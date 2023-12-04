16 историй о людях, которые поняли, что судить по одежке — все равно, что на кофейной гуще гадать
Пирсинг на лице, чересчур брутальный вид и потрепанная одежда до сих пор воспринимаются многими людьми в штыки и заставляют относится к их обладателям настороженно. Но, как показывают следующие истории, по одежке судить людей — дело неблагодарное. Иногда от «приличного человека» можно хлебнуть лиха, а от типичного бродяги — добра.
- Моя бывшая работала в элитном магазине сантехники в центре Лондона. Туда приходили люди, готовые потратить сумму, эквивалентную годовой зарплате. Но однажды там появилась скромно одетая женщина лет 60-ти. Она нагребла покупок на несколько тысяч долларов, достала на кассе карту и протянула моей бывшей. Та провела — карту отклонили. Провела еще раз — тот же результат. Бывшая спрашивает, нет ли другой карты. Женщина в ответ просит позвонить по номеру на обороте. Бывшая звонит, в банке подтверждают, что карта отклонена. Тогда женщина просит поговорить с банком сама:
— Не могли бы вы просто проверить мои данные и провести эту транзакцию?
— Нет, вам нужно самой прийти в банк.
— Пожалуйста, просто проведите оплату, у меня сегодня полно дел.
Очередной отказ. И тут женщина говорит твердым тоном:
— Вы не понимаете. Ваш банк принадлежит мне.
Повисло молчание, после которого послышались извинения и согласие на транзакцию. Женщина вернула трубку моей бывшей и лишь смущенно улыбнулась. Эта дама буквально купалась в деньгах, но была очень вежливой и милой. © Luke Stone / Quora
- Моя лучшая подруга — неформалка. Бабушки в транспорте открыто ужасаются ее пирсингу в носу и в брови, ее манере эпатажно одеваться, яркому макияжу и нетипичному поведению. И только я знаю, как она сутками работает в реанимации, моет немощных и вытаскивает пациентов с того света. И очень, очень любит людей. Горжусь ею. А ворчащие бабки ума так и не набрались. © Подслушано / Ideer
- Мне 35 лет. И недавно меня отчитали в магазине, увидев, как я выбираю аэрозольную краску для своей садовой мебели: «Что смотришь? Вот исполнится 18, тогда и приходи за краской!» © dupedyetagain / Reddit
- Как-то зимой, когда дочка еще в детский сад ходила, снега выпало ну очень много. Дети просидели весь день в группе, не ходили на улицу гулять. И воспитательница попросила родителей почистить детскую площадку. У меня отпуск, я решил, что пойду и разомнусь. Нашел дома старый пуховик, рабочие штаны. Пришел, получил инвентарь. Чищу снег. И тут слышу сзади голос:
— Ну наконец-то!
Оборачиваюсь, а там заведующая садом:
— Что вы себе позволяете? Вчера снег здесь не чистили, сегодня только с обеда начали. Значит так: сегодня домой не уходите, пока все не почистите. Или никакой премии не будет!
— Премии? Вы родителям премию выплачиваете?
— Ой, извините, я думала вы наш новый дворник.
Оказалось, перепутала. Потом еще двое отцов подошли, расчистили площадку, не удержались, сами с горки скатились. Тут дети на прогулку вышли, мы с ними снеговика слепили. Дочка всегда вспоминает этот случай. © Unknown author / Pikabu
- Работаю в скорой, помогаю людям. И вот сейчас одна пациентка заявила, что если бы ей не было плохо, она не разрешила бы мне делать ей укол и вообще выгнала бы. А все из-за моего «срама» — татуировок на руках. Ну, спасибо, что хоть не уволила бы. © yadeathcoree / Twitter
- В нашем классе учились, в основном, дети из богатых семей. Но, как это бывает, были в нем и дети куда менее обеспеченных родителей, а учебники тогда стоили довольно прилично. Однажды я случайно захватила с собой чужую пару учебников вместе и заболела. А, когда вернулась, обнаружила, что пропажу учебников спихнули на ребенка из бедной семьи и заставили его родителей купить новые книги. Я объяснила все маме, она отдала деньги и извинилась. А я тогда впервые узнала, что значит предвзятое отношение к людям. © Подслушано / Ideer
- Я начал седеть в 17 лет. Сейчас мне 31 год и у меня почти все волосы седые — и на бороде, и на голове. А вот жена, которой 28, напротив, выглядит очень молодо. И когда мы идем вместе, то со спины выглядим, словно папа с дочкой. Вот недавно мы решили воспользоваться этим и пошли в кино, где для пап с дочками есть скидка, а еще дают бесплатные закуски. © Saintblack / Reddit
- Осматривала пациентке спину, а она, сделав шаг назад, случайно наступила мне на ногу. Знаете, что сделала эта очень уверенная в себе, ухоженная, солидная бизнес-леди? Сказала: «Наступите мне тоже!» И я... наступила легонько. А теперь думаю, что это было?! © Mu_ryska / Twitter
