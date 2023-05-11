16 историй о людях, для которых прижимистость и расчетливость — кредо по жизни
Многие люди стараются экономить и повышать свои доходы, и в этом нет ничего предосудительного. Но порой попытка сохранить деньги или быстро обогатиться становится буквально навязчивой идеей, и окружающие обязательно замечают такое поведение. И мы поняли, что есть некая тонкая грань между бережливостью и жадностью, которую лучше не переходить.
- Моя знакомая рассказала историю, от которой я просто офигела: их старший сын женился, с невесткой приехал в гости. Невестку усадили за стол. На обед открыли банку домашней тушенки. А тушенка костлявая. Вот сидит невестка, обгрызает, что можно, и кости в сторону откладывает. Потом понесла их к мусорному ведру, а тесть не выдержал и говорит: «Ты что это добро выбрасываешь? Дай лучше я обглодаю, да еще и на суп хватит». Я думала, что знакомая рассказывает эту историю в шутку, но нет, оказывается, это мне с назиданием, мол, какая невестка у них расточительная © Юлия Ламаш / ADME
- Пошли мы с друзьями в кафешку. Наша полненькая подруга заказала куриное филе с картошкой фри. Когда блюдо принесли, ее тарелка буквально ломилась от еды. А нашу подругу будто подменили. Она начала кричать официанту: «Я что, должна с голоду пухнуть? Положите мне больше картошки, вы что, не видите, что я полная и этим не наемся?!» Тот в непонятках ушел еще за одной порцией. Оказалось, она считает, что объемы порций должны быть соразмерными весу того, кто заказал еду. Переубедить не удалось. © Greffe Nossu / Quora
- Моя двоюродная сестра выходила замуж и всем сообщила дату. Но ближе ко дню свадьбы я не получил никакого приглашения. Подумал, что письмо затерялось, но оказалось, что у них было мало денег и они решили отпраздновать в узком кругу людей. Я не расстроился. Но через неделю они прислали всем «неприглашенным» уведомления о свадьбе с просьбой отправить им подарки из специального виш-листа. © RedditIsATimeSucker / Reddit
- Как-то монтировала серию видеороликов-интервью. В среднем по 3 минуты каждый. После очередного задания мне звонит заказчик, директор солидного центра, и говорит: «Вы знаете, последний ролик был всего 2 минуты 20 секунд. Я заплачу за него на 10 % меньше». Я не растерялась и в ответ ему: «Ой, отлично, договорились! А предыдущий был 6 минут, за него, соответственно, оплата вдвое больше, верно?» Тишина и сопение в трубке: «Ну нет, вы что, ну не будем мелочиться, мы же свои люди, при чем тут вдвое больше?» © Лилия Маряева
- Пригласил меня как-то парень на свидание на сноубордах покататься. Приехали на базу, взяли в аренду снаряжение. Он опытный, а я впервые в жизни встала. Съехала пару раз, надоело, решила его наверху подождать. Зима, мороз, я уже коченею, а он все катается.
И вот он поднимается на склон, я прошу у него ключи от машины, чтобы погреться и его подождать, на что он отвечает: «Ты знаешь, у меня бензина мало, ты побегай вверх-вниз, согреешься быстро». Мои чувства остыли так же быстро, как и мои ноги. © Подслушано / VK
- Бесят люди на работе, которые никогда не покупают каких-либо таблеток, будь то от головы или от боли в животе, от простуды и т. д. Они думают, что я, наверное, штампую таблетки и пластыри! Да и зачем покупать, когда все можно попросить у коллеги, да? То ли жадность, то ли лень с их стороны, но я постепенно разоряюсь. © Подслушано / VK
А еще у нас есть статья с подборкой историй о людях, жадность которых буквально граничит с наглостью — «16 жадин, которые дали бы фору самому дядюшке Скруджу».
- Помню, беременна была, где-то на 6-м месяце. Жили не очень хорошо, денег не было. Фруктов и прочего полезного я практически не видела. И вот приходит к нам свекор, мы жили с ними в одном доме. В руках у него сливы на тарелочке. А они такие спелые-спелые, у меня аж слюнки потекли. А свекор проносит мимо меня, ставит на стол и говорит: «Поставь в холодильник, наш сына придет, поест». Так и простояли эти сливы в холодильнике, пока я их не выкинула. Сыночка сливы не ел. © синий Кот / ADME
- Как-то раз муж попал в реанимацию. Я позвонила его семье, чтобы сказать об этом, и добавила, что перезвоню, если будут еще новости. Но в последующие разы, когда я им звонила, никто не отвечал. А потом друг мужа сказал, что видел 2 родственниц в аэропорту. Я-то подумала, что они хотят его навестить. Но оказалось, что они подали в суд заявление о признании моего мужа недееспособным и установлении опеки над ним. Если бы они выиграли суд, то могли бы распоряжаться всем его имуществом и деньгами.
С мужем все хорошо, он выздоровел. А наш адвокат закрыл дело. Но осадочек от поступка родственников остался. © Lin Ritter / Quora
- Ох уж эти скряги. У меня коллега есть, никогда с ней по магазинам вместе не хожу, потому что она замучает. Как-то пошли в обед погулять, решили мороженое купить. 40 минут она таскала нас по всем соседним ларькам и магазинчикам, чтобы найти самое дешевое мороженое и сэкономить какие-то несущественные деньги. © Тревожное Пирожное / ADME
- Мой парень — жлоб. Однако себе требует постоянных вкусняшек за то, что забрал с работы, приехал в гости и т. п. Я думала, приучу его к мелким тратам: прошу его купить мне банан или апельсин. Сегодня ругались, так он посчитал, сколько раз он мне купил этот банан! Вишенкой на этом тортике жадности стал подарок на мой день рождения — диван, который был куплен в рассрочку. Оплачивала ее я. © Подслушано / VK
- Девушка, 21 год. Недавно встретилась с парнем своим. Мы должны были заехать к нему, и его мать предложила его подвезти. Его, но не меня. Сказала: «Оплатишь бензин — тебя тоже подкину». Не знаю, за что его мать меня так невзлюбила, но очень обидно такое отношение. © Подслушано / VK
- Работал в кинотеатре. Наш администратор на глазах у всех, кто ждал фильм, разбавлял газировку и продавал. Я пытался его остановить, но он сказал, что это у него план такой. Так люди будут уверены, что у нас точно не закончится газировка. © designgoddess / Reddit
- Как-то раз наши новые боссы решили «сэкономить» и уволили всех разработчиков. Объяснили это вот как: «Ну у нас уже есть программное обеспечение, зачем нам теперь программисты?» Правда, они очень быстро поняли, что все эти программы кто-то должен поддерживать в рабочем состоянии, и попросили тех вернуться обратно. Но им удалось уговорить лишь несколько человек, и то с большими финансовыми потерями в виде премий. © Dyolf_Knip / Reddit
Плохо, когда человек жадный. Еще хуже, когда этот человек — ваш начальник. И некоторые пользователи сети рассказали о своих прижимистых боссах — «Пользователи сети рассказали о своих начальниках, в жилах которых течет только жадность и наглость».
- Был у меня ухажер. Как-то гуляли и встретили подругу, она меня угостила последней долькой шоколада (маленький квадратик), ну я его сразу в рот. Идем дальше, мой парень говорит: «Пойдем в ларек». Пошли, он купил плитку шоколада, идет и ест ее сам, мне не предлагает. Я ему говорю: «Вкусно?» А тот: «Ага! Так же вкусно, как и тебе было!» Это был последний вечер с ним. © Ирина Носова
- Устроился на новую работу, коллектив преимущественно женский. За полгода уже скидывался на все праздники. И вот настал мой день рождения. Пришел на работу, все со мной «здрасте — здрасте», ни одна не поздравила. Ну ладно, думаю, наверное, не помнят. Ближе к обеду заходит менеджер по кадрам и интересуется, поздравил ли меня кто. Я говорю, мол, нет, никто. И тут она мне выдает: «У нас вообще-то принято на день рождения тортик покупать и угощать всех дам!» Я выпадаю в осадок: «А с какого перепугу? Я не прошу открытки — просто уважение проявите, пусть кто-нибудь подойдет и поздравит, и будет вам и тортик, и, может, даже не только тортик!» Та в ответ: «У нас так принято. Иди покупай торт и собирай всех. В коллектив вливаться надо!» Сказал, что ничего не будет, пока хоть одна меня не поздравит. До самого вечера так никто и не поздравил. © Carb0f0ss / Pikabu
- Вот говорят, что жадные мужики, когда подарки не дарят, цветы, не водят в ресторан... У нас апогей жадности был на днях. У парня голова заболела. Говорит, из-за одной таблетки тратиться на упаковку — это расточительство. Обошел все близлежащие магазины, заправки — просил таблеточку «от головы». © Подслушано / VK
Сильная прижимистость человека всегда бросается в глаза и почти гарантированно скажется на романтических или рабочих отношениях. Порой таких людей даже жаль, ведь многое в их жизни происходит без удовольствия, хоть и деньги на него есть.
AdMe/Народное творчество/16 историй о людях, для которых прижимистость и расчетливость — кредо по жизни
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