16 историй о клиентах, после встречи с которыми хочется принять ванну с валерьянкой
Есть такая категория людей, у которых день прожит зря, если они не устроили скандал. Им иногда жизненно необходимо чайной ложечкой выесть мозг работнику. Кто-то пытается бесплатно поесть, кто-то нагло врет, а кому-то нужно просто поорать на другого человека. И каждый, кто работал когда-нибудь с клиентами, знает, что такая канитель может быть целый день, и без тонны терпения тут уж никак.
- Час до конца рабочей смены, клиентов нет, я и стажер гипнотизируем часы. Неожиданно к нам врывается женщина лет 50-ти, на вид состоятельная, очень ухоженная. Запыхавшись, оглядывается и с надеждой спрашивает, не торгуем ли мы нижним бельем. Увы, мы продавали кофе, о чем ей и сообщили. Тогда она вытащила на стол стопку пятитысячных купюр и попросила купить ей трусы. Так шустрая стажер получила трехмесячный оклад за день, а я убедился, что чудеса случаются рядом, но не со мной, тормозом. © Подслушано / Ideer
- Работаю в ресторане официантом, видела разное. Гости часто приходят и заказывают блюда навынос. Как-то мой коллега собирал заказ, несколько ланч-боксов с роллами стояли на столе и «ждали», пока их заберут. Очень скромная, воспитанная девушка с соседнего стола, уходя, прихватила с собой верхний бокс. Такое у нас было впервые. © Подслушано / Ideer
- Владею своим небольшим сервисом по ремонту велосипедов. Звонит клиент, задает интересный вопрос:
— Здравствуйте, помните меня?
— Здравствуйте, не помню, номер не сохранен.
— Я пару лет назад у вас велосипед ремонтировал, вспоминаете?
— С тех пор уже несколько тысяч человек у нас велосипеды ремонтировали, все еще не помню. Скажите хоть, как вас зовут, или модель велосипеда и что делали. И в чем собственно вопрос-то?
— Какая у вас гарантия на камеры? Дело в том, что вы ставили мне камеру два года назад, и сейчас она стала спускать. Хочу, чтобы вы мне по гарантии ее заменили.
— Как вы себе это представляете спустя 2 года катания? Вероятнее всего, вы просто пробили камеру, это не гарантийный случай. Можем только платно установить вам новую.
— Понятно, больше к вам не обращусь и другим не посоветую.
Бросил трубку. Лето прошло, и началось теперь уже осеннее обострение? Зато с такими звонками не приходится скучать. © BikePoint / Pikabu
- Я работаю в гостинице, и каждое утро мы подаем завтрак в виде шведского стола. В отеле 166 номеров, и все они заняты. И вот утром я прохожу мимо этого стола, а одна из женщин просто хватает весь контейнер с яйцами и несет его своим пятерым детям. В очереди было человек 20, а она забрала все порции яичницы. Я никогда еще не сталкивался с таким. © HarryHood146 / Reddit
- Работаю в детском саду, и сегодня утром одна мама привела дите, которое уже кашляло. И к тому же, у мальчика была высокая температура. Звоню его маме, мол, приезжайте и заберите ребенка. А она повесила трубку, ничего не сказав. Я перезвонила, и тут она крикнула мне: «Да еду я! Оставьте меня в покое!» По возвращении она заявляет мне, что это из-за меня ее сын заболел, потому что до садика он был «в порядке». Она еще долго полоскала мне мозги, пока не вмешался мой директор. © *******Bambi / Reddit
- У моей подружки свой магазин духов в интернете. Пару месяцев назад ей попалась клиентка, которая решила, что она самая умная. Подделала скриншот оплаты и скинула, якобы оплатила заказ. Подруга не первый раз сталкивалась с такими кадрами, поэтому решила проучить. Взяла пустой флакон из-под духов, налила туда воды. Упаковала все красиво и добавила открытку: «Какая оплата, такой и товар, солнечного дня вам». Клиентка получила заказ, но почему-то ничего не написала и заблокировала подружку везде. © Палата № 6 / VK
- Я работаю в техподдержке кабельной компании. Звонит клиент и интересуется, почему у него не работает телевизор. Телевизор не работал, потому что у него отключили электричество. Но клиент в течение часа спорил со мной о том, что это не имеет значения. Ведь он платит за услугу, и мы должны гарантировать ее, несмотря ни на что. © quesnt / Reddit
- Работаю продавцом в небольшом магазинчике. Все, кто работает с людьми, знает, что есть люди, цель визита которых — просто докопаться. Пришла ко мне скандальная особа. Спрашиваю, чем ей помочь. Она: «Я посмотрю, что мне надо, и скажу вам, не надо на меня давить». Хорошо, оставляю ее в покое.
Через пять минут: «Вы меня обслуживать собираетесь, сколько мне ждать?!» Окей, что хотите купить? И погнала: «А дайте масло, а срок годности, нормальный? Хм, наверное, перерисовали, не надо масло. А хлеб? Сегодняшний? Не верю, дайте потрогаю. Ну ладно, мягкий, но все равно не буду брать. Ну, колбасу же у вас брать вообще смысла нет, явно из картона». И все в таком духе.
