16 историй о свиданиях, во время которых романтика плюнула и удалилась в закат
Встретить свою вторую половинку не так-то просто. Это в кино бывает гарантированная любовь с первого взгляда, а в жизни чаще всего приходится сходить на пару-тройку неловких свиданий, прежде чем встретишь своего принца или принцессу. Но неудачные знакомства тоже могут принести положительный опыт — по крайней мере, потом их можно вспоминать со смехом в компании друзей или рассказать о них в сети.
Для сегодняшней статьи мы в ADME прошерстили страницы форумов, пабликов и даже комментарии к нашим публикациям в поисках откровений о неудачных свиданиях. А в конце подготовили бонус — историю о попытке найти любовь на сайте знакомств.
- На нашем единственном свидании он показал на другую девушку в кафе и сказал: «Это моя бывшая». Вот только девушка эта оказалась моей соседкой по комнате, и с ним она никогда не встречалась. До сих пор ржу, как ему не повезло. © Grapegoop / Reddit
- Мне 26, и чем дальше в лес... Найти мужчину реально проблема. Один пришел, будто неделю не мылся, со словами: «Перед свиданием всегда моюсь и ем, чтобы в кафе не есть и на девушку деньги не тратить». Второй съел роллы, выпил чай, сказал, что пойдет воздухом подышать, и свалил. Посмеялась от души, заплатила и ушла. Третий мнил себя мачо-качком — приперся на свидание с пачкой творога и своей ложкой, сидел ел. Мама, я правда стараюсь, но пока не нянчить тебе внуков. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз познакомилась с парнем. На наше первое свидание он пригласил меня поехать погулять в парк к фонтанам. Я как следует подготовилась: платье, укладка, макияж, каблуки. Мы приехали туда, но пошли почему-то не к входу с кассами, а к забору, через который молодой человек любезно предложил перелезть, чтобы пройти к фонтанам. Кажется, что фигня, молодежная романтика. Вот только мне 29 лет, а ему 34 года. © Подслушано / Ideer
- Как-то в студенческие годы узнала, что сырое куриное яйцо нельзя сломать одной рукой. Попробовала — не вышло. Между делом сказала об этом подруге, принаряжавшейся на свидание. Она, недолго думая, берет яйцо из холодильника и сжимает его. И именно тут Вселенная решила сделать исключение, и яйцо лопнуло, заляпав весь наряд подруги. Переодеться и накраситься она успела заново. Потом несколько раз пыталась повторить эксперимент, но ничего не вышло. © Подслушано / Ideer
- У парня сломалась машина, так что мне самой пришлось тащиться в его район около часа. Ну ладно, думаю, хоть прошвырнусь немного. Договорились встретиться у него дома и потом пойти погулять. Приезжаю, а он стоит на пороге в трусах и говорит: «Милая, я тут пиццу заказал, подождешь минутку?» Я нарядная стою, а он вот в таком виде. Но мне есть хотелось, так что согласилась подождать — думаю, съедим пиццу и потом уже пойдем. Фиг там, он сам взял и съел всю пиццу в одиночку, не предложив мне ни кусочка. А я просто молча ушла. © dannyanddilbert / Reddit
- Как-то я пошла на свидание с парнем, и во время прогулки на нас залаяла маленькая злобная собачка. И мой кавалер залаял на нее в ответ, да так громко, что офигела и она, и ее хозяйка. Сказать, что я была в шоке, — ничего не сказать. Сейчас мы с тем парнем женаты, и во время ссор я всегда припоминаю эту историю, чтобы доказать, какой он неадекватный. © Подслушано / Ideer
- Пока общались онлайн, все было неплохо, но вот в реальности... Договорились встретиться в парке недалеко от его дома, погулять немного. Он долго мне рассказывал, что лучше его мамы не готовит никто. Потом полчаса хвастался своей суперской квартирой. Но дальше было веселее: мне было царственно предложено посетить его жилище, принять ванну, поесть вкусненького, чего бы я захотела нам приготовить, кино посмотреть. И даже несмотря на то что я не в его вкусе (что мне и озвучили), человек я хороший, и он не против провести со мной время. На мой вопрос, на фига тогда свидание, если я не в его вкусе, ответил, что я умная и говорить со мной интересно, а внешность можно и улучшить. © Nedoos / Pikabu
- С одним парнем мельком в переписке упомянула, что плачу ипотеку. На первом свидании в кафе я заказала себе кофе и десерт и услышала лекцию, что это безумно дорого, а для быстрого закрытия ипотеки и ухода с работы мне нужно воздержаться от посещения заведений. Не сразу поняла, почему надо уходить с работы, но оказалось, дело в том, что я девушка и работа у меня нелюбимая, ведь не может девушке нравиться в IT. И не успела я опомниться, как парень достал из рюкзака смету страниц на 50, где он распланировал наш быт. В общем, сбежала я от столь прекрасного потенциального партнера. © Svetlozara / Pikabu
- В колледже пригласил очень застенчивую одногруппницу на ужин и в кино, а она пришла с родителями. Было как-то неловко. Ее родители не захотели идти в кино после еды и вместо этого настояли, чтобы мы поехали к ним домой в пригород. В итоге мы смотрели «Властелина колец» в гостиной, а ее отец пристально наблюдал за нами. С девчонкой мы после этого так особо и не разговаривали. © bikelanesanddogparks / Reddit
