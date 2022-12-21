16 историй о детишках, которые взяли и изобрели свою собственную логику

Для детей мир — как большая головоломка, и они шаг за шагом разгадывают ее, иногда приходя к не самым очевидным заключениям. Прочитайте истории об обычных и важных гостях, о папе, который якобы сошел с ума, и о мандаринках для дочери, чтобы убедиться в том, что дети, изучая мир, бесстрашно идут непроторенными дорожками и делают свои собственные выводы о том, как устроена жизнь.