- Давно, еще в студенческие годы, ехала стоя в переполненной маршрутке. Сидящая передо мной женщина любезно предложила подержать мою сумку. Я с радостью согласилась. А у самой зреет мысль: «Что-то женщина мне эта не нравится, свистнет еще мой телефон!» Но себя убеждаю, что я просто плохо о людях думаю. Приличная женщина в норковой шубе, зачем ей таким заниматься?! Ну, естественно, свистнула эта гадина у меня мой красивый кнопочный Alcatel. © Tractorina / Pikabu
- Сделала себе как-то шеллак красного цвета. Знакомая мне намекнула, что красным лаком пользуются только падшие женщины. При этом она изменяет своему мужу с любовником. А я мужу верна. Зато она, блин, ногти красным не красит. © Подслушано / Ideer
- Ехала в метро. Сидит паренек с розовыми волосами, сам хиленький такой. А хабалка, раза в 4 его больше, встала над ним и начала орать за то, что он сидит, и обзывать неприличными словами. Он молчал, но не встал. А в метро жарко, мне поплохело. Подъезжаем к конечной, и я падаю в обморок. Так вот этот мальчик сидел со мной на перроне, интересовался, все ли мои вещи перенес. Потом довел до остановки автобуса, а оттуда — до самого дома. Минут 30 возился со мной! А я даже имени его не узнала. © Jaccotte / Pikabu
- Пришел ко мне как-то мужик: седая щетина, грязный пиджак поверх рваной футболки, галоши, штаны из дырок... Колоритный персонаж, короче. Вижу, что не просто зашел — краску выбирает. Я подвалил, выяснил, что ему красить. Подобрали цвет, валик. Он заплатил и ушел. Молодец, думаю, не побирается, а подрабатывает дед. Стал он почти каждый день заходить: то саморезы нужны, то крепеж, то инструмент какой мелкий. И тут недавно подъезжает Range Rover, вылезает из него этот мужик... Гладко выбритый, одет с иголочки. Лака ему, оказывается, не хватило чуток. Я просто офигел, киваю на машину вопросительно. А он вздохнул так тяжело и сказал, что отпуск закончился, но он хоть внучке детский городок доделал. И фотку показывает. А там реально городок деревянный: и башенки, и горки, и качели. Сказал, что хотел купить готовый, но ничего не понравилось, так что сделал сам. © monsteromar / Pikabu
- Когда мы познакомились с моим парнем, меня сразу подкупили его чувство юмора и ум. Хотя одет он был не сказать, что классно. Мы сходили на несколько свиданий, я даже пару раз платила за ужин. А потом узнала, что он за покупками ходит в магазины низких цен и любит пользоваться купонами на скидку. На день рождения я подарила ему торт и автомат для жвачки за $ 25, и он заплакал. Уже потом я узнала, что он летает только первым или бизнес-классом, владеет недвижкой в Лондоне, Париже и Майами, а его состояние оценивается в $ 250 млн. Поверьте, никто и подумать не может, глядя на него, что он так богат! © Unknown author / Quora
- Недавно мой друг познакомил меня и других друзей из нашей компании со своей новой девушкой. А у нас все ребята — семейные, со своими девушками или женами. И она, мягко говоря, нам не понравилась. Губы, ресницы, грудь сделанная. Общение не задалось. Но тут вдруг одному парню из нашей компании неожиданно понадобилась донорская кровь. Он просил помощи в соцсетях, оставлял объявления, ходил по больницам, но все испарились, даже люди, с которыми он дружил годами. Каково же было мое удивление, когда в больнице рядом с другом я увидел ту самую девушку. Именно она согласилась стать донором, хотя их общение не заладилось с самого начала. В очередной раз понимаю, что не стоит судить книгу по обложке. © Палата № 6 / VK
- Упала, поскользнувшись на льду, сижу на пятой точке, а перед глазами, как в мультике, звездочки мигают. Сильно отбила, как мне показалось, все, что есть. И рука очень болит: я ее подставила, когда падала. Мимо парни прошли, женщина прошла — никто не остановился. И только какой-то с виду неблагополучный дяденька помог встать и спросил, как я себя чувствую и нужна ли помощь. © Princessa****esa / Pikabu
- Как-то мы с моей тетей сразу после работы, все при параде, поехали в пафосный мебельный. По дороге решили взять с собой ее подругу-дизайнера в помощь. А та как копалась в саду, так и поехала в галошах и трениках. В магазине все продавцы, глядя на нее, презрительно фыркали. Той все равно, а тете стало обидно за подругу. Она подошла к одной продавщице и как начала ей заговорщицки шептать, указывая на подругу: «Вот представляете, такая богатая женщина, а ходит черти как одетая. Я-то ее водитель, у меня дресс-код, мучаюсь весь день в костюме, а эта вечно в каких-то обносках». Ох, как они сразу вокруг этой подруги забегали! © Лика Безумная / ADME
Пожалуй, все хоть раз сталкивались с ситуацией, когда думаешь о ком-то не очень хорошо, а он показывает себя как достойный человек. Становится так неловко, что утешиться можно разве что посмеявшись над твитами о людях, которые попали в неудобное положение.
AdMe/Народное творчество/16 историй о людях, которые поняли, что судить по одежке — все равно, что на кофейной гуще гадать
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