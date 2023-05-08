16 историй, которые наглядно показывают, что внезапное богатство не всегда равно счастью
Наверняка каждый из нас хотя бы раз мечтал выиграть в лотерею кучу денег или получить огромное наследство от дальнего родственника. И тогда тут же решатся все насущные проблемы. Герои нашей статьи поделились своими историям о том, с чем им пришлось столкнуться, когда они внезапно стали богатыми.
- Знаком с человеком, который выиграл огромную сумму. Его охватил дикий страх, что организаторы заберут лотерейный билет. Они с женой переехали на другую квартиру, выкинули телефоны. Под чужой фамилией, с карманчиком в трусах, в котором лежал заветный билет, он добрался до столицы, где и получил свой выигрыш. Говорил, что эти деньги жгли ему руки, и быстро избавился от них. © Подслушано / Ideer
- Тетя моей мамы жила в достатке: большая квартира, дача 30 соток со всеми коммуникациями, собственным телефоном, канализацией. Мама была ближайшим родственником, все ей уже завидовали — такое богатство же! В итоге участок был продан практически за бесценок, а квартиру тетя оставила государству. Свой поступок она объяснила так: государство ей все дало, так пусть ему и достанется. © Подслушано / VK
- Я богатый, но это не моя заслуга. Точнее, не полностью моя. Дело в том, что мне повезло. Вот так просто с неба свалилось богатство, когда туда отправился мой дядя, единственный брат папы, который решил, что я достоин трех квартир, семи слитков золота, дачи и маленького, но довольно знаменитого ресторана. Я смог втянуться и не упустить свою удачу. И меня бесит, когда люди спрашивают, как разбогатеть. А я не знаю как! Знаю, как удержать удачу, но о старте я и понятия не имею. А люди думают, что я эгоист и не желаю другим успеха и денег. © Подслушано / VK
- Несколько лет назад я выиграл за границей приличную сумму денег. Как ни странно, после этого часть друзей перестали со мной общаться и начали говорить за моей спиной гадости, мол, повезло ему. Вторая половина друзей решили, что я теперь бесплатный пункт выдачи невозвратных кредитов. Спустя несколько лет из приличного круга друзей у меня остался лишь один. © Подслушано / Ideer
- Когда я впервые увидел на своем счету невероятно большую сумму, я одновременно и разволновался, и напугался. Несколько недель думал о том, как потратить эти деньги. У меня были и умные мысли, о покупке дома например, и откровенно глупые, детские «хотелки». Еще поначалу мне хотелось сообщить всем и каждому, что я добился успеха. Однако лишь немногие на самом деле способны порадоваться тому, что ты стал богат. Большинство считают, что тебе просто повезло, или откровенно завидуют. Поэтому умные люди, у которых есть деньги, ведут себя скромно. © Evan Bailyn / Quora
- Всю жизнь имела средний доход, и подруги у меня такие же: на что-то копят, кредиты, ипотеки, долги. Потом у меня получилось разбогатеть: крупно рискнула, вложив последнее. Теперь стабильный отличный доход, могу позволить дорогие машины, путешествия, очень хорошую одежду. Сначала делилась этой радостью с подругами, по возможности помогала, чем могла (оплачивала курсы языка, давала денег в долг и «забывала»). Они быстро сели мне на шею и стали уверять, что мне просто повезло и я скоро обанкрочусь. © Подслушано / VK
- Если честно, то с появлением богатства из моей жизни исчезло много людей. Да, сейчас я многое могу себе позволить, чего раньше не мог, и знаете что? Люди любят тебя лишь тогда, когда ты находишься с ними в одной лодке. Тем не менее я предпочту одиночество временам, когда у меня ничего не было. © Unknown author / Reddit
- Я выиграл в лотерею крупную сумму денег, теперь ежегодно получаю чуть больше $ 2 млн. Купил квартиру в той же части города, где жил раньше. Хожу в те же кафе, рестораны и магазины, питаюсь и одеваюсь как прежде. Продолжаю ходить на работу и обманываю друзей, что квартира съемная. Родственникам я тоже не сообщал о том, что разбогател, ведь они последние годы вообще не интересовались моими делами. Как только они узнают, что у меня есть деньги, тут же усядутся мне на шею. Чтобы не спустить на ветер все выигранные деньги, я придерживаюсь простого правила: жить как прежде и общаться с теми же людьми. © Anonymous / Quora
