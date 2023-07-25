16 историй о клиентах, после прочтения которых тут же захочется взять отпуск и сбежать куда-нибудь на другую планету

Работать с людьми всегда сложно, а когда какой-нибудь клиент твердо уверен, что он прав абсолютно всегда, то становится просто невыносимо. Например, девушка ежедневно заходит в магазин косметики, чтобы бесплатно воспользоваться пробниками или женщина относит грязное нижнее белье в ателье, чтобы немного его ушить. Пользователи сети рассказали о самых эпичных случаях из своей жизни.

Работаю в магазине косметики. Уже 2 недели к нам по утрам приходит девушка. Красится, якобы пробуя косметику, и уходит. Использует тоналку, тени, тушь, румяна. Я с ней пыталась говорить, мол, это некрасиво. А она мне выдала: «Клиент всегда прав! У вас в магазине тестеры для чего? Чтобы клиенты пробовали! Так почему вы меня ограничиваете?» © Подслушано / Ideer

Подключала заказчице бойлер к электросети. Через пару часов звонит и говорит, мол, он не греет. Пошла проверить. Оказалось, устанавливал бойлер ее бывший зять, который не поставил отсекающие краники, из-за чего горячая вода уходила к соседям. Интересно, он это нарочно сделал? © Оксана Гук

Друг рассказывал. Его сестра устроилась официанткой в курортное кафе. Пришел мужик, сделал средненький заказ. Попросил счет и калькулятор. Удивились, но принесли. Он весь счет на калькуляторе проверил. Сошлось. Он очень удивился и на чай оставил несколько тысяч. Тут уже персонал удивился. А мужик объяснил, что отдыхает уже почти 2 недели, один, и питается только в кафе и ресторанах. Говорит, ни разу счет не принесли честный, все время лишнего накидывали. © Kavkazets / Pikabu

«Вот какую баночку для чаевых поставили в местном магазине»

«Деньги — корень всех зол... Лучше оставь их здесь».

Я работала на кассе. Однажды мужчина протянул мне шоколадный батончик для сканирования цены. Когда я прикоснулась к батончику, он шлепнул меня по руке и сказал: «Никто не должен трогать мою шоколадку, кроме меня». И добавил, что другие люди, дотрагиваясь до обертки, пачкают батончик. © atlasraven / Reddit

У меня была клиентка с ворохом скидочных купонов. Так вот, она выбрала скидку в 10 % вместо 20 %. Пытался ей объяснить, что так менее выгодно, но бесполезно, она не поверила. © Peanut2ur_Tostito / Reddit

Пришла я как-то стажироваться на должность кассира. Не выдержала и 2 дней — сбежала, так как устала от странностей клиентов. Добила меня женщина, которая пришла с пакетом продуктов, купленных недавно, и попросила вернуть ей деньги. Но не просто так, а чтобы потом пробить по дисконтной карте обратно весь товар, а то в прошлый раз она, видите ли, карту забыла. © Подслушано / Ideer

Работала я в парикмахерской для мужчин. И вот под конец смены, 30 декабря, когда у меня и руки, и коленки дрожали от усталости, зашел парень постричься. Я объяснила, что жутко устала, попросила прийти завтра, но он упросил постричь хоть как-нибудь, мол, очень нужно. Ну и получилось действительно кое-как: я зацепила кусочек уха сверху, а он сидел и не проявлял никаких эмоций. Что со мной было, когда я увидела кровь!.. С мучениями наконец закончила стрижку. Я уже не хотела денег, только просила его поскорее уйти, а парень заплатил по двойному тарифу и пожелал мне много хорошего на Новый год. © Vera Koko

«Делала массаж клиентке и вдруг нащупала у нее родинку, которой раньше не было. Присмотрелась, а это морская ракушка. Оказалось, клиентка только вернулась из отпуска»

Однажды пожилая женщина бросила в меня гигантский стеклянный флакон духов, потому что я не сделала ей скидку по купону, на котором черным по белому было написано: «Не относится к парфюмам». © Unknown author / Reddit

