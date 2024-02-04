16 историй о людях, чья логика скрипит, словно ржавые шестеренки
Есть люди настолько недальновидные и странные, что даже в голове не укладывается, как они вообще выживают в этом мире. Таких персонажей можно встретить везде: как на руководящих должностях, так и на лавочке у подъезда. О том, чем оборачивается общение с ними, и будут истории из этой статьи.
- Одноклассник устроился на работу. Ему пообещали, что с каждой заключенной и оплаченной сделки он получит 6% премии. Одноклассник заключил сделку на 2 миллиона. Скрепя сердце, начальник выплатил премию. За следующий месяц одноклассник закрыл сделок на 6 миллионов. Со скрипом босс выплатил ему частями премию. Одноклассник купил себе машину, снял квартиру побольше. Начальник подумал и урезал всем премии до 3%. Через 2 месяца одноклассник заключает сделку на 20 миллионов и еще через 1,5 месяца закрывает ее. Начальник переобувается на лету, отказывается платить такие деньги обычному менеджеру и всем остальным тоже. В итоге большинство менеджеров ушли, открыли свою компанию и прихватили с собой многих работяг и крупных клиентов. Босс в шоке от такого поворота событий, а у меня в голове не укладывается, как можно так относиться к «курочкам», которые несут золотые яйца. © homerj921 / Pikabu
- Работаю воспитателем. В смену моей коллеги как-то привели в сад мальчика Ваню. Была зима, ребенок пришел в шапке. Мама сняла ему шапку и машинально кинула ее в свою сумку. Пришло время прогулки. Кинулись Ваню одевать, а шапки нет, мама на звонки не отвечает. Ваню оставили в группе с няней, не выведешь же его без шапки в −5 °C. Вечером мама пришла и Ваня ей рассказал, что не был на прогулке. Воспитатель объяснила, что без шапки на улицу нельзя. Угадайте, что сделала мама Вани? Правильно, написала жалобу на воспитательницу. © Мария Денисюк / ADME
- Мне 17 лет, родители уехали в отпуск. Из другого города приезжает поступать в институт дальняя родственница Дуся. Степень родства: у них сарай горел, а наш кобель смотрел. Одержимая идеей похудения, не ест ничего, причем и так тощая как щепка. Я по законам гостеприимства готовлю, угощаю, а она отказывается с видом мученицы. С осуждением сверлит взглядом меня, когда я ем. И вот как-то раз утром села я пить кофе, открыла к нему баночку сгущенного молока, а Дуся как бросится коршуном на эту банку и одним махом выдула ее до дна. Попила я, блин, кофе! И на все мои резонные утверждения: «Дуся, тебе же нельзя!» — были ответы: «Да-да, нельзя-нельзя!». © Елизавета Мочалкина / ADME
- Знакомая старалась всех переплюнуть. Ребенка на прогулку одевала во все дорогое и запрещала ему играть с детьми — он тупо сидел на скамейке и плакал. А недавно купила жилье в ипотеку. В квартире ремонт не закончили, дверей нет, спят на полу, ведь она узнала, что моя семья каждый год ездит на море. Так она все деньги потратила, чтобы свозить детей на отдых, выбрав самый дорогой тур. Естественно, теперь денег ни на что нет. Но гонору! © Подслушано / Ideer
- Это было 40 лет назад. Батя моего друга зашел в Сеуле в ателье и попросил сшить точно такой же костюм, как у него был. Это был очень качественный костюм, но уже с дыркой. И ему сшили костюм точь-в-точь. С дыркой в том же месте. © idlevalley / Reddit
- Увидел, что коллега вовсю хвастается в социальных сетях, что она продолжает работать, хотя у нее ангина, ведь она — само трудолюбие. А мы с ней парикмахеры, с людьми работаем. После тех ее постов я старался держаться от нее подальше, но все равно скоро заболел. © Unknown author / Reddit
- Я регулярно наблюдаю, как моя соседка подкармливает животных. Приносит целые пачки корма, собирает возле себя дворовых котов. Они ласково трутся об ее ноги, та гладит их в ответ. Не забывает и о собаках, выносит им остатки еды. Как-то шла утром на работу, а соседка уже заботливо кормила хвостатых. Я не удержалась и спросила, не хочет ли забрать кого-то из них себе. Соседка рассмеялась и сказала: «Ну уж нет. Я терпеть не могу животных», — и ушла. © Палата № 6 / VK
- Есть у меня коллега, она в разводе, бывший муж платит алименты. Постоянно жалуется, что алиментов мало, бывший не старается заработать больше. И есть у нее родной брат, который тоже разведен и должен платить алименты. Так вот брат этот специально нигде не работает официально, чтобы алименты не платить. А коллега его защищает, мол, нафиг надо, чтобы еще что-то высчитывали с него. © lukeng83 / Pikabu
