16 историй о том, как бытовая рутина ловко уложила ничего не подозревающих простачков на лопатки
Отношения с бытом у всех разные. Кто-то справляется с домашними делами на раз-два, делает это легко и непринужденно, словно никаких дел и нет. А у кого-то все через пень-колоду: стиральная машина «ворует» носки, текут все краны одновременно, а мебель царапает ламинат. Вот тут-то и начинается нешуточная схватка, где каждый за себя. Пользователи сети поделились искренними рассказами о таких моментах.
- Купил я пару лет назад ортопедическую подушку. Широкую такую. Ну и решила моя «светлая» голова ее простирнуть, а она реально немаленькая, но весьма легкая. Ну скомкал я ее и впихнул в машинку. А машинка на 12 кг! Сижу я себе ем и слышу — машинка какие-то звуки издает нездоровые. Благо автоматика сработала и она остановилась. Но тут другая беда: подушка по факту оказалась огромной губкой, ее расперло на весь барабан, воды тонна, я сливал ее почти 3 часа, вытирая тряпками. Подушку пришлось резать прямо в барабане. © Baronpups88 / Pikabu
- Мой приятель как-то раз решил вымыть полы и не додумался ни до чего лучшего, как смешать нашатырь и хлорку! В итоге уехал на неотложке, потому что надышался этим всем. © Cealdi / Reddit
- Вздумалось мне приготовить наггетсы посреди ночи. В стеклянной форме. Окей, все готово. Достаю их, форму кладу в раковину и открываю холодную воду — тарелка тут же буквально разлетелась на сотню кусочков. © WhereArtThouAngel / Twitter
- Cидела у себя в комнате, когда услышала истошный крик бабушки. Мол, у нее не выключается микроволновка и она вызывает пожарных. Я тут же пошла на кухню. Подхожу к микроволновке и вижу, что на таймере 98 минут. Выключила. Оказывается, она попросту все это время нажимала не на ту кнопку. © Подслушано / Ideer
- До 24 лет жила с родителями. Дальнейшие действия происходят в первое лето в нашей с мужем квартире. Заметила объявление: было написано, что с понедельника отключат горячую воду. Говорю мужу, чтобы дал мне всю грязную одежду, так как воды 2 недели не будет, стирать руками придется. Муж сначала не понял, а потом начал надо мной смеяться. Так я узнала, что отключение горячей воды никоим образом не влияет на функционирование стиральной машинки. Позвонила своей маме, которая всегда делала двухнедельный перерыв. Она не поверила, обосновав это жизненным опытом. Позже у родителей в гостях во время отключения горячей воды с лицом победителя я таки запустила машинку. © allyrise / Pikabu
- Жена как-то раз попыталась сделать газировку из клюквенного сиропа. Ох, не зря там написано «разбавлять только обычной водой»... Итог — визги, фонтаны красной пены, моя возлюбленная сидит посреди кухни, сбитая с толку, вся комната как сцена из ужастика, а она сама выглядит так, словно только что вернулась с показа «Зловещих мертвецов», где сидела в первом ряду. © nrkey4ever / Reddit
- Я считаю себя неглупым человеком: университет окончила с красным дипломом, достаточно быстро расту по карьерной лестнице, много читаю. Но иногда во мне просыпается тупица. Один раз у нас закончились таблетки для посудомойки и я решила в нее залить обычное средство для посуды. Итог: машинка сломалась. Еще раз я решила зарядить айфон в микроволновке. Про результат, думаю, писать не надо. Причем не могу понять, как мне это все могло прийти в голову! © Подслушано / Ideer
- Держу я, значит, в руках долгожданный стакан кофе и внезапно неосторожно начинаю проливать его на журнальный столик. Потом на пол. Потом я впопыхах вытираю с пола кофе одной рукой, другой держу собаку, чтобы она его не слизала, потом понимаю, что я еще и испортил свой ежедневник. Денек так себе, знаете ли. © harrysgrapejews / Twitter
- Несколько лет назад переехали с женой в Европу. Сняли квартиру, все окей. Плита и духовка тут оказались электрическими. Дома у нас в духовке было 3 «крутилки»: таймер, температура и режим. В электрической все то же самое. Решили разогреть пиццу. Выставляю режим, выставляю градусы — не греет. Меняю режим на другой — такая же история. Пишу ремонтнику плит: «Приходите, посмотрите — не работает». Приезжает, молча крутит ручку таймера, включается свет в духовке — процесс пошел... Занавес. © sSmart / Pikabu
- Я жуткая неряха. Не люблю пылесосить и вытирать пыль, часто захламляю редко использующиеся рабочие поверхности. В один прекрасный день у меня в комнате начало вонять. Дома 4 кошки — ничего удивительного. Авось кто нашкодил, уже бывало. Однако поиск источника не дал результатов. Решила, что от лотков в коридоре несет, забила. Неделю спустя решила разобрать хлам на столе. Уже убрала половину, как вдруг замечаю прямо на столе кошачью кучу! Я ее просто не заметила среди мусора! © Подслушано / Ideer
- Кто-то: «Мне нравится твоя рубашка».
Я: «Спасибо, это первая попавшаяся вещь, которую я схватила. Ведь то, что я с любовью выбирала, чтобы надеть сегодня, я сначала забрызгала соусом, а потом окончательно испортила, стремительно прибирая на кухне, чтобы никуда не опоздать». © mean things I say to myself / Twitter
- Был я однажды ответственным за пирожные для гостей. И даже не предполагал, что ручной миксер не справится с таким густым тестом, как для брауни. Он, бедняга, задымился! А я испугался, швырнул его через всю комнату все еще вращающимся. Миксер-то остыл, а вот вся кухня была в тесте для брауни. © rimmy789 / Reddit
- Родственница живет в частном доме с печным отоплением. Как-то раз летом неисправность настигла электроплиту. То не было денег чинить, то времени, чтобы мастера встретить. Так и готовила на дровах и угле пару недель, помирая от жары в доме даже с открытыми окнами. А потом зашла к ней в гости подруга и задала резонный вопрос, мол, зачем топишь в жару. Хозяйка отвечает, что «кружок» перегорел и указывает на плиту. Немая сцена, осознание, занавес. Подруга спросила:
— А, понятно. А остальные два тоже не работают? © user4450836 / Pikabu
- А я однажды перепутал машинное масло и освежитель воздуха. И щедро, от души разбрызгал целую тонну масла на деревянный пол. © TehOccifer / Reddit
- У бабули сломались одновременно фен и холодильник. Пришел мастер по ремонту холодильников, осмотрел. Посоветовал взять фен, чтобы поскорее разморозить. Да уж, провал... © Peter Condyles / Twitter
- До 26 лет я считала, что шторка в ванной нужна для того, чтобы не было видно купающегося. Дело в том, что я никогда не жила одна и, принимая душ даже в пустой квартире, ожидала, что кто-то из домашних может войти. Мне 26, первый вечер одна дома. Пошла в душ и нарочно не закрыла шторку. Никого же нет! И залила всю ванную водой. Так я поняла, зачем она нужна на самом деле. © Подслушано / Ideer
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AdMe/Народное творчество/16 историй о том, как бытовая рутина ловко уложила ничего не подозревающих простачков на лопатки
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