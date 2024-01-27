16 историй о людях, которые узнали об измене своей второй половины, но сломать себя не дали

Тем фактом, что люди порой изменяют своим вторым половинам, никого не удивишь. В мировой литературе, а также кинематографе есть немало сюжетов об адюльтере. Но все равно каждый человек, когда вступает в отношения, надеется, что его избранник будет верным до конца. И испытывает сильную боль, если сталкивается с предательством. Пользователи сети рассказали, как они узнали об изменах своих партнеров, а мы не прошли мимо.