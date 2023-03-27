16 историй, которые могли произойти только в ресторациях

Иногда прием пищи вне дома может превратится в театр абсурда. Бывают неожиданно приятные ситуации, а могут быть и такие, после которых ни за что и никогда вы не захотите вернуться в данное заведение. А уж работникам общепита можно писать собственные мемуары о том, что иногда творится у них на работе.