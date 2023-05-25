16 историй о том, что работать с людьми — не всегда сущий кошмар. Бывает очень даже душевно и задорно

Работа в офисе или с клиентами может добавить неприятных моментов. Но когда