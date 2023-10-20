16 историй о несправедливых учителях, после прочтениях которых хочется написать жалобу в гороно
В школе ребенок проводит большую часть дня. И конечно, учитель, какой бы он ни был, оказывает на своих подопечных большое влияние. Кому-то с педагогами везет, а кому-то — не очень. Вот истории людей, которым преподаватели запомнились не с лучшей стороны.
- Тетя пригласила нас с мамой на рождение своей внучки. Я училась в четвертом классе, мама написала записку и мы уехали на несколько дней. По приезде на первом уроке учительница подняла меня и отчитала перед всем классом. Ее слова помню до сих: «Ну что, бесстыжая, роды принимать поехала? Рожать помогала? Все посмотрела, прогульщица?» Смеялся весь класс, а я стояла и краснела с комом в горле. © Подслушано / Ideer
- В нашем селе учитель младших классов на окружающем мире рассказывала, что деревня от города отличается тем, что в деревне одноэтажные дома, а в городе — более одного этажа. Ребенок сказал, что живет в 2-этажном доме, на что учитель сказала: «Ну и что?» © Ася Барская / ADME
- Вспомнила случай с работы в школе с учеником 7 класса, которого мне уходящий коллега представил как «исчадие ада». После первых же занятий я увидела в глазах мальчишки добро и интеллект. Он подошел и спросил: «А у меня есть шанс?» Я не совсем поняла, о чем он говорит, уточнила. Он ответил, что хотел бы знать английский, но предыдущий учитель заявил, что, мол, с его мозгом и поведением он вообще никогда ничего не добьется. Сказал и стоит с самым грустным взглядом на свете, ждет вердикта. А у меня сердце разбилось. Я сказала, что у него все получится и никого не надо слушать. На следующий раз он сел за первую парту, стал активно отвечать, с тройки мы вышли на пятерку. В конце года он пришел обниматься и благодарить за то, что я в него поверила. © amorselov / Twitter
- В старшей школе за малейшую неудачу математичка позорила меня перед всем классом, поставила крест перед ЕГЭ, настоятельно рекомендовала маме моей искать подмогу по месту жительства. Итог: сдаю ЕГЭ наравне с отличницами. Институт, вышка — оценка 5. © genasdaughter / Twitter
- У большинства словосочетание «учительница первая моя» вызывает только теплые воспоминания, чего я поддержать не могу. Вспоминаю, как училка пыталась то и дело унижать детей и их родителей. Однажды мы с сестрой сидели за одной партой, а нам нравились два мальчика за другой. Обменивались на уроке записками с посланиями типа «Ты мне нравишься» и все вчетвером нарвались на эту стерву. При всем классе были развернуты наши записки. В унизительной форме она огласила их содержание, прокомментировав это как что-то пошлое. Мол, молоко на губах еще не обсохло, сопли зеленые и все такое. © Подслушано / Ideer
- Вспомнила и свой случай из школы. Была у нас учительница биологии, которая почему-то меня невзлюбила. На каждом уроке она меня спрашивала и ставила «3» для поддержания жизненного тонуса — не важно, ответила я верно или нет. Я готовилась к каждому уроку, но в какой-то момент поняла, что это абсолютно бесполезно. Жалоб было на нее много, ее уволили. Позже оказалось, что она просто осталась одна с проблемной дочкой и решила на ком-то все вымещать. Встретила ее лет через семь. Заявила мне, что если бы не она, то не выросло бы из меня хорошего человека. © Katusha Bolshakova / ADME
- Вчера дочка пришла из школы в слезах. Говорит, учитель назвала ее тормозом и спросила, способна ли она вообще на что-нибудь. С утра сходил в школу, попросил учителя не допускать подобных выражений, на что услышал, что я плохой родитель и у меня невоспитанная дочь. © Ich_habe_Glueck / Twitter
- После каникул, как водится, класс писал сочинение «Как я провел лето». Дочка описала, как отдыхала на даче у бабушки, как с дедушкой ходила рыбачить на речку. Так новая училка поставила ее к доске и целый урок песочила за то, что дочка с дедом очень жестокие люди, раз мучили животных. Дочка вернулась из школы в слезах, ведь и одноклассники с радостью подключились к травле. Пришлось идти в школу и устраивать грандиозный скандал в кабинете директора. Училка оправдывалась, что всего лишь хотела показать детям, как плохо обижать животных. На следующем уроке она сквозь зубы перед дочкой извинилась, но, думаю, это только начало. © Подслушано / Ideer
- У меня в школе была классный руководитель, которая преподавала у нас биологию. В 9-м классе она сказала, что поможет всем, кто захочет сдать экзамен по ее предмету. Тогда почти весь класс решил сдавать именно биологию. Я написал очень интересный реферат, вся комиссия приняла решение поставить мне 5. И эта оценка должна была пойти в аттестат. Каково же было мое удивление, когда я получил аттестат с четверкой по биологии. Как мне тогда передали, классная заявила, что я недостоин пятерки. © Алексей Конов / ADME
