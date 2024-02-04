16 историй о людях, чья логика скрипит, словно ржавые шестеренки

Есть люди настолько недальновидные и странные, что даже в голове не укладывается, как они вообще выживают в этом мире. Таких персонажей можно встретить везде: как на руководящих должностях, так и на лавочке у подъезда. О том, чем оборачивается общение с ними, и будут истории из этой статьи.