Спустя минут 20 обсуждения она покупает печенье, но дамочка кипит, ну не до чего докопаться, все нормально. Она торжествующе достает 5-тысячную купюру, меньше, конечно же, нет. Но мне размен как раз этим утром привезли, отсчитываю ей ровно до копеечки, вежливо прощаюсь. Она осознает, что все было нормально. Но потом собирается с мыслями и наносит «решающий» удар: «Спасибо, но я к вам больше не приду, потому что у вас, у вас... Потому что вы вежливая слишком, аж противно». И уходит, хлопнув дверью. Лишнее доказательство, что если человек хочет докопаться, остановить его невозможно. © Палата № 6 / VK
- Моя девушка работает в аптеке. Она добрая и трудолюбивая. У нее нет пирсинга, но есть несколько татуировок на руке, и ее начальник не возражает. Пришел пожилой мужчина и первым делом сказал ей, что она выглядит отвратительно и ей должно быть стыдно за ее внешний вид. Мне потребовалось несколько часов и мороженое, чтобы она снова почувствовала себя красивой. © EndTheWar01 / Reddit
- Работаю в фастфуде на линии авто. Как-то полетели экраны кассы, пришлось останавливать работу и предупреждать об этом водителей, приглашая всех в зал. Одного гостя это не устроило, он начал бунтовать и жаловаться, на что директор позволила сделать для него бесплатный заказ. Он взял три больших сэндвича, парочку средних, самых дорогих снеков и картошку. При этом все равно был недоволен и постоянно оскорблял зама, что говорила с ним. Положили ему побольше лука и халапеньо вместо других ингредиентов. © Подслушано / Ideer/
- Я работал в мясной лавке. Клиент заказал говяжий фарш. Он потребовал, чтобы я все это упаковал в 3 пакета, так как он собирал у себя друзей и хотел заплатить за каждого из них, в зависимости от того, кто сколько съест. Я тогда был стажером, и эта задача далась мне трудно.
В итоге парень решил, что я все сделал не так, и потребовал, чтобы я все переделал. Другие покупатели стали проявлять нетерпение, и я начал волноваться. Я вежливо предложил отдать ему один пакет, а счет они разделят поровну позже. Но тут он бросил пакеты на пол, рассыпав мясо, и с руганью убежал. © unknown author / Reddit
- Засыпать во время массажа — это всегда прикольно. Я позавчера вырубилась. Да так крепко спала, что когда мастер меня разбудила, я испугалась и вскрикнула: «Где я? Что случилось?» Бедная девушка. Тут еще неизвестно, кто кого больше напугал. Я чаевых тогда больше, чем обычно, оставила, потому что от такой клиентки и поседеть можно. © Палата № 6 / VK
- Я как таксист отвечаю за безопасность своих пассажиров. Не гоняю и не нарушаю правил, даже когда клиенты очень торопятся. А еще прошу всех пристегиваться. Вчера это не очень понравилось одной женщине. Она сказала, что принципиально не пристегнется, потому что ей давит ремень. На мои просьбы стала отвечать грубо, сказала, что если я прошу о таком, значит неопытный водитель. И вообще пристегиваться в машине необязательно. Покрыла меня матом, вышла, хлопнула дверями и пнула машину ногой. И такое бывает. © Палата № 6 / VK
- Работаю оператором в колл-центре, принимаю от 200 до 250 звонков за смену. Естественно, к концу смены голос начинает садиться. Звонит клиент, в конце разговора говорит: «Девушка, а Вам никогда не говорили, что у Вас очень приятный голос?» Я на автомате: «Нет». Он: «Неужели Вам никто никогда не врал?» Мне стало обидно. Обидно за то, что у молодого человека с хорошим голосом и поставленной речью такой тупой и отвратительный юмор. © Подслушано / Ideer
- В магазине скандал. Я на месте, меня вызывают с просьбой разобраться. Дело в том, что клиент купил 100 болтов одинакового размера. Поскольку у меня болты продавались не штучно, а по весу, то продавец отсчитала 100 штук с помощью весов, и взяла с клиента деньги за общий вес болтов.
Покупатель дома обнаружил, что болтов было 98. Неприятная ситуация, но болты были небольшие, а погрешность весов никто не отменял. Беру чек, ставлю пакет на весы, вес ровно такой, как указан в чеке. Предлагаю клиенту взвесить еще два болта, он доплатит, и все будут счастливы. Но клиент утверждает, что он заплатил за 100 болтов, и требует 2 болта бесплатно. Ставлю опять пакет на весы, показываю вес, показываю вес в чеке. Покупатель согласен, что вес совпадает. Но все равно утверждает, что его обманули на два болта. Короче, я понял, что случай тяжелый, сказал девчонкам списать вес двух болтов и отдать их трудному клиенту. © shershavaya***** / Pikabu
- Приезжает клиент с просьбой отремонтировать станок. Станок нам хорошо знаком, и со слов клиента диагностировали поломку. Неисправность весьма распространенная, когда оборудование используют без обслуживания и чистки. Озвучили цену, далее разговор:
— А почему так дорого?
— Выезд, 100 км туда и назад, запчасти, промывки, масла, работа.
— Да что его там ремонтировать? Если бы у меня был инструмент и я знал, как, я бы сам справился. © Densov / Pikabu
После общения с клиентами вживую часто хочется выпить тонны ромашкового чая. А вот в переписках они иногда откалывают номера еще похлеще, и тут уже хочется не чая, а просто сохранить на память сей письменный шедевр.
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