- Учился я в третьем классе, нам задали сочинение про маму. Я в красках описывал, какая у меня хорошая мама, какая красивая. Написал, что у нее зеленые глаза. После проверки сочинений с удивлением обнаружил, что я получил четверку. Зеленые глаза были подчеркнуты. Я пошел к учительнице выяснять, в чем дело. Она меня чуть ли не отчитала за то, что я в 3 классе не знаю, какого цвета у моей мамы глаза. Я прекрасно знал, но мои возражения прошли мимо ее ушей. Маме некогда было ходить в школу просто так, она дождалась какого-то школьного чаепития, подошла к нашей учительнице и спросила, за что снизили мне оценку. Надо было видеть удивленное лицо учительницы, внимательно рассматривающей мамины глаза. Оценку мне исправили. © RusTAlVl / Pikabu
- В 7 классе к нам пришла новая учительница. Она была моей соседкой, я знала, что раньше она работала в школе в одной деревушке. Так вот, она взяла мел и на доске начала писать словарные слова. Когда моя соседка по парте увидела, что учительница написала слово «троллейбус» с одной «Л», сказала ей об этом. Та начала орать. Моя подруга вытащила из портфеля орфографический словарь и показала, как там написано слово. Учительница посмотрела и без тени смущения ответила: «А я всегда так пишу». С этого дня на каждом уроке, где мы записывали словарные слова, моя подруга доставала словарь и громко произносила: «А теперь проверим, правильно ли написано». © Nina Kastner
- У меня был конфликт с учителем математики. Он все время меня пытался завалить. Был еще после института, амбиций выше крыши. Самое интересное, что когда я пошла работать в садик воспитателем, его дочь попала ко мне в группу. Увидев меня, он быстро перевел ее в другую группу. Дальше — еще интереснее. Мой сын и его сын попадают в один класс. Мой сын — гений математики, а у его ноль успехов. © Надежда Куланова
- В школе был конкурс на лучшее сочинение. Участвовали все районы. Я написала сочинение, принесла учительнице. Через несколько дней она попросила принести ей черновик моего сочинения. Я ничего не подозревала и отдала ей. В итоге конкурс выиграла ее племянница, которая училась в нашем классе. А мое сочинение «потерялось». © Alevtina Edelveys
- В классе шестом сбылась моя мечта — появился в школе кружок танцев. Я пошла на отборочный конкурс, успешно прошла первый этап. Ожидая за дверью своей очереди на второй этап, увидела, как мальчишки в коридоре хулиганили и дергали ручку двери танцевального зала. Когда дверь распахнула учитель танцев, мальчишки уже убежали. В хулиганстве обвинили меня, так как никого больше в коридоре не было. Мои объяснения она проигнорировала и исключила из участия в отборе. © Tatyana Chertok
- У нас учительница неожиданно ушла в декрет, на замену прислали сотрудницу районного отдела образования. А это для деревенской школы был серьезный руководящий орган. Она не знала, что я был достаточно начитанным, и предложила мне написать на доске какую-то фигню. Я написал. Народ в классе хихикает. Она в недоумении, мол, почему смеетесь. Одноклассники объяснили: «Зря вы его вызвали, он ошибок не делает». Она в ответ: «Да вы что?» И как начала мне диктовать всякие цитаты из книг старшей программы. А у меня почерк плохой, зато пишу быстро. Короче, эта несчастная инспектор взмокла, но не смогла за полчаса меня поймать ни на одной ошибке. Класс ликовал. К ее чести, она прониклась и относилась ко мне с уважением. © vladiko62 / Pikabu
- Помнится, в 9 классе умудрилась ветрянкой заболеть. Само собой, справка из поликлиники была, все официально. Меня не было недели 3 в школе. После выписки прихожу на урок и выясняю, что у меня за пропущенные по болезни уроки литературы стоят 4 двойки. Какого, спрашивается? Оказывается, они там стихи наизусть рассказывали, пока меня не было. На мое резонное замечание, что меня вообще-то не могло быть на уроках, училка ответила, что ее это не волнует. Я должна рассказать эти дурацкие стихи. А так как я пришла позже, то мне нужно ей в свободное от уроков время рассказать их в количестве уже восьми штук, чтобы, так сказать, перекрыть долг. Уговоры и походы к директору с родителями не сработали. Уперлась рогом училка. Пришлось учить. Так она еще возмущалась, что я, мол, короткие стишки выбрала. Что было у нее в голове, не понимаю. © kot.domrabot / Pikabu
Вот еще несколько историй об учителях, которые, кажется, ошиблись с выбором профессии.
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