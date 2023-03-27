16 историй, которые могли произойти только в ресторациях
Иногда прием пищи вне дома может превратится в театр абсурда. Бывают неожиданно приятные ситуации, а могут быть и такие, после которых ни за что и никогда вы не захотите вернуться в данное заведение. А уж работникам общепита можно писать собственные мемуары о том, что иногда творится у них на работе.
- Я девушка, работаю официантом в кафе. Видела многое, но сегодня все мои представления об адекватности людей рухнули в один миг. Картина следующая. Молодой парень просит меня принести ему лук, тарелку, нож, кетчуп и салфетки. Желание клиента — закон! Дальше с интересом наблюдаю. Режет лук, аккуратно поливает его кетчупом, добивает все это дело салфетками и со словами: «Отнесите это моей жене вон за тем столом и поблагодарите ее от меня за 5 лет совместной жизни!» — разворачивается и вылетает из кафе. © Подслушано / Ideer
- В Брюсселе как-то заказала себе какое-то морское блюдо, щедро политое соусом. Когда съела, официант спросил, не нужно ли чего еще, а я попросила унести тарелку, дескать, все. По-английски говорила тогда терпимо, но путалась в выражениях. В общем, он очень странно на меня посмотрел, унес тарелку, а потом принес судочек с моими остатками соуса, замотанный в фольгу. Судя по всему, я сказала что-то типа «заверните с собой». Мне было очень смешно, я разорвала фольгу и стала ложкой доедать этот соус. Смотрели на меня, как на дикарку. © Peyton / ADME
- Сегодня в кафе с соседнего столика на меня пристально смотрела женщина. Через какое-то время она с чашкой кофе направилась ко мне, извинилась, вылила содержимое чашки на меня, сказав, что я похожа на любовницу ее мужа, и выбежала на улицу. Что это было?! © Подслушано / Ideer
- Я съел немного своего салата, и там был один особенно блестящий кусочек. Я подцепил его вилкой и вытащил. Это было крыло и тело огромного кузнечика. Я в панике швырнул вилку через всю комнату. Я никогда не вернусь в то заведение. © tedofgork / Reddit
- Иногда в ресторанах гостей встречают слишком сложными фразами. Вот заходит мужчина. Явно хочет пообедать:
— К вам присоединятся? ― спрашивает его симпатичная девушка у входа.
— Чего? ― не понимает вошедший.
— К вам присоединятся? ― повторяет настойчивая девушка.
— Присоединяйтесь! ― соглашается мужчина. © serkab / Pikabu
- Однажды я заказал еду в кафе. Когда я подошел к окошку для оплаты, меня встретил работник, который проигнорировал мою карту, когда я ее протягивал ему для оплаты, и просто отдал мне мой заказ. Когда вернулся домой, мне стало любопытно, и я проверил свой счет, но в то заведение не поступило никаких денег. Я избегал этого места в течение нескольких недель, прежде чем вернулся, и никто ничего мне не сказал. © spookycamphero / Reddit
- В моей корзинке для закусок я обнаружил кучу обглоданных костей от куриных крыльев. Они просто положили на них новый лист бумаги и наполнили ее луковыми кольцами. Указал на это менеджеру и ушел. © GooberMcNutly / Reddit
- Однажды вечером мы с женой пошли в очень хороший ресторан. И тут будто кадр из фильма — она подносит вилку с мидиями ко рту, и там оказался гребаный таракан. Мы сказали об этом официантке, и она быстро убрала тарелки, скатерть, накрыла стол и сказала: «Ваша еда за счет заведения, хорошего вечера». И выпроводила нас за дверь. У меня сложилось впечатление, что такое случалось так много раз, что у них теперь есть процедура, как быстро и оперативно с этим справиться. © unknown author / Reddit
- О, самая эпичная история случилась со мной и женой в Испании. Решили мы заехать в небольшую деревушку. Очень, конечно, живописное место, но ехать туда часа 3 по узенькому горному серпантину вниз. В общем, расположились мы уютненько, смотрим меню, а там ничего не понять. Все ж на испанском. Пытались погуглить, да куда там, связь еще посредине дороги закончилась. Единственное знакомое слово было «карпаччо», но и его было несколько видов.
