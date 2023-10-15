16 историй о наглых гостях, на фоне которых нашествие тараканов кажется не такой уж проблемой
Когда визитеры слышат от хозяев «Будьте как дома», то нередко забывают, что у этой фразы есть продолжение: «Но не забывайте, что вы в гостях». Потому без тени сомнения ведут себя так, как в собственном жилище: пользуются всем, что попадается на глаза, заглядывают под крышки кастрюль на плите и даже пытаются навести свои порядки в чужом доме. О таких гостях и рассказали пользователи сети.
- Лето. Пришла в гости знакомая. Пошла мыть руки. Я ей говорю: «Бери синее полотенце». А рядом висит желтое — для меня с мужем и с зайчиком — для дочки. Дверь в ванную она не закрыла. Прохожу мимо и вижу, как она без зазрения совести вытирает полотенцем дочки свои вспотевшие подмышки. Я промолчала. А когда гостья ушла, выяснилось, что она еще и жвачку под кухонный стол приклеила. Позвонила и высказала все. Сто лет не общались — и не надо. Таких друзей — в музей! © Подслушано / Ideer
- Один раз приехал брат на три дня — жил два года. А еще лучшая подружка попросилась пожить на две недели. Еле через два месяца выставила! Это карма людей, живущих в столице. Всем нужно! А самое интересное — это их оправдание: «Так я же не живу у тебя, а только ночую!» © Оксана Скрипник
- Соседка пришла со своей родственницей в гости. Сидим болтаем на террасе. На кухне варится грибной суп. Родственница вышла в туалет. Я через какое-то время вспомнила про суп, побежала на кухню, а там — картина маслом: мадам стоит над кастрюлей и жрет поварешкой кипящий суп прямо из кастрюли. Оправдание: «Проходила мимо, удержаться не смогла». © Екатерина Осипова
- Уезжала в отпуск на два месяца. Разрешила пожить другу с его собакой во время моего отсутствия, пока он в своей квартире делал ремонт (хотел успеть к приезду своей жены, моей подруги). Разрешила пожить абсолютно бесплатно: коммуналку оплачивала на год вперед, да и в голову не приходило денег с друзей брать.
За неделю до моего приезда друг выехал, а я приехала и офигела. Грязь в квартире — это ладно... В микроволновке грибы зацвели, в стиралке стухли вещи (видно, постирал, а вытащить забыл)! Шерсть от собаки въелась в ковры, а спала псина на моем любимом одеяле — друг прямо на пол его для пса скинул с кровати. Оно в слюнях, шерсти.
Это совсем не бедные люди, имеющие сеть своих ресторанов. Могли бы и прислать кого-нибудь убрать мою квартиру к моему приезду. Короче, отмывала я ее сразу же после перелета долго и нудно. И не пошла к ним радоваться с ними их красивому, чистому, богатому ремонту... Не друзья они мне больше, не друзья. © Елена Чакубаш
- Однажды к нам приехали гости. Поселила их в комнате, смежной с моим рабочим кабинетом. Захожу как-то в комнату, а там гостья задрала ногу на компьютерный стол и подстригает себе ногти на ногах моими вышивальными ножницами за $ 100! Для тех, кто не в теме: это очень острые, нежные, узкоспециальные загнутые ножницы. Это же надо было покопаться в моих инструментах, найти самые дорогие и неподходящие для стрижки ногтей ножницы! Про задранные ноги на стол и взятый без спроса лак я уже не говорю. © Tasha Embroidery
- Ко мне как-то приехала бывшая подруга на неделю. За два дня она выпила весь кофе. Я никак не могла дойти до магазина при своем графике работы и учебы, а она покупала только себе еду и кока-колу. И по утрам ворчала, что в доме нет кофе. Потом она перестирала привезенный с собой огромный чемодан одежды, сказав, что в ее съемной квартире нет стиральной машинки. После ее отъезда я нашла кучу кружек с засохшей едой за кроватью, а еще куски еды в разных неожиданных местах. © Надежда Калинина
- Подруга пришла в гости с больной ветрянкой дочкой. Инкубационный период не прошел. Ходят гулять, по друзьям, мотивируя тем, что чем быстрее все переболеют, тем лучше — бояться не будут. Я сама еще не болела этой гадостью, а ведь в 30 с лишним лет, говорят, ветрянка тяжело переносится. Удружила подруженька... © Подслушано / Ideer
- Переехала в новую квартиру и купила все новое: технику, мебель и так далее. Пригласила подруг на новоселье. Готовить не хотелось — заказала еду на дом. Была жареная курочка. Одна из подруг вытирала жирные руки о диван... После ухода гостей была генеральная уборка. Причем салфетки были, конечно, и влажные, и сухие. Но ей диван понравился. © Анна Заволокина
- Однажды мы всей семьей уехали на месяц из дома. Мамин двоюродный брат с семьей захотел приехать в наш город. И чтобы они не тратились на гостиницу, мои родители предложили им пожить у нас.
