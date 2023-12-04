16 историй о людях, которые поняли, что судить по одежке — все равно, что на кофейной гуще гадать

Пирсинг на лице, чересчур брутальный вид и потрепанная одежда до сих пор воспринимаются многими людьми в штыки и заставляют относится к их обладателям настороженно. Но, как показывают следующие истории, по одежке судить людей — дело неблагодарное. Иногда от «приличного человека» можно хлебнуть лиха, а от типичного бродяги — добра.

Пожалуй, все хоть раз сталкивались с ситуацией, когда думаешь о ком-то не очень хорошо, а он показывает себя как достойный человек. Становится так неловко, что утешиться можно разве что посмеявшись над твитами о людях, которые попали в неудобное положение.