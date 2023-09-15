16 историй о клиентах, после встречи с которыми хочется принять ванну с валерьянкой

Есть такая категория людей, у которых день прожит зря, если они не устроили скандал. Им иногда жизненно необходимо чайной ложечкой выесть мозг работнику. Кто-то пытается бесплатно поесть, кто-то нагло врет, а кому-то нужно просто поорать на другого человека. И каждый, кто работал когда-нибудь с клиентами, знает, что такая канитель может быть целый день, и без тонны терпения тут уж никак.