16 историй, которые наглядно показывают, что внезапное богатство не всегда равно счастью

Наверняка каждый из нас хотя бы раз мечтал выиграть в лотерею кучу денег или получить огромное наследство от дальнего родственника. И тогда тут же решатся все насущные проблемы. Герои нашей статьи поделились своими историям о том, с чем им пришлось столкнуться, когда они внезапно стали богатыми.