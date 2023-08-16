16 соседей, которые постоянно проводят краш-тест наших нервов
Не с каждым соседом получается лишь изредка обмениваться любезностями и жить душа в душу. Иногда попадаются такие кадры, что истории с их участием хоть на сериалы разбирай. Вот мы и не смогли удержаться и решили показать вам, до какого абсурда порой доходит жизнь в многоквартирных домах.
- Услышал, что у меня включилась вода на улице. Вышел. Увидел, что сосед подключил шланг к моему крану и наполнял с его помощью промышленный резервуар для воды. Воду он хотел использовать для своего бизнеса — мойка у него. Стоит сказать, что этот сосед — здоровенный мужик, которого все у нас на районе уважают. Но я попросил его не делать так больше, и он все отключил. Правда, не факт, что не подключится снова. © surprisefaceclown / Reddit
- Попросила соседку унять своих собак, чтобы те не лаяли ночью, а то заснуть невозможно. Через пару ночей она начала лаять сама, чтобы спровоцировать собак. © Unknown author / Reddit
- У моего брата был день рождения, и тетя отправила моей маме цветы по такому поводу. Их доставили до двери, а сосед сорвал записку с поздравлением, позвонил в нашу квартиру и подарил маме букет будто от него. Мама очень удивилась, но цветы взяла и соседа поблагодарила. А через неделю тетя спросила, получила ли мама цветы. По описанию букета все поняли, что произошло. © chi_town_85 / Reddit
- Был у меня сосед снизу. Постоянно созывал друзей и громко включал музыку. Однажды мне это надоело, после начала очередного «раунда» я просто начал громко топать по полу. Соседушка тут же примчался ко мне:
— Перестань шуметь! Я пытаюсь работать!
— Я не шумел.
— А что ты делал?
— Я танцевал под твою ужасную музыку. Выключи ее, и это больше никогда не повторится.
И да, это больше никогда не повторялось. © error785 / Reddit
- Сосед заявился в 4 утра и попросил меня пойти с ним, потому что возникла чрезвычайная ситуация. Я вышел, а он подвел меня к своей машине и начал с гордым видом спрашивать, что я о ней думаю. Короче, сосед в такую рань позвонил в каждую квартиру, чтобы люди посмотрели на его новую машину. © Unknown author / Reddit
- Был у меня странный сосед снизу. Однажды я спускался по ступенькам, а он в этот момент вышел на балкон и выбросил целую тарелку спагетти в кусты под домом. Я удивленно посмотрел на него, а он такой: «Приготовил слишком много». И вернулся в квартиру. © ursois / Reddit
- Недавно к моим родителям заглянул Леня, их сосед сверху. Леня предупредил, что у него скоро день рождения. Придут гости и они будут шуметь, вы уж, мол, поймите и простите, пожалуйста. Вот молодец Леня, только к родителям он пришел в 3 часа ночи! Объяснил это тем, что хотел 100% их дома застать. © Kiborgviborg / Pikabu
- Сын иногда забывает закрывать входную дверь. А кот любит шуршать пакетами по ночам. Ночью проснулась от шороха. Грозно крикнула на кота: «Да что же это такое?» И вдруг слышу быстрые шаги и скрип входной двери. Я вскочила, выбежала в прихожую. Дверь открыта, а у соседа наискосок слышен звук закрываемой двери и лай его собаки. То есть вместо того, чтобы постучать и предупредить меня об открытой двери, сосед решил поживиться в моей квартире. До утра не могла заснуть, обдумывала план мести. © garogar / Pikabu
- Строители строят мне дом. Завез куба 4 пиломатериалов на крышу и перекрытия. Проверяю работы. Каждые 10 минут останавливается рядом кто-нибудь из соседей и донимает одним и тем же вопросом: «Ой... Я у тебя видел доску такой-то толщины. Тебе она нужна?» Я под конец уже стал отвечать: «Нет, блин, я ее просто так привез, чтобы лежала!» © d.mityaev / Pikabu
- Спокойно сижу и смотрю фильм. Вдруг звонок в дверь.
— Здоров, сосед. Есть мясо или какие-то вкусняшки?
Немного завис, но тут мужик объясняет:
— Пришел домой, разгружаю на кухне пакеты. Купил всякую фигню: картошку, гречку, рис, горох, лук, перец. Мой кот спокойно сидит и смотрит. Но когда он понял, что в пакетах больше ничего нет, то демонстративно фыркнул и ушел в комнату, а мне стало стыдно. Вот и хожу теперь по соседям, вдруг кто-то что-то одолжит, а то до магазина далеко идти... © mavkanema / Pikabu
- Мои соседи по даче очень своеобразные люди. Однажды их младший сын (6 лет) пошел гулять по деревне и куда-то пропал. Глава семейства принялся искать дитятко по всей округе. Там-сям поискал и устроил грандиознейший скандал у соседей на краю улицы. Ребенок-то нашелся на заднем дворе своего же дома, но это не столь важно. Интересно другое — в качестве аргумента для наезда на соседей мужик сказал просто гениальную фразу: «Я смотрю, сын пропал. Пошел искать, а у Воронковых печка топится. Что я еще мог подумать?» © ErwinVonGrau / Pikabu
- Много месяцев в одном из соседних домов воет собака. Воет сутки напролет. Видимо, хозяева много работают. Не спасают ни закрытые окна, ни жалюзи. Что же придумали хозяева? Они купили вторую собаку, чтобы первой не было скучно. Теперь собаки воют дуэтом. © victoria222 / Pikabu
- Подруга делала ремонт, вызвала рабочих, сделали все хорошо. Проходит 2 дня, к ней приходит сосед и информирует ее о том, что рабочие украли у него коврик. И что она должна заплатить ему 1000. Она заплатила, так как очень неконфликтная и муж такой же. На следующий день ее будит дверной звонок. Пришла жена соседа и вернула ту тысячу со словами: «Ты его больше слушай». © Подслушано / Ideer
- Я понимаю, когда соседи заходят за солью, сахаром или еще за какими-то специями. Но сегодня молодая пара пришла и так требовательно спросила, есть ли у меня клубника, банан и сливки, и не могла бы я их одолжить. Где я вам клубнику откопаю? © Подслушано / Ideer
- Однажды прихожу с работы и слышу в туалете какой-то гром. Захожу, а там сосед пробил в стене дыру, смотрит на мои круглые глаза и говорит: «О, привет! Я сейчас зайду». Зашел. Объясняет: «Я тут в квартире решил второй туалет сделать и слив подсоединить к вам. Можно?» Я ошалела немного. Сначала пробил дыру, а потом пришел спросить? Нет, я не разрешила. Дыру закрыл пенопластом. © Подслушано / Ideer
- Живем в квартире в новостройке. Поползли тараканы: то на кухне поймаю усатого, то в ванной, возле вытяжки. Ясно, что от соседей. Пошла к соседке, спрашиваю: «У вас тараканы?» На что она говорит так гордо: «Да, у нас! А вы зато в 12-м часу ночи пылесосите!» Ну я-то хоть пылесошу... Все ходы запенили, больше таракашек не ловили, но это сравнение меня до сих пор убивает. © Подслушано / Ideer
Если вы хотите еще глубже окунуться в подобные бытовые страсти, то держите статью о «подарочках» от предыдущих жильцов, которые наши герои не смогли оставить без внимания.
AdMe/Народное творчество/16 соседей, которые постоянно проводят краш-тест наших нервов
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