16 историй о подарках, в которых все должно было быть как в сказке. Но хеппи-энд ждал не всех

Подарки были и остаются способом проявления любви и уважения. И, безусловно, всем нравится их получать. Вот только не всегда реальность совпадает с ожиданиями. К примеру, порой люди, пусть и из лучших побуждений, дарят по-настоящему бестолковые вещи, а иногда безделушка, врученная с душой, приводит в полный восторг.

Мы в ADME убедились, что презенты непредсказуемы, как сама жизнь. И истории героев сегодняшней подборки служат ярким доказательством этого. А в качестве бонуса — пара-тройка рассказов от людей, которые вроде бы хотели сделать приятное, но, увы, не вышло.

Жена долго просила купить ей шубу и колечко, а я отказывался. А сегодня дочка подошла ко мне и сказала, что знает, что хочет на день рождения. Я навострил уши, а она выдает: «Купи мне шубу и колечко» . Я в шоке. Говорю, тебе до этих вещей еще расти и расти. А она невозмутимо в ответ: «Ничего страшного, пока я не вырасту, их мама будет носить!» © Палата № 6 / VK

. Я в шоке. Говорю, тебе до этих вещей еще расти и расти. А она невозмутимо в ответ: «Ничего страшного, пока я не вырасту, их мама будет носить!» © Палата № 6 / VK Сделал подарок беременной жене: отвез на море. Все было идеально. Наша старшая дочь без остановки купалась и каталась на горках, супруга отдыхала. Но в один день все пошло не так. Жена оставшуюся неделю отдыха провела в номере, где рыдала без остановки. Оказалось, моя любимая жена плакала, потому что вокруг все так красиво и сказочно, а наша 3-летняя дочь вообще ничего из этого не запомнит. © Палата № 6 / VK

Когда-то давно мои родители дружили с другой семейной парой. И вот мужчины решили, что на 8 Марта они дарят подарки женам друг друга, и поспорили, чей презент будет лучше. Я не знаю, что папа вручил той женщине, но тот мужчина подарил маме... совок для мусора! Мама оценила и обрадовалась. Этот совок у нас «прожил» лет 20, пока не проржавел насквозь. Тот мужчина однозначно выиграл. © Рэн / ADME

Никогда не была собачницей, но сын подрос и настойчиво начал просить купить щенка. Забрали этот «подарок» под Новый год. Несу его, завернутого в плед. И в этот момент такая нежность нахлынула, понимаю, что никому его уже не отдам. У меня теперь не два, а три ребенка. Добро пожаловать в семью, псынок. © Подслушано / VK

В 15 лет мне отец подарил видеокамеру. Я брал ее всюду с собой в надежде уловить какой-нибудь крутой момент. Как-то сижу во дворе на скамейке, вижу — идет молодая пара с ребенком. Вдруг малышка подбежала к луже и намеренно плюхнулась в нее. Тут папа отставил в сторону дипломат, сел рядом с девочкой в лужу и стал с ней играть, а мама начала громко смеяться. У меня просто отвисла челюсть. Шли годы. Лиза, девочка с кассеты, росла у меня на глазах. Однажды я увидел на стене подъезда плакат «Здесь живет невеста». От соседей узнал, что Лиза выходит замуж. Кинулся к антресолям и нашел среди кассет 5-минутный фрагмент их семейной идиллии. Записал на CD-диск и отнес им в самый разгар свадебного переполоха. Через неделю настойчивый стук в дверь. Открываю, а там Лиза со своим отцом. Рыдает и тянется меня обнять. В итоге узнал, что мать девушки ушла из жизни, когда она была еще маленькой. Сказала, что это самый лучший подарок. © MonoLIKE / Pikabu

На 19-летие мне в шутку подарили вантуз. Тогда я посмеялась, подумала: «Ну и зачем мне это?» — и забросила его в кладовку. И вот спустя 11 лет в один прекрасный день забился слив в ванной, и тут-то наконец подарок пригодился. «Какая нужная вещь...» — подумала уже 30-летняя я.

«Какая нужная вещь...» — подумала уже 30-летняя я. Муж подарил мне на 8 Марта набор из халата и ночнушки, который я до этого дарила своей свекрови. Он ей оказался мал, и она посоветовала подарить мне, несмотря на то что она на 5 размеров больше была.

