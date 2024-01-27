16 историй о людях, которые узнали об измене своей второй половины, но сломать себя не дали
Тем фактом, что люди порой изменяют своим вторым половинам, никого не удивишь. В мировой литературе, а также кинематографе есть немало сюжетов об адюльтере. Но все равно каждый человек, когда вступает в отношения, надеется, что его избранник будет верным до конца. И испытывает сильную боль, если сталкивается с предательством. Пользователи сети рассказали, как они узнали об изменах своих партнеров, а мы не прошли мимо.
- Когда с мужем только начинали встречаться, он мне изменил. Я тогда простила его и забыла: молодые, глупые, да и отношения у нас были еще не особо однозначные. Прошло 20 лет, заявляет вдруг: «Мне нужно тебе кое в чем признаться, но ты не переживай, ничего страшного не случилось». Его «ничего страшного»: он сходил налево с коллегой на корпоративе. И знаете, что он выдал мне в конце? «Тю, а че ты так реагируешь? Проходили ведь уже, ты тогда нормально восприняла, как мудрая женщина. С возрастом мудрость растеряла что ли? Я от тебя такого не ожидал!» Больше мы вместе не живем. © Мамдаринка / VK
- Он сказал мне по телефону, что ушел в церковь. А потом в трубке на заднем плане прозвучало: «Милый, почему ты закрылся в ванной?» И у него еще хватило наглости все отрицать. © CalligrapherOk6633 / Reddit
- Моя бабуля была медсестрой. Однажды ей пришлось помогать принимать роды, и предполагаемый отец заметил, что новорожденный выглядит довольно крепким для недоношенного ребенка. Недолго думая, бабушка выдала: «Этот малыш не недоношенный». © tornado28 / Reddit
- Я бросил девушку после измены. Узнал, что она целовалась с другим. Бывшая убивалась, рассказывала, что жить без меня не хочет, донимала звонками. Даже к родителям моим приходила, рыдала. А потом заявила, что беременна от меня. Прислала фото теста с двумя полосками. Я был в шоке, но знал, что никогда не отправлю ее на аборт. Переступил через себя, сказал, что прощу все и вместе воспитаем ребенка. Хорошо, что мой друг оказался сообразительнее. Позвонил и сказал: «Дима, ты дурень. Я точно такую же фотку теста в интернете нашел». Интересно, что она бы выдумала потом. Разыграла бы трагедию, что потеряла ребенка? © Мамдаринка / VK
- Вскоре после свадьбы мы с мужем и моей подругой пошли в мебельный магазин, чтобы выбрать стол. Я тогда была святой простотой и не догадывалась, что муж за моей спиной изменяет мне с подругой. Но когда я увидела, что они ходят как парочка, обсуждают столы и в итоге останавливаются на том, который я уже кучу раз забраковала, у меня открылись глаза. А через пару дней я поймала их на пикантном. © CommonFrequency / Reddit
- Я рассорил своих родителей. Спросил маму, могу ли поесть у «тети Кристины», потому что она приготовила мою любимую пасту. Оказывается, мама не знала ни о какой Кристине, потому что на самом деле та была не моей тетей, а папиной коллегой, с которой он изменял моей матери. © AussieCanuck94 / Reddit
- Прожили в браке 5 лет. Детей, к счастью, завести не успели. У каждого было свое хобби, денег хватало. А в 2021 году подумали, что моя однушка слишком мала для семьи, и решили вместе накопить на нормальный первоначальный взнос. Пришлось себя ограничить в тратах, зато скопили около 2 сотен. А в мае прошлого года прихожу домой — там бардак, вещи перевернуты. Ищу деньги — пусто. Звоню жене — абонент не абонент. Осматриваюсь и доходит, что она просто куда-то уехала, прихватив общие деньги. Приходит от нее сообщение: «Я устала экономить на всем, уехала на концерт, надо взять паузу». Через общих знакомых выяснил, что поехала она с любовником. Я собрал все ее вещи, отправил посылкой теще. А 3 ее любимые гитары и усилители, которые она покупала за немалые деньги, продал через интернет. Через 1,5 месяца позвонила, мол, в коробках нет ее инструментов. Рассказал. Рыдала, кричала, угрожала и опять рыдала. © Unknown author / Pikabu
- Друг моего коллеги изменял жене хитро — только в рабочее время и строго на нейтральной территории. Но любовница уже долгое время уламывала поехать вместе на курорт, мол, и прятаться не надо, и отдохнем. И вот как-то она его уломала, и уехал он «в командировку» в край рахат-лукума и «все включено». Голубки проводят замечательную ночь в 2-местном номере, а утром встречают замечательную и улыбчивую пару — его соседку (и по совместительству лучшую подругу жены) и ее мужа. Как итог — звонок подруге и развод. © Alexbuka / Pikabu
- Узнала, что парень мне изменил. Долго думала, как отомстить, еще дольше разводила его на парные татуировки. Все-таки согласился. Записались к мастеру, он пошел первый, а я пошла... домой. И вечером мы расстались. Чувствую себя просто великолепно. © Подслушано / Ideer
- Было мне лет 20-21, была у меня подруга. А у нее родной брат. Женатый, ребенку 3 года. И вот моя подруга с женой брата вообще были отличные подруги. Поскольку я дружила с подругой, то и с ее братом и его женой часто пересекались. И вот летом моя подруга с женой брата уезжают на 2 недели на юг, а брат только на новую работу устроился, так что остался дома. Я иду на дискотеку, встречаю там его. Обратно пошли вместе, болтаем, и тут он пытается меня поцеловать. Я ему: «Дорогой, ты ничего не попутал? Я дружу с твоей сестрой и с твоей женой. Как я им в глаза буду смотреть?» Он выдает: «А они мне разрешили». Короче, я это все быстренько в шутку обернула и свалила. А подруга потом на полном серьезе подтвердила, мол, да ему со мной разрешили, я ж своя, из семьи не уведу... Офигеваю до сих пор. © FereroArt / Pikabu
- Вернулся домой после двух рабочих смен и обнаружил, что сиденье унитаза поднято. Либо моя благоверная не посещала уборную 20 часов, либо в моем доме был мужчина.
