как уселся на свое место, а к моменту вылета проснулся и начал собирать вещи — он думал, что мы приземлились. Моей жене пришлось ему все объяснить. © Tom Gara / Twitter
- Жене позвонила знакомая и сказала, что видела меня с какой-то эффектной блондинкой: «Обнял и в лобик поцеловал! Ты должна знать». Жена: «Только что?» — «Да!» — «Ну все, конец ему, спасибо!» Звонит мне: «Я все знаю!» Я: «Что ты знаешь?» — «Что вы на занятия опять опоздали! Ты старшую к семи должен возить, а не к половине восьмого!» © Oduvan44 / Pikabu
- Очередь почти не двигалась, я заскучала. Увидела над одной из дверей какой-то оберег, похожий на те, что от нечистой силы вешают. Недолго думая, я встала, пошла к двери и стала делать вид, что — о ужас! — не могу пройти. Я в шоке, пытаюсь еще 2 раза, потом подозрительно и удивленно озираюсь и сажусь обратно на свое место. Надо было видеть лица в очереди! Бабули начали от меня отсаживаться. Коротко о том, как можно весело проводить время в госучреждениях. © Подслушано / Ideer
- Лет 15 назад увидел объявление о продаже участка под коттедж. Купил, но денег строить дом не было. Лет через 5 начал строиться и понял, что сосед прихватил моей земли. Сосед говорит — ничего не захватывал. Во время спора выскочила его жена и начала вопить, что это не мой участок, а их. Они сами вызвали замерщика. Итог — на мою территорию залезли на 7 метров и одна из стен их дома оказалась на моей земле. В конце концов я им продал землю, которую они захватили, — как раз на дачу с бассейном хватило. © UmniyKot23 / Pikabu
- Пошел в поликлинику, забыл наручные часы. Думаю: «Если что, на телефоне время посмотрю». Сижу в очереди, сидящий рядом мужик спрашивает: «Не подскажете, который час?» Я машинально подношу руку к глазам, вижу, что часов на ней нет. Мужик это тоже видит. И в этот момент вижу сквозь открывшуюся в кабинет дверь висящие там на стене большие электронные часы и на них время. «9:43», — говорю. «Спасибо...» — отвечает он обескураженно. И тут до меня доходит, как все это выглядело в глазах постороннего человека. © IgorBratsk / Pikabu
- Я путешествовал по Румынии и познакомился с девушкой, такой же одинокой путешественницей. Мы много времени провели вместе, а затем разъехались. А в прошлые выходные, будучи в командировке в Париже, я встретил ее в лифте! Я радостно кинулся к ней, но она почему-то меня не узнала. Сомневаясь в себе, я спросил ее: «Ты когда-нибудь была в Румынии?» Девушка ответила: «Ты принял меня за сестру, мы близнецы». © Gaurav Deshmukh / Quora
- Про детскую непосредственность. Увлекались с детьми минералогией. По воскресеньям ездили за город, искали камешки. Самое интересное раскладывали дома на полках. Однажды к нам пришел сосед и стал с интересом рассматривать «экспонаты». Потом взял один и спросил: «А это что, золото?» «Нет, это халькопирит», — ответил мой 8-летний сын, — его еще называют «золотом дураков»". © Nadanian / Pikabu
- Сплю. Ночь. Звонок в дверь. Да так настойчиво! Открываю — соседи снизу. Говорят: «Вы нас заливаете!» Открываю дверь в ванную, показываю. Они убеждаются, что все сухо, и уходят. Раз уж подняли, решил в туалет сходить. Шагаю, а там воды по щиколотку. Кафель черный, вода стоит не шелохнется, и ее вообще не видно. Оказалось, лопнула гайка на трубе за унитазом и залила все до уровня порога. Так перед соседями неудобно было! А с другой стороны, я же все показал... Они сами не заметили. © Sh52731 / Pikabu
- Мы с женой хотели снять небольшой дом. Денег было очень мало, как и надежд найти его. Это было задолго до появления интернета, мы искали жилье по объявлениям в газетах. Однажды я позвонил по одному номеру и мой собеседник сказал, что действительно хочет сдать дом, но еще не успел дать объявление, мол, откуда же у меня его телефон. Оказалось, что, когда я набирал номер, я случайно ошибся парой цифр. Домик подошел нам идеально! © Arlie Esau / Quora
- До 45 лет ходил в одних штанах по несколько лет, пока совсем не протрутся. В 45 решил, что надоело так жить. Купил штук 30 разных штанов, 50 маек и рубашек, 10 пар обуви, 4 зимних куртки, 3 осенних, 8 шапок. Продолжаю ходить в одних и тех же штанах... © svarschick / Pikabu
- Однажды мой друг отправился в Марокко. Он захотел увидеть, как живут обычные люди, и заблудился в каком-то нетуристическом районе. Там никто не говорил по-английски. Начало темнеть, фонарей не было. В одном из темных переулков он на кого-то наткнулся, и в его голове сразу пронеслись тревожные мысли о том, что может случиться здесь с глупым туристом. Он машинально сказал: «Извините!» — и ему тут же ответили: «О, все в порядке!» Это была девушка, которая тоже заблудилась. Они еле нашли дорогу обратно, а когда увидели друг друга при свете, оказалось, что они бывшие одноклассники! © Marcia Wilcox / Quora
- Моя бабушка отдыхала на море вместе с моим братом, ему было лет 5–6. Он кудрявый, и к тому времени изрядно оброс. Парикмахер спрашивает: «Как будем стричь вашу девочку?» Бабушка не растерялась: «Под мальчика!» © RedFoxKhv / Pikabu
AdMe/Народное творчество/16 историй, концовку которых вы ни за что на свете не сможете угадать
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