16 историй о том, что работать с людьми — не всегда сущий кошмар. Бывает очень даже душевно и задорно
Работа в офисе или с клиентами может добавить неприятных моментов. Но когда люди в благодарность за чужой труд преподносят подарки в виде вкусной еды или собственноручно написанной картины, это возвращает веру в человечность.
- Пришел монтажник, подключает интернет. У меня роутер высоко, я монтажнику табурет подставил. Монтажник внимательно посмотрел на меня, залез на табурет, и прочитал стишок. Интернет подключили, конфетку за стишок вручили. © Shneerson / Pikabu
- Мой брат — врач. Однажды на даче пожилому соседу стало плохо с сердцем, брат оказал первую помощь, пока скорая ехала. После того случая сосед после каждой рыбалки приносил брату рыбу. На все попытки отказаться отвечал: «Да если бы не вы, то я бы уже давно удочки отбросил!» © Подслушано / Ideer
- У меня была клиентка, которая не только подарила моим детям очень дорогие качели и горку из красного дерева, принадлежавшие ее внукам. Но и заплатила еще сверху за их доставку и сборку. © erickgrau / Reddit
- Каждый год клиент присылает нам на Рождество по коробке стейков, бургеров и гарниров. И я просто техник, а не руководитель, которого они пытаются задобрить. © Zapotecorum / Reddit
- Проходила собеседование в одной фирме. Пока общалась с начальником отдела, заметила у него на столе фотографию красивейшей блондинки в рамке. Вышла из кабинета и секретарша попросила оставить свои контакты для обратной связи. Пока писала почту и номер телефона, решила в разговоре с ней сделать комплимент. Сказала: «У вашего босса жена — такая красотка. Но лицо будто знакомое». Секретарша заржала и сказала: «Мы всем отделом про это шутим. Никакая она не жена, а голливудская актриса. Просто он фанат, и так визуализирует себе будущую девушку. У него раньше вообще ее плакат висел, убрал уже». © Палата № 6 / VK
- Работали в салоне сотовой связи. Точку закрывали, сняли кассу. Сравнили, нет ли недостачи. Оказалось, есть, на 3000. Старший продавец — девушка очень эмоциональная — начала плакать, как отчитываться теперь. Своих денег, чтобы вложить, нет. Заходит мужчина денег на баланс положить. Он называет ей номер, а она ревет. Он спрашивает: «Чего она плачет?». Отвечаю: «У нее недостача 3000». Он на нее глянул, достал кошелек и отдал три тысячи, сказал, чтобы не плакала, и ушел. © Подслушано / Ideer
- У нас с моей девушкой была морская свинка. Оказалось, что у кого-то из клиентов тоже есть свинка, поэтому мы немного поговорили об этих питомцах. Я послал ему по электронной почте фотографию нашей свинки и продолжил свой день.
Примерно через месяц наша скончалась. Через два дня после этого я был у того клиента — он упомянул, что занимается живописью маслом. И подарил мне большую, красивую картину с изображением нашей морской свинки на холсте. Наверное, это самый добрый и, как ни странно, неожиданный поступок, который когда-либо делал для меня клиент. © GhostNode / Reddit
- Долго искала гинеколога, который не будет у меня вызывать отторжения как специалист.
Пришла на прием к одному, сижу жду, выходит дядечка лет 55-ти и так ласково очереди говорит: «Так, мои хорошие! Я на перерыв, никуда не убегайте!». Остаться и подождать было моим самым верным решением. © Hrustaleva__ / Twitter
- Сейчас я вынужден работать курьером, позавчера бреду я по тротуару, и меня пропускает черный внедорожник. Потом он догоняет меня на светофоре, за рулем мужик, и он спрашивает у меня:
— Работаешь в доставке?
— Ну, да.
— Пешком?
— Да.
— А на велосипеде было бы удобнее?
— Конечно.
Вы не поверите, он поехал и купил мне велосипед, я до сих пор в шоке. Я, если честно, не знаю, что с ним делать: ездить мне страшно, но и продавать его тоже как-то не хочется. © WaleroFCSM / Pikabu
- Около полутора лет назад преподавала французский язык в связи с нехваткой денег. Ходила ко мне женщина лет 65, мечтала о Париже. Вскоре я нашла стабильный заработок и любимую работу, а на мое место пришла новая девочка. Сегодня та женщина позвонила, попросила заехать, сказала, что нужно что-то передать. Как оказалось, та милая женщина исполнила свою мечту, выучила французский и побывала в Париже. А меня не забыла и передала настоящие шоколадки из Франции. Приятно, когда о тебе помнят. © Подслушано / Ideer
- Я работал техническим специалистом. И клиент в благодарность за мою работу отправил меня на своем частном самолете в другую область на ужин, в меню которого помимо прочего были свежие омары. © Yukanojo / Reddit
- В качестве подарка на прощание ювелирный магазин, который мы поддерживали, подарил мне пару очень дорогих бриллиантовых сережек! Это был прекрасный подарок. © Anxious-Chapter-4009 / Reddit
- А мне сегодня перепали огромные чаевые! Работаю в отеле. В жилую комнату постучала, спрашиваю, надо ли убираться сегодня, человек говорит «нет» и вручает деньги. Несколько раз спросила, не попутал ли чего. «Берите, и не надо ничего», — говорит и улыбается. Работа эта адская иногда, и такое очень редко встречается. Но как же здорово. © Подслушано / Ideer
- Сам владею небольшой фирмой по производству свечей, недавно нужна была помощница — секретарша. Решил немного сэкономить и взял на работу девочку без опыта, а именно знакомую моей жены. Зашла однажды ко мне в кабинет, я протянул ей бумаги и говорю: «Кинь их в шредер». Она удивилась, но ушла. Вернулась спустя полчаса со словами: «Извините, но я так и не нашла никаких ниндзя в офисе. Что мне с бумагами делать?». © Палата № 6 / VK
- Один торговый посредник в Южной Корее узнал, что мы ждем первенца, и прислал нам традиционную корейскую одежду для младенца. Это был такой классный и неожиданный жест. Я никогда этого не забуду. © dremerwsbu / Reddit
- Каждую неделю в магазине, где я работала, ко мне приходила милая женщина и спрашивала о сегодняшних интересных товарах. Она приходила поздно, и мы могли посплетничать. Однажды я сказала, что ее серьги великолепны. Она сняла их и отдала мне. Она также сказала моему менеджеру, что я самая милая продавщица, которую она когда-либо встречала.
Когда я ушла с прилавка, она расстроилась и спросила моих друзей, куда я ушла. Они сказали ей, что я перешла на кассу, поэтому она вставала в очередь на кассу независимо от длины очереди, чтобы я могла ее обслужить. И всегда давала мне чаевые, даже если мне приходилось класть их в благотворительный ящик. У меня не было возможности попрощаться с ней, когда я уходила с этой работы. © Angel Elms / Quora
Как показывает практика, реальность и люди могут быть очень непредсказуемыми. И стоит аккуратно относиться к своим ожиданиям. Например, парень решил проверить один лайфхак и намекнуть начальству, что неплохо было бы поднять зарплату. Однако директор решил эту ситуацию по-своему.
AdMe/Народное творчество/16 историй о том, что работать с людьми — не всегда сущий кошмар. Бывает очень даже душевно и задорно
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