16 историй о людях, которые жили и не тужили, но вдруг затеяли ремонт

Шум от дрели, незапланированные расходы, неподходящая по размеру мебель — это малая часть того, с чем приходится сталкиваться людям, которые решили обновить жилье. Некоторые пользователи интернета не стали молчать и поделились впечатлениями от своего и чужого ремонта.