Одна клиентка оставила худший отзыв о моей работе в магазине. Я вежливо отвечал ей на все вопросы о товарах, а она написала, что я был грубым и наглым. В довершение она добавила, что я грубил ей на протяжении целого месяца. Эх, знала бы она, что все это время я здесь даже не работал. На этой должности я всего 2 дня. © bracake / Reddit

Я работал в отделе обслуживания клиентов при супермаркете. Однажды к нам пришла женщина в ярости из-за того, что купленные ею креветки оказалась плохими. Она кричала, что ей испортили праздник и что даже ее собака не захотела есть эту гадость. Я вернул ей деньги и отправил в отдел морепродуктов, чтобы она лично передала жалобу на качество креветок. Через 5 минут она вернулась, явно смущенная. Оказалось, она думала, что креветки готовы, и прямо сырыми подала их к столу. © BlowhardFunke / Reddit

«Вот такую устрицу мне сегодня подали»

О, я был свидетелем забавного инцидента лет 15 тому назад. Некая дама пожаловалась нашему высшему руководству на то, что мой начальник ее оскорблял (тарифы ее не устраивали). Вызвали того начальника на ковер, а он и меня прихватил с собой в качестве свидетеля. Приехали в кабинет топ-менеджера. Дама, как увидела моего шефа, чуть не задохнулась от злости, орет: «Это он, он меня оскорблял!» Топ-менеджер спрашивает, как именно. А та отвечает: «В том-то и дело, я на него ругалась, а он в ответ просто молчал и улыбался». © Expert / ADME

Случаются такие дурацкие ситуации, когда принтер на работе не реагирует на команды. Вызываем айтишника, а в результате это просто кабель отпал. Стыдоба... Но бывает еще интереснее! Слышу однажды разговор айтишника с кем-то по телефону: «Мышку влево. Мышку вправо. Работает? Отлично, хорошего дня!» Какая же была проблема? Звонила одна из продавщиц. Накануне им сказали не выключать компьютер на ночь. И вот она приходит, а тот «не светится». Звонила узнать, как же его включить... © Подслушано / Ideer

В парикмахерской мастер делала меня красивым и параллельно рассказывала свою историю другому мастеру: «Вот недавно пришел мужчина лет 60–65 с мальчиком лет 5 на стрижку. Я вежливо так спрашиваю, мол, дедушка, как внука будем стричь? А у него аж лицо пятнами пошло. Ответил, что это не внук его, а сын. И, взяв ребенка за руку, ушел. Знаешь, Вера, я теперь зарок себе дала, что никого не буду дедушкой называть». © PolAnd1234 / Pikabu

«Увидел вот это у парикмахера»

«Теперь хочу отправить это изображение своему психологу, чтобы она могла показывать его клиентам cо словами: „Укажите на картинку, которая наилучшим образом описывает ваше состояние“».

Мне как-то клиентка принесла ушить трусы — очень дорогие и вместе с тем заношенные, не постиранные даже. Я кулек на руку надела и отдала ей. Она обиделась и больше не приходила. © Анастасия Данилова

Работала в офисе, обратился клиент. Общительный, остроумный. Разговорились, рассказал, что купил жене новую машину. Сказал: «Очень люблю жену». Этот момент прям запал мне в душу. Много лет женаты, двое детей, а быт не сгубил чувства... А спустя время он стал настойчиво клеиться и зазывать на ужин. Как так-то? © Подслушано / Ideer

Работаю кассиром. Чего я только не видела! Но этот случай запомню надолго. Подошел один пожилой мужчина, я отсканировала его покупки и назвала цену. И тут он начал расстегивать и застегивать свои штаны. Я была в шоке и сразу отвернулась. А он тут же начал извиняться и сказал, что ничего такого не собирался делать, просто на нем двое штанов, а кошелек внутри тех, что снизу. Интересный клиент. © HometownJess / Reddit