16 историй о наглых гостях, на фоне которых нашествие тараканов кажется не такой уж проблемой

Когда визитеры слышат от хозяев «Будьте как дома», то нередко забывают, что у этой фразы есть продолжение: «Но не забывайте, что вы в гостях». Потому без тени сомнения ведут себя так, как в собственном жилище: пользуются всем, что попадается на глаза, заглядывают под крышки кастрюль на плите и даже пытаются навести свои порядки в чужом доме. О таких гостях и рассказали пользователи сети.