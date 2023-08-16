16 соседей, которые постоянно проводят краш-тест наших нервов

Не с каждым соседом получается лишь изредка обмениваться любезностями и жить душа в душу. Иногда попадаются такие кадры, что истории с их участием хоть на сериалы разбирай. Вот мы и не смогли удержаться и решили показать вам, до какого абсурда порой доходит жизнь в многоквартирных домах.