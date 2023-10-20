16 историй о несправедливых учителях, после прочтениях которых хочется написать жалобу в гороно

В школе ребенок проводит большую часть дня. И конечно, учитель, какой бы он ни был, оказывает на своих подопечных большое влияние. Кому-то с педагогами везет, а кому-то — не очень. Вот истории людей, которым преподаватели запомнились не с лучшей стороны.