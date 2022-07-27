16 ситуаций, когда дети поняли все по-своему, а взрослые не знали, то ли смеяться, то ли сквозь землю провалиться

Процесс познания малышами мира достаточно сложный, ведь у маленького человека нет столько знаний и опыта, как у взрослого. Поэтому часто случаются ситуации, когда дети понимают некоторые вещи по-своему. Родителям остается лишь потешаться, а иногда краснеть как помидор.

Мы в ADME широко улыбались, пока читали истории о том, к каким неожиданным выводам могут прийти дети даже в обыденной ситуации.

Переехали с семьей в другой город. Сын первым познакомился с соседями. Сначала принес от них сладости, а потом колбасу, хлеб, молоко.

Я подошла к соседке и поинтересовалась, что происходит. Оказывается, сын всем говорил, что он Миша пятый. Однажды кто-то спросил, где остальные четверо, а ребенок ответил, что те умерли. Он имел в виду дедушку и прадедушек, в честь которых его назвали, но люди решили, что сын говорит о своих братьях. Мне так неловко. © Палата № 6 / VK

Я подошла к соседке и поинтересовалась, что происходит. Оказывается, сын всем говорил, что он Миша пятый. Однажды кто-то спросил, где остальные четверо, а ребенок ответил, что те умерли. Он имел в виду дедушку и прадедушек, в честь которых его назвали, но люди решили, что сын говорит о своих братьях. Мне так неловко. © Палата № 6 / VK Причесала дочь, вычищаю расческу от волос. Дочь наблюдает и приговаривает:

— Ничего-ничего, я еще маленькая, волосы хоть и выпадают, да на их месте еще вырастут, новенькие.

Потом со вздохом продолжает:

— А вот у папы коренные выпадают. © AtatoraMatushka / Pikabu

Рассказала своей дочери о добре, о том, что нужно делиться, дарить любовь и сострадать другим. Ее это очень впечатлило. А через несколько дней я застала ее в тот момент, когда она макала виноград в аквариум. На вопрос, что, собственно, происходит, дочь ответила: «Мама, я делюсь виноградом с нашей рыбкой!» © Lavi / Quora

Увидели с ребенком в поле корову с телятами. Малыш воскликнул: «Мама, смотри, это же дети говядины!» © *****y-smashing / Reddit

Мой брат в детстве, гуляя с папой, выдал:

— Папа, посмотри, какая маленькая машинка!

Потом задумался и добавил:

— А когда вырастет, будет большой! © Julia Vlasova / ADME

— Папа, посмотри, какая маленькая машинка! Потом задумался и добавил: — А когда вырастет, будет большой! © Julia Vlasova / ADME Как-то к нам приехали друзья, женщина была беременна. Моя 1,5-годовалая дочь, узнав, что в животе у тети ребенок, была так поражена этим, что ни на шаг не отходила от нашей подруги. А вечером, когда беременная пошла в душ, моя девочка воскликнула: «Пожалуйста, не ходите туда. Там ребенок ведь намокнет». © Pavani Mamidi / Quora

Пошли с семьей в ресторан. Официантка поставила нам на стол тарелку салата с щипцами. Я взял прибор и стал перемешивать блюдо. Моя 4-летняя дочь подсела поближе и стала смотреть то в тарелку, то на меня. А потом не выдержала и спросила: «Ты там что-то ищешь?» © pinheadmaximus / Reddit

Муж лысеет, и наш 6-летний сын как-то сказал ему: «Вау! Твой лоб с каждым днем становится все больше!» © mrsrariden / Reddit

Как-то ехала с сыном в переполненной маршрутке. Он сидел у меня на коленях. Над нами стояла дама с волосатыми подмышками. Сын зачарованно смотрел на нее несколько минут, а потом заорал во весь голос: «Мама, смотри, у этой тети борода растет под руками!» © Diann Charles / Quora

Зимой сынишка всю зиму носил штаны, а когда пришло время надевать шорты, он сказал: «Папа, мне нужны рукава для ног». © Fernilol / Reddit

Заметила у дочери на коленке огромный синяк:

— Ой, где ж ты такой синячище заработала?!

— А-а-а, это в садике! Только не заработала: бежала-бежала, упала и — бац — синяк. Совершенно бесплатно. © Маша Кулебякина / ADME

— Ой, где ж ты такой синячище заработала?! — А-а-а, это в садике! Только не заработала: бежала-бежала, упала и — бац — синяк. Совершенно бесплатно. © Маша Кулебякина / ADME «Ого, только посмотри на этот гигантский огурец!» — сказала дочь моего лучшего друга, впервые увидев арбуз. © statictonality / Reddit

Услышал как-то разговор шурина с племянником. Мальчуган плакал, потому что хотел поиграть с отцом, но тому нужно было уходить. Папа пытался ему объяснить: «Я иду в офис, чтобы там получать зарплату и покупать тебе игрушки». На что сын воскликнул: «Не понимаю, зачем ходить в офис за деньгами? Можно же взять их в банкомате!» © Roshan Zameer / Quora

Привел ребенка в садик, собираюсь уходить, а он не хочет оставаться. Состоялся у нас с ним такой диалог:

— Мне пора идти на работу, а мама скоро придет.

— А давай ты не пойдешь на работу? У нас тут компьютер есть.

— Я же не только на компьютере работаю, с людьми еще.

— Вообще-то мы тоже люди. © girzzon / Pikabu

— Мне пора идти на работу, а мама скоро придет. — А давай ты не пойдешь на работу? У нас тут компьютер есть. — Я же не только на компьютере работаю, с людьми еще. — Вообще-то мы тоже люди. © girzzon / Pikabu Дочери в школе дали задание: ответить на письмо. Около задания была подсказка, что нужно указать дату и написать приветствие. Рабочая тетрадка была старая, поэтому письмо было датировано 2014 годом. Моя дочь послушно поставила сегодняшнюю дату (2018 год) и начала приветствие со слов: «Извините, мне понадобилось 4 года, чтобы ответить вам». © Amorette Kitsa / Quora

Младшая дочь спрашивает, что такое гипноз. Я ей в общих словах поясняю и подытоживаю: «В общем, это способ заставить человека делать что угодно, даже то, чего он не хочет». А она восклицает: «Даже уроки?!!» Теперь мы старшей говорим, что заставим ее делать уроки под гипнозом. © vumako / Pikabu