16 историй о детишках, которые взяли и изобрели свою собственную логику
Для детей мир — как большая головоломка, и они шаг за шагом разгадывают ее, иногда приходя к не самым очевидным заключениям. Прочитайте истории об обычных и важных гостях, о папе, который якобы сошел с ума, и о мандаринках для дочери, чтобы убедиться в том, что дети, изучая мир, бесстрашно идут непроторенными дорожками и делают свои собственные выводы о том, как устроена жизнь.
- Дочке 5 лет, буквы знает, но читать пока не умеет. Вчера захотелось ей послушать «веселые песенки», а набрать текст на пульте она не может. В общем, она взяла телефон, сказала голосовому помощнику то, что ей нужно, тот перевел ее слова в текст, а она по буквам набрала их на пульте от ТВ. И буквально через пару минут без помощи мамы и папы она достигла своей цели! Ее способ меня впечатлил. © Flash.VRN / Pikabu
- Я: «К нам придут гости». Дочка: «Важные гости или обычные?» Я: «Что ты имеешь в виду?» Дочь: «Ну... надо делать уборку или так сойдет?» © XplodingUnicorn / Twitter
- 7-летняя дочь моего друга говорит: «Папа, поцелуй меня в левую щечку, а затем в левую». Он ей: «Ты хотела сказать „а затем в правую?“» — «Нет». — «Но так говорить не совсем правильно». «А зачем тетя из твоего навигатора всегда говорит „Поверните налево, а затем поверните налево“?» © Nadanian / Pikabu
- Чищу мандаринку, говорю дочери: «Новым годом пахнет, да?» Она смотрит на меня с непониманием. Я: «Ну мандаринки и Новый год... Разве у тебя нет такой ассоциации?» Дочь: «Нет, мам. Это обычная еда, мы едим мандарины и летом». © valenayaspers / Twitter
- Я воспитатель. На прошлой неделе один из мальчиков в группе был очень грустный, ни с кем не разговаривал, не хотел есть. Спрашиваю, все ли нормально, а он говорит: «У меня папа сошел с ума». Мне стало так жаль его... Все думала, как поговорить об этом с его мамой, когда она придет его забирать. А пришел папа! Я аккуратно стала расспрашивать его, а он просто улыбнулся и сказал: «Сразу видно, что вы не так давно устроились. Я ему просто мультики запретил неделю смотреть». На этой фразе малыш подошел к нам и сказал: «Папа, это же сумасшествие!» © Палата № 6 / VK
- Я: «Ты вообще меня слушаешь?» 10-летняя дочь: «Да». Я: «Что я сказал?» Дочь: «Очень много слов». © XplodingUnicorn / Twitter
- 11-летняя дочь: «Мам, ты очень красивая! Но я тебя люблю, так что мое мнение может быть необъективным». © Abscentee / det.org
- Моя 11-летняя дочь записала такое приветствие для голосовой почты: «Привет, вы дозвонились до моей голосовой почты. Когда услышите звуковой сигнал, положите трубку и отправьте мне текстовое сообщение». © Dad_At_Law / Twitter
- Мой маленький двоюродный брат как-то завопил: «Ты нарочно у меня выиграла-а-а!» © Delanium / Reddit
- Отец работал в ночную смену, а днем отсыпался. Я лет в 5–6 научился определять время по часам и очень этим гордился. Отец иногда просил, мол, разбуди меня в 8 или в 9 вечера. А я его каждый час расталкивал и говорил: «Тебе осталось спать 2 часа», «Тебе осталось спать 1 час» и т. д. © jjohnnik / Pikabu
- Мы переехали во Францию из США, когда мне было 6 лет, а моему младшему брату 3 года. В первый день, когда мы играли на улице с французскими детьми, брат прибежал к маме, плача навзрыд. Причина, по его словам, заключалась в том, что у этих детей «сломались рты». © ToJudy / Reddit
- Когда моей дочери было 7 лет, она однажды прервала сказку, которую слушала перед сном, чтобы сказать мне: «В соревновании по поеданию пирогов не имеет значения, выиграешь ты или проиграешь, ведь ты все равно ешь пироги». © Dad_At_Law / Twitter
- Папа: «Вчера с мамой мальчика из группы обменялись телефонами. Может, как-нибудь погуляем все вместе». Сын: «А покажи, какой у тебя теперь телефон! Хороший достался?» — «В смысле?» — «Ну ты же сказал, что вы телефонами поменялись». © Коломиец Юлия / det.org
- Нашей 7-летней дочери задали домашнее задание — что-либо измерить. Муж предложил ей измерить нашу собаку. Дочь парировала: «Мне сказали измерить объект! А она не объект. Она личность!» © BunAndLeggings / Twitter
- Мы с мужем расстались меньше года назад. 10-летняя дочь видится с папой каждые выходные. Недавно она подходит ко мне: «Тебе надо срочно кого-нибудь найти». Спросила, в чем дело, а она отвечает: «Папа меня каждый раз спрашивает, нашла ли ты уже себе нового мужа. Я и сказала, что да. Надо что-то делать, чтобы не получилось, что я врунья». Не ожидала, что у меня будет такая мотивация найти парня. © Палата № 6 / VK
- Работала медсестрой в больнице. Одного из пациентов пришли навестить родители, с ними был малыш лет 5. Этот мальчуган подошел ко мне, познакомился и продолжал сидеть рядом, пока я работала. А когда его забирали родители, он решил, что прощаться надо с поцелуем. Я его чмокнула и говорю: «Ой, как вкусненько!» А он отвечает: «Это я дома борщ ел». © Gorbohyr / Pikabu
А ваши дети поражали вас своей логикой?
AdMe/Народное творчество/16 историй о детишках, которые взяли и изобрели свою собственную логику
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