В результате, когда мы вернулись, обнаружили прибитые гвозди к кухонной мебели (на торце буфета и шкафа для посуды). «А то у вас полотенца некуда вешать», — сказали родственники. Наши журналы Vogue, которые мы с сестрой собирали и периодически пересматривали, валялись небрежной стопкой в ванной, отсыревшие и с выдранными страницами. Одна кровать в спальне была сломана.
Наши родители промолчали, зато мы с сестрой за испорченные журналы высказали своему троюродному брату все, что думали о его умственных способностях! © Bisquit / ADME
- Была у меня подружка, любила в гости зайти с угощением, а потом все, что осталось, с собой забрать. Типа поели чуть-чуть — и хватит. Больше в гости не зову. © Kristina Kupavskaya
- Пригласили свекровь, живущую в другом городе, на нашу свадьбу с проживанием у нас. Приезжает и с порога начинает указывать, где, по ее мнению, должны находиться какие предметы.
— Корзину для белья поставьте в коридор, в ванной комнате она много места занимает!
— Но нам нравится так...
Легли спать. Утром встаем — корзина в коридоре! Муж заставил переставить.
И такая дребедень была каждый раз, когда она приезжала. У меня за 9 лет таких историй накопилось на трехтомник. Больше не зовем... © Strega Caspian
- Приехали к нам родственники мужа на свадьбу, поселили их в своей квартире, а сами к моей маме ушли. Приходим утром, а они полы перекрасили! Цвет наших полов им не понравился! Я была просто в шоке. © Екатерина Пепеляева
- Один раз наблюдала следующую картину: на день рождения моей подруги пришла ее родственница, у которой день рождения был на следующий день. И чтобы не терять время, она начала готовить на чужой кухне сладости для своего дня рождения, привлекая для помощи хозяйку дома. То есть она пришла в гости, поела, попила, и ей еще и приготовить помогли. И посуду мыть не надо. К слову, на свой день рождения она никого из присутствующих не пригласила. © Светлана Богдан
- К нам на празднование Нового года пришла пара с грудным ребенком. Мамочка легла спать, а я всю ночь то кормила, то переодевала ребенка. Израсходовала все простыни и пододеяльники (раньше ведь не было памперсов). Родители выспались и пошли домой. Больше я их не приглашала. © Ольга Веригина
- Были и у нас такие гости. Предложила подруге пожить с ее мамой и двумя дочерьми, пока не найдут квартиру. Жили 7 месяцев и искать даже не думали. Старшая дочь часто возвращалась поздно ночью, скандалила со своей матерью и бабушкой, чем очень пугала нас. Когда я нашла им приличный и дешевый вариант, подруга обиделась и, выезжая, прихватила много наших вещей. Позже узнала, что еще гадости о нашей семье говорит. Дружба закончилась. © Оксана Сен-этьен
- Пришла в гости подруга с маленькой дочкой. Дочка лезла в шкафы, на мои замечания — ноль реакции, а подруге было весело. И вдруг эта девочка выливает мне на волосы зеленку. Молча беру пузырек в руки и пачкаю и ее тоже: пусть уяснит, что так делать нельзя. Так подруга взяла и раскричалась, мол, у доченьки завтра утренник, как ей теперь быть снежинкой. И вообще я животное — дочка же ничего страшного не сделала. А то, что завтра следователь явится с зеленой головой на службу, — это же мелочи, конечно... © Подслушано / Ideer
Иногда для того, чтобы дружба закончилась, достаточно одного похода в гости. Об этом не понаслышке знал и писатель Чарлз Диккенс. В свое время он пригласил к себе Ханса Кристиана Андерсена, и датский автор сказок умудрился своим визитом попортить нервы английскому романисту и его семье. Узнать об этом подробнее можно здесь.
AdMe/Народное творчество/16 историй о наглых гостях, на фоне которых нашествие тараканов кажется не такой уж проблемой
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