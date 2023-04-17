16 историй о том, как бытовая рутина ловко уложила ничего не подозревающих простачков на лопатки

Отношения с бытом у всех разные. Кто-то справляется с домашними делами на раз-два, делает это легко и непринужденно, словно никаких дел и нет. А у кого-то все через пень-колоду: стиральная машина «ворует» носки, текут все краны одновременно, а мебель царапает ламинат. Вот тут-то и начинается нешуточная схватка, где каждый за себя. Пользователи сети поделились искренними рассказами о таких моментах.