Подозревал, что это был ее «друг» с работы. Я знал, что этот товарищ продает свой дом, потому позвонил агенту по недвижимости под видом покупателя. Выразил желание посмотреть дом. Прихожу и вижу на каминной полке снимок, на котором моя жена вместе с этим парнем. Вскоре мы развелись, и она вышла за него замуж... и снова изменила. Мне было не жаль его. © signalthree / Reddit
- Мы с моей девушкой были возле Эйфелевой башни и искали через ее телефон место, где можно поесть. И тут пришло сообщение от ее хахаля. Он хвалил ее фоточку — ту, что я только что сделал. Она нагло отправила ему это фото, находясь рядом со мной. На тот момент прошло только 2 часа нашего двухнедельного отпуска. © Meh_Ill_Do_It_Later / Reddit
- Встречались с парнем. Каждый день я шла с работы с радостным предвкушением, что я буду с любимым человеком. Если он приходил раньше, то готовил на ужин то, что люблю я. Если я раньше приходила, то на ужин мы ели то, что любит он. Однажды я почувствовала себя очень плохо на работе, меня отпустили домой. Думала, что любимый спит, а он с какой-то бабой был. И вся моя любовь к этому человеку лопнула, как мыльный пузырь. Иду в комнату, включаю свет. Сразу визг, мат. А я спокойно так говорю, мол, проваливайте, я спать хочу. Сказала и пошла спать. Через 10 минут парень свою девицу вывел и меня пошел будить. Мол, извиниться хочет, а у меня и слушать его желания не было. Утром собрала вещи, а бывший ходил по пятам. То обнять пытался, то поцеловать. А мне его прикосновения стали отвратительны. Уехала к подруге и удалила его отовсюду, стерла все фотки, все переписки. © Unknown author / Pikabu
- Отношения с парнем окончательно испортились. Я узнала, что он мне изменяет, к тому же обвиняет меня в своих же грехах. Все это время меня поддерживал мой лучший друг. И пришли мы с парнем на разговор в ресторан, где как раз друг и работает. Парень заказал нам пиццу с грибами, сказав, что помнит, что это моя любимая пицца. Но пиццу нам принесли без грибов. Парень начал закатывать скандал: «Где грибы? Для девушки! Она их любит!» И тут мой друг-официант выдает: «Она ненавидит грибы. Кажется, их любит другая. Помнишь? Вы тут на прошлой неделе были?» Парень не стал отговариваться, просто встал и ушел. А я думала, что такое бывает только в фильмах... © Палата № 6 / VK
- Мой муж мне изменяет. Я знаю об этом, потому что у его любовницы я делаю маникюр. Они не знали друг друга через меня, познакомились в магазине. Сейчас я сижу в декрете, раз в три недели хожу на маникюр, и она мне взахлеб рассказывает о новом мужчине, показывает фотографии, подарки. Шок был, когда я впервые увидела фото мужа в ее телефоне. Теперь я воспринимаю это спокойно. Маникюрша симпатичная, смазливая, но абсолютно примитивная. Я не понимаю, что мой муж, ценитель ума, творчества, самоиронии, в ней нашел. Он обещает ей свадьбу, но как-нибудь потом. Мне даже не больно, мне смешно и нелепо. Уже восемь месяцев я знаю об измене, но ничего не делаю. Хожу на маникюр и слушаю болтовню этой девицы. Мужу в глаза смотрю, а ничего не вижу в них. © Подслушано / Ideer
- Я в детстве сдала папу. Его отправляли со мной кататься на горку, а он мерз и скучал, быстро знакомился с какой-нибудь женщиной с ребенком и вел всех в шашлычную. Я была очень довольна таким раскладом и всегда ждала, когда же папа со мной пойдет гулять. Не знаю, имели ли те знакомства продолжение — он редко со мной выбирался, да и женщины бывали разные. Но одна мне очень понравилась. У нее была дочка примерно моего возраста, мы с ней хорошо играли, она меня в гости позвала. Когда мы собирались в очередной раз с папой на горку, я спросила при всех, будут ли сегодня тетя Галя с Олей и пойдем ли мы к ним в гости после ресторана. Разразился скандал, никуда я в тот день так и не пошла, а папу отстранили от прогулок со мной. © Татьяна Лобанова / ADME
Герои нашей сегодняшней подборки столкнулись с изменой, чей факт был неоспорим. Но иногда люди подозревают партнера в предательстве, которого никогда не было и не предвидится. Речь идет, конечно же, о ревности. В этой статье вы как раз найдете истории о мужчинах и женщинах, которых хлебом не корми — дай поревновать.
AdMe/Народное творчество/16 историй о людях, которые узнали об измене своей второй половины, но сломать себя не дали
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