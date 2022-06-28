16 историй о свиданиях, во время которых романтика плюнула и удалилась в закат

Встретить свою вторую половинку не так-то просто. Это в кино бывает гарантированная любовь с первого взгляда, а в жизни чаще всего приходится сходить на пару-тройку неловких свиданий, прежде чем встретишь своего принца или принцессу. Но неудачные знакомства тоже могут принести положительный опыт — по крайней мере, потом их можно вспоминать со смехом в компании друзей или рассказать о них в сети.

Для сегодняшней статьи мы в ADME прошерстили страницы форумов, пабликов и даже комментарии к нашим публикациям в поисках откровений о неудачных свиданиях. А в конце подготовили бонус — историю о попытке найти любовь на сайте знакомств.

Бонус: женский взгляд на сайты знакомств

Общались с парнем примерно недели полторы-две — с милыми шутками, разговорами о том, чем увлекаемся, и все такое. И пригласил он меня в кафе. Уточнил, в каком районе я живу, нашел рядом со мной заведение и написал, мол, после кафе пойдем гулять в скверик неподалеку.

Встретились мы чуть позже обеда, в «счастливые часы», когда можно поесть с 50%-й скидкой на все меню. Садимся за стол, и он с гордостью говорит, что можно было бы прийти на час раньше на бизнес-ланч, там еще дешевле было бы.

Себе он заказал самые дешевые кофе и десерт. Заказ именно так и звучал, официант даже покосился на меня, мол, чего это он у вас такой честный? А кавалер вслух прямо при официанте выдал тираду, что кафешки — зло, тут сплошная накрутка цен, платить за воздух он не собирается, потому поел дома. С горем пополам еду заказали, уходить было как-то некрасиво, но чем дальше, тем больше я жалела, что не ушла.