- Моему мужу крупно повезло с работой. Он получил кучу денег, а затем богатство ударило ему в голову. Супруг решил, что ему нужен кто-то получше меня. На момент развода у нас было двое маленьких детей и 3-й на подходе. Однако муж не учел, что в Калифорнии при разводе я получу половину всего и он не имеет права это оспорить. Я осталась бы без средств к существованию и не смогла бы обеспечить детям достойное будущее, если бы не законы штата. Отстойно быть замужем за богачом, если он плохо к тебе относится, но развестись с ним — бесценно. © Jenna Miles / Quora
- С девушкой вместе 3 года. Летом собирались пожениться. В январе мой стартап выиграл конкурс и привлек зарубежных инвесторов. Внезапно родня девушки приняла меня, хотя до этого не звала даже на семейные праздники. Теперь ее родственникам всегда и все от меня надо: просят то устроить на хорошую работу, то одолжить неприлично большую сумму денег. Я всем отказываю. Девушка обижается и бесится. Постоянно ссоримся. Уже передумал жениться, но боюсь, она подумает, что хочу расстаться не из-за ее наглой родни и ее истерик, а потому, что вдруг разбогател. © Подслушано / Ideer
- Выиграла в лотерею почти миллион. Половину раздала на благотворительность: часть — в детдом, часть — в организацию, которая заботится о домашних животных. Заасфальтировала площадку и тротуар перед домом (живу в старенькой пятиэтажке). Себе купила холодильник. Немного положила на накопительный счет, остатками оплатила услуги стоматолога для отца и курс массажа для мамы. Считаю, что все сделала правильно. © Подслушано / Ideer
- В 20 с небольшим я заработал огромную кучу денег на рискованных, но высокодоходных инвестициях. Поначалу все было прекрасно, но затем моя жизнь изменилась к худшему. Я потерял всякую мотивацию к работе. Многие подсознательно начали лучше ко мне относиться, но для них я уже был не человек, а скорее мешок с деньгами. Другие, наоборот, лишь злобно завидовали. Импульсивные покупки вышли на другой уровень: однажды за 2 недели я потратил $ 600 тыс. на абсолютно ненужные мне вещи. Лично для меня спасением стали благотворительность и терапия. Это был мой свет в конце тоннеля. © WasKnown / Reddit
- За довольно короткий промежуток времени у нас существенно увеличился доход, и мы с мужем купили дом своей мечты. А вот о чем мы никогда прежде не задумывались, так это «а дальше-то что?». Большая часть нашей жизни проходит в мечтах о том, чего мы, возможно, никогда не получим или получим, но в отдаленном будущем. И когда наши желания вдруг воплощаются в жизнь гораздо раньше, чем мы ожидали, возникает вопрос: что нам делать? Это может выглядеть глупо, но именно в такой ситуации мы с мужем и оказались. О чем же нам мечтать дальше? © Ecstatic-Cause5954 / Reddit
- Внезапно я получила большую сумму после продажи компании и испытываю смешанные чувства. Дело в том, что мне кажется, будто я всего этого не заслужила. Я просто оказалась в нужное время в нужном месте. Поэтому у меня синдром самозванца. Я никому не рассказала о деньгах, кроме родителей и пары очень близких друзей. Не делала никаких экстравагантных покупок. Единственное, что я себе позволила, — это дом и машина. Зато я с головой ушла в свои хобби, которые помогают мне отвлечься и развеяться. Но опять же, я этим занимаюсь, не привлекая к себе лишнего внимания. © chubbynotfatfire / Reddit
- Участвую во всех розыгрышах и лотереях. Делаю репосты, отмечаю друзей, которые меня за это ненавидят. Лучшая подруга говорила, что я обязана ей отдать половину, если выиграю миллион, а я парировала, что весь отдам, если выиграю! И вот месяц назад я выиграла миллион... Подруга знает, денег не просит, я не отдаю, но на душе как-то погано. © Подслушано / Ideer
- Однажды в детстве я сказочно разбогател. Пошел звонить из автомата, он мои 2 копейки «съел», не позвонил, а монетку не возвращает. Присмотрелся, а там двушка заклинила язычок, который закрывает окошко возврата монет. Стал я ее ногтем выковыривать, но куда там! Видно, что и до меня кто-то долго монету пытался выскоблить. Плюнул я и со словами «Так не доставайся же ты никому!» втолкнул монетку внутрь. Язычок тут же встал на место, а когда я на него чуть нажал, оттуда посыпались двушки. Целая река! Я ладошки подставил, так эта гора монет едва в них поместилась. Пошел накупил себе всяких вкусняшек. День удался! © smile2 / Pikabu
Внезапная удача и свалившееся на голову богатство, казалось бы, должны приносить только положительные эмоции и перемены к лучшему. Однако в жизни тех, кто внезапно разбогател, происходит много довольно неожиданного, а друзья и родственники открываются с новой, неизведанной стороны.
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