Мы, опять же, знаками показываем хозяину, мол, в чем разница? Тот пытается объяснить, что одно из мяса кенгуру, другое из крокодила, но это было настолько бредово, что мы были уверены, что просто не понимаем друг друга. Тогда хозяин метнулся в дом и вышел с детской азбукой с картинками. И показывает нам, мол: вот это карпаччо из З — зебры, это из К — кенгуру. В общем мы заказали зебру и крокодила, думали, что это маркетинговый ход такой, ан нет, оно и в самом деле было из тех животных, я потом в гугле проверил. © Тросс / ADME
- Самая странная кража телефона произошла поздно вечером в многолюдном кафе. Просто вытащили из кармана и убежали. Я в слезы. Через некоторое время подходит молодой человек, спрашивает, что случилось. Я рассказываю, описываю вора, после он садится в машину. Через 5 минут приезжает с моим телефоном и без слов уезжает. Что это было — до сих пор не понимаю. © Подслушано / Ideer
- В моем городе есть небольшое кафе, которое я посещаю примерно 2 раза в месяц. Пару месяцев назад я зашла туда и попросил сделать заказ навынос, официантка сказала мне подождать, чтобы узнать, могут ли они еще принимать заказы (это было примерно в 18:30, так что не было причин, почему они не принимают заказы). Она ушла минут на 15, вернулась и сказала, что на сегодня они больше не принимают заказы. Пока она это говорит, заходит пара и садится. Она протягивает им меню и просит сделать заказ. Я просто сказала: «Вы, наверное, шутите! Я больше никогда сюда не приду», — и выбежала. © Pink_lover / Reddit
- В моем жареном яйце была маленькая муха. Меня это даже не беспокоило, я не конфликтный человек. Я даже не хотел нового блюда, я просто хотел новое яйцо. Официантка вернулась с кухни и сказала, что шеф-повар настаивает, что это была какая-то «приправка», которую он использует в приготовлении. Она была так настойчива, что я понял, что спорить не стоит. © titangrove / Reddit
- Как я сломала зуб и потеряла подругу. Пригласила подругу в ресторан на обед, давно не виделись. Заказала греческий салат и еще пару блюд. За разговором время прошло быстро, принесли блюда. Подцепив салат прибором, закинула в рот, и тут хруст и дикая боль. Оливка оказалась с косточкой, выплюнула косточку и часть зуба. Оказалось, все оливки с косточками. Позвала менеджера, разобрались, извинились, сказали, что возместят всю стоимость за лечение. Но для подруги я теперь плохая, так как из-за меня наказали человека. © Подслушано / Ideer
- Гуляли мы как-то с дочерью по городу. Лето, жара. Надо поесть. Решили заскочить в ближайшую кафешку и заказать холодник. Казалось бы, простое блюдо, но оказалось, что кафешка с замахом на претенциозность и элитарность. Поэтому к нам торжественно подошли 2 официантки и принесли холодник в двух актах. У первой в руках была маленькая мисочка, где-то на 300 мл, с бортами в 15 см. В мисочке лежал салат из вареной картошки, свежих огурцов и вареной свеклы. У второй был графин со светло-розовой водичкой, которой она пафосно, как бариста, полила салатик. И все. Ни сметаны, ни зелени, ни яиц. Стоило это удовольствие прилично. Есть это мы, естественно, не стали. © Finicsa / Pikabu
- Работаю официанткой. Теплый летний вечер пятницы, за один из столиков присаживается парочка, берут поесть, чаю, к чаю, сидят болтают. И тут ко мне подходит молодой человек с того столика и говорит: «Девушка, давайте я сейчас по счету заплачу, а потом как бы попрошу счет за столик, вы его вынесете, а мы уйдем как будто не заплатив».
Я, конечно, сначала зависла на пару секунд, но хозяин — барин, выкатила счет, мужчина заплатил и накинул чаевых. Я спросила конечно, зачем такие сложности, на что мужчина пояснил, что хочется устроить немного романтики для девушки. © PartyHard / Pikabu
- Долго не могли заказать блюдо для пятилетнего сына, так как он аллергик и многие продукты ему нельзя. Наконец-то выбрали более-менее подходящие, предупредив официанта, что нельзя если что класть, и ждали заказ. И тут вышел шеф-повар, который стал расспрашивать нас, что можно сыну из продуктов, чтобы приготовить блюдо именно для него. В результате он приготовил сыну буженину, кабачково-картофельные оладьи с яйцом и пассерованный в муке лук. Лук и мясо понравились ребенку больше всего. Шеф несколько раз подошел к сыну и спросил, нравится ли ему блюдо и, может, он хочет чего-то еще. Сын прям расцвел и попросил его сфотографироваться с собой. © GreenGarlic / Pikabu
Если и у вас происходили странные или потешные ситуации в общественных местах, то вот еще несколько статей, которые доказывают, что в кафе может произойти всякое:
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AdMe/Народное творчество/16 историй, которые могли произойти только в ресторациях
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