Мы с мужем долго пытались завести ребенка, но безуспешно. На мое 34-летие мама прислала мне игрушку — спящего жирафа для будущей детской комнаты. Я так сильно разозлилась, когда открыла коробку, но теперь я понимаю, что тем самым она хотела дать мне понять, чтобы я продолжала бороться. Оказалось, что это был последний ее подарок. Вскоре она ушла из жизни. А я забеременела, но так и не смогла поделиться с ней этой новостью. Я посадила жирафа на видное место, и каждый раз он как бы говорит мне: «Не сдавайся». © peachpy / Reddit

Оказалось, что это был последний ее подарок. Вскоре она ушла из жизни. А я забеременела, но так и не смогла поделиться с ней этой новостью. Я посадила жирафа на видное место, и каждый раз он как бы говорит мне: «Не сдавайся». © peachpy / Reddit Живем в частном доме. Есть орех и, соответственно, урожай орехов. А чем их удобнее всего колоть? Правильно, дверью летней кухни. Жена, конечно, возмущается. А может, тоже хочет так делать, но дверь жалко? Поэтому на день рождения подарил ей свою собственную дверь для колки орехов. © IgorKochet / Pikabu

В институте мой друг встречался с богатой девушкой. Захотел подарить ей на день рождения какой-нибудь трогательный подарок, связанный с их отношениями. И я придумал идею. Он пошел на встречу с девушкой, отдал ей упакованный подарок и сказал: «Я хотел купить что-то, что описывает тебя как человека с чистой душой. Я знаю, что это не дорогая вещь, но это очень похоже на тебя». После этой речи она открыла упаковку и обнаружила там бутылку воды. Он сказал, что девушка была просто в восторге и обняла его так крепко, как никогда раньше не обнимала. © Kandarp Joshi / Quora

Мой дедушка мастер на все руки. Когда мне было 14 лет, я много рисовала и очень хотела новый мольберт на день рождения. Дедушка сделал мне его сам, нанес гравировку на память. Я тогда очень сильно огорчилась, ведь хотела я покупной, как у других. Деда, конечно, я этим расстроила. Спустя 10 лет я поняла всю ценность этого подарка, пользуюсь им поныне. Но за тот поступок до сих пор стыдно... © Подслушано / VK

Когда мне было 14 лет, родители сказали, что на день рождения подарят мне замечательный подарок. На тот момент я мечтала о CD-плеере. Ждала безумно этот день, но мама с папой разбили мои мечты. Они подарили мне золотое кольцо с цветочками. Я ненавидела это кольцо, не носила его, а родные обижались. У нас были соседи — молодая семья, я иногда сидела с их маленькой дочкой. И Наташа, заметив мои страдания, подарила мне CD-плеер и 2 диска. Я никогда не забуду этот подарок и такое понимание моих подростковых желаний. © MicroBiologinya / Pikabu

Я ненавидела это кольцо, не носила его, а родные обижались. У нас были соседи — молодая семья, я иногда сидела с их маленькой дочкой. И Наташа, заметив мои страдания, подарила мне CD-плеер и 2 диска. Я никогда не забуду этот подарок и такое понимание моих подростковых желаний. © MicroBiologinya / Pikabu Несколько лет назад у меня случился выкидыш, и муж очень сильно хотел, чтобы я снова начала улыбаться. Он принес домой котенка из приюта для животных. © Burritosareforlovin / Reddit

Самый лучший подарок для меня, для мужчины 30+ лет. 100 пар одинаковых носков. Хватило на 4 года. Меняю каждый день, после примерно 10 стирок выкидываю. Даже с маленькой дыркой. Много что дарили, но этот подарок самый лучший! © asimpleman / Pikabu

Хватило на 4 года. Меняю каждый день, после примерно 10 стирок выкидываю. Даже с маленькой дыркой. Много что дарили, но этот подарок самый лучший! © asimpleman / Pikabu Близился день рождения деда. Заметил, что он ругается на свой старенький телевизор, мол, тот плохо показывает. Бинго! Пока дедушки не было дома, я установил ему плоский телевизор, а старый выкинул. Пришел дед, я, довольный, показываю ему подарок. А дед как заорет: «Что ты наделал? В старом телевизоре вся моя заначка была!» Ходил потом, искал тот телевизор... © Палата № 6 / VK

Мой муж всегда вел себя как испорченный мальчишка. С самого начала все дела по дому делала только я. Однажды я серьезно сломала руку. Я не могла водить машину, самостоятельно переворачиваться в кровати, одеваться, мыться и, конечно, готовить и убирать. Я думала переехать к свекрови на некоторое время, но муж отказался. Он делал все необходимое в течение следующих 8 недель. Готовил простые блюда, стирал, ухаживал за животными и заботился обо мне, оплачивал счета. Я никогда не чувствовала себя такой любимой. Это был величайший подарок. © Susan D Smith / Quora

Бонус: хотели как лучше, а вышло как всегда

Друг перед днем рождения девушки заявляет: «Подарю ей свой телефон». Спрашиваю: «А ты с чем ходить будешь?» Говорит, мол, себе другой купит. Советую ему купить новый телефон девушке, на что получаю ответ, что это слишком дорого для него. © Подслушано / VK

Советую ему купить новый телефон девушке, на что получаю ответ, что это слишком дорого для него. © Подслушано / VK На прошлой работе один начальник ходил по кабинетам и созывал всех женщин к себе: «У меня для вас сюрприз!» Заходим, а у него на столе гора старых обшарпанных сумочек. Говорит, жена выкинуть хотела, а они ж «нормальные еще»! Разбирайте, девчонки! Мы еле смылись оттуда. © Тревожное Пирожное / ADME