- Что-то подобное случилось со мной однажды в клубе. Я общался с девушкой, и тут подходит пожилая дама, хлопает меня по плечу и говорит: «Смотри мне, надеюсь, ты хорошо себя с ней ведешь». Я немного обалдел, но подумал: «Да ладно, просто какая-то странная тетка, и все». Через пару минут заметил, что она стоит неподалеку и пялится на нас. Я сказал девушке, что пора уходить, потому что эта женщина не оставит нас в покое. А она смеется и говорит, что это ее мама. © [deleted] / Reddit
- На 2-м курсе случайно встретилась с бывшим одноклассником. Обменялись номерами, начали общаться. В какой-то момент он пригласил меня в кино, обозначив, что это именно свидание. Фильм выбрал сам — какую-то из многочисленных частей «Пилы». Я не поклонник этого жанра, сразу дала понять. Он сказал, что я заблуждаюсь и фильм — огонь, а если мне не понравится, уйдем. В середине фильма я поняла, что нет моих сил это видеть, прикрыла лицо рукой, а кавалер ткнул меня локтем в ребро и прошептал: «Я деньги заплатил, сиди и смотри». Ну, стоимость билета я вложила ему в руку и ушла. А вечером получила сообщение: «Ты мне все равно никогда не нравилась». © Puglife / Pikabu
- Буквально неделю назад встретилась с очередным «тиндеровцем» погулять. На улице +10 где-то, ветер. Кавалер пришел в куртке и сандалиях на босу ногу, из которых кокетливо выглядывали не очень чистые пальцы. В ответ на мой удивленный взгляд гордо объяснил, что уже несколько лет принципиально не носит носки, а ботинки старается надевать как можно реже, чтобы «нога дышала». © Silverchiffa / ADME
- Мне было 19, еще студентка. Пошли на выставку восковых фигур. Там была какая-то принцесса восковая, так ухажер под юбку ей заглянул. Он не думал, что я увидела, а когда перехватил недоуменный взгляд, сказал: «Просто интересно». Ладно, вышли на улицу, там холодно. Я поежилась и говорю: «Смотри-ка, резко как похолодало». А он: «В следующий раз надень свою шубку». С чего он взял, что у обычной студентки есть шуба? Напоследок говорю, что снова встречаться нет смысла, мы не подходим друг другу. Он не унимается — почему да почему. Я говорю: «Ну, у тебя напрочь отсутствует чувство юмора». А он в ответ: «Так наоборот, подходим: у тебя его тоже нет». © Натуля / ADME
- Было одно первое свидание, которое до сих пор периодически вспоминаю. Гуляли с молодым человеком, впереди палатка с мороженым. Он воодушевленно: «О! Хочу мороженое!» И ушел в сторону палатки. Возвращается с одним мороженым и такой: «А ты мороженое не хочешь, что ли?» Говорю, что хочу. А он: «Так сходи купи, я подожду». Ну, тут у меня «срочное дело» образовалось, а он потом долго удивлялся (общие знакомые рассказывали), почему я с ним больше не хочу встречаться. © Федосья Ивановна / ADME
- Ко мне в друзья добавилась красивая девушка. Мы болтали обо всем часами, я был уверен, что вот она — любовь. Наконец мы встретились. Я выбрал лучший ресторан и купил ей подарок. На ней было шикарное платье, а какие у нее были глаза! И все шло прекрасно, как вдруг посреди свидания она достает из сумочки какую-то папку и говорит: «А ты слышал о таком-то сайте? Это сайт, на котором можно неплохо подзаработать». Мое сердце было разбито. Даже стыдно стало за все планы на совместное будущее, которые я строил. © Vidhant Kakkar / Quora
- Познакомился с симпатичной веселой девушкой. Мы довольно быстро поладили, выпили кофе — в общем, ничего серьезного. Назавтра она спросила, свободен ли я вечером — хотела встретиться после работы. Но на тот вечер у меня было запланировано еще одно свидание. Мы с другой дамой пошли в какое-то заведение, в котором я никогда не был. Она принесла напитки, мы флиртовали и шутили. А потом я решил пойти заказать еще. Подхожу к стойке, а за ней вчерашняя девушка. Она была в ярости. © Andrius Saulis / Quora
Бонус: женский взгляд на сайты знакомств
Общались с парнем примерно недели полторы-две — с милыми шутками, разговорами о том, чем увлекаемся, и все такое. И пригласил он меня в кафе. Уточнил, в каком районе я живу, нашел рядом со мной заведение и написал, мол, после кафе пойдем гулять в скверик неподалеку.
Встретились мы чуть позже обеда, в «счастливые часы», когда можно поесть с 50%-й скидкой на все меню. Садимся за стол, и он с гордостью говорит, что можно было бы прийти на час раньше на бизнес-ланч, там еще дешевле было бы.
Себе он заказал самые дешевые кофе и десерт. Заказ именно так и звучал, официант даже покосился на меня, мол, чего это он у вас такой честный? А кавалер вслух прямо при официанте выдал тираду, что кафешки — зло, тут сплошная накрутка цен, платить за воздух он не собирается, потому поел дома. С горем пополам еду заказали, уходить было как-то некрасиво, но чем дальше, тем больше я жалела, что не ушла.
Как только он доел круассан и допил свой кофе, то резюмировал, что мы поели и стоит выдвигаться. Мол, если мы сейчас пойдем ко мне (а мы должны идти именно ко мне, потому что к нему далеко и дорого), то у меня можно поужинать бесплатно, а утром он в душ сходит и пойдет на работу. Работу он себе новую нашел — как раз в этом районе, и от меня ему удобнее добираться. Честно говоря, я на минуту потеряла дар речи. Чуть придя в себя, смогла выдавить только: «Ты ж шутишь, да?» — в ответ на что мой кавалер с серьезным лицом раскрыл свой рюкзак, в котором действительно была сменная одежда на утро. Ушла я оттуда молча, положив деньги за свой обед на стол.
У вас бывали в жизни запоминающиеся свидания? Расскажите парочку случаев.