- Когда мне было лет 19-20, приятель познакомил меня с одной дамочкой. Она пыталась втянуть меня в сетевой маркетинг. На первой встрече дала почитать журнал, а в день, когда я должна была вернуть его, пришла со своей подругой. Эта подруга была школьной учительницей, но обожала путешествия, ради чего люто экономила: в кафе она попросила стакан кипятка и достала из сумки пакетик чая, который уже заваривала как минимум раз. © Кристина Артёмовна / ADME
- Помню, общалась с юношей. Он цветочки дарил, домой провожал, влюбленно заглядывал в глаза. Но как-то никуда это не двигалось. Полгода вздыхает, смущенно рдеет юношеским румянцем, рвется чинить велосипед, таскать мне холодильник. Но все равно непонятно, то ли мы дружим, то ли встречаемся. Мне эта тягомотина надоела, я решила форсировать события — взяла и поцеловала его в уголок губ. Он посчитал меня женщиной легкомысленной и возмутился. Сказал, что все отношения должен инициировать мужчина, а женщина должна быть скромной и ждать. Через какое-то время начал приударять за моей знакомой. Посмотрела я на это печальное зрелище, пригласила знакомую на пиццу и рассказала нашу историю. Она ее приняла к сведению и поведение скорректировала. В общем, через год Дон Жуан уже жаловался общим знакомым, что она его френдзонит. © vasisyana / Pikabu
- Врач посоветовал своему пациенту средиземноморскую диету, чтобы поправить здоровье. В итоге пациент набрал 15 кг за 4 недели. Он строго придерживался правила есть больше рыбы и овощей и каждый день заказывал жареную рыбу с картошкой фри в местной забегаловке. © barneylow / Reddit
- Подруга зашла на сайт знакомств и наткнулась на парня, который выложил фотографии на фоне большого красивого дома и крутой машины. А это мой дом! Он просто там ремонт делал. © Подслушано / Ideer
- Познакомилась я с мужиком 39 лет. Тот был уже 3 года в разводе, жил один. Готовить мог только простые блюда: яичницу, пельмени, бутерброды, макароны с тушенкой. Не научился он готовить не потому, что мама не научила, а потому, что лень. Поэтому он, понятно, радовался, что в моем лице нашел бесплатную кухарку. Разорвала с ним отношения я после одного случая. Я как-то заболела, написала ему, что дома с температурой 39 лежу. Он не стал спрашивать, как я себя чувствую и не нужны ли мне какие-то лекарства, а сразу прислал радостное сообщение: «О, ты дома! Тогда я приеду к тебе на обед, свари борщеца». © FuturePerfect / Pikabu
- У меня дома не было горячей воды, вот я и пошла мыться к своей бабуле. Моюсь, когда вдруг шторка распахивается и бабуля орет, мол, ты зачем бритвой пользуешься, кто тебя этому научил. А мне 40 лет тогда было. © ПростоБабка / ADME
- Я работал с одним парнем, который мог рубиться в видеоигры по 6-7 часов в день и не имел никаких социальных навыков. За те 2 недели, что он проработал в нашем магазине в ночные смены, он неоднократно отличился. Однажды менеджер нашел его лежащим на полу в отделе видеоигр — чувак там спал. В другой раз он хотел купить что-то после своей смены. Ему объяснили, что кассы еще не открылись, так парниша начал орать, что товары, которые хотел взять, на место относить не будет. А еще каждые 10 минут приходилось проверять, что он делает, не бьет ли баклуши. При этом я не мог ему доверить ничего серьезнее, чем расставить ценники. Вся эта эпопея закончилась тем, что в один день он просто не вышел на работу и его уволили. © Noggin-a-Floggin / Reddit
- Моей знакомой муж сообщил, что нашел себе женщину лучше и уходит к ней. А они в браке прожили 18 лет, есть двое детей. В общем позвонила она другу, плачет. А тот зовет ее к себе. Ну, она поехала, тот ее утешил, она осталась на ночь. Вернулась довольная, а муж ходит и вещи собирает. Удивился, что она такая счастливая, а она ему все рассказала. Так муж и не знал, что думать: он-то был уверен, что его 45-летняя жена никому не нужна. В общем, остался. Уже четверо внуков у них. © Ольга Сулавко
Любопытные повороты вроде тех, что в последнем рассказе, бывают в жизни чаще, чем кажется. Доказательством этого служат истории, в которых все обернулось весьма неожиданным способом.
AdMe/Народное творчество/16 историй о людях, чья логика скрипит, словно ржавые шестеренки
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