16 историй о людях, для которых прижимистость и расчетливость — кредо по жизни

Многие люди стараются экономить и повышать свои доходы, и в этом нет ничего предосудительного. Но порой попытка сохранить деньги или быстро обогатиться становится буквально навязчивой идеей, и окружающие обязательно замечают такое поведение. И мы поняли, что есть некая тонкая грань между бережливостью и жадностью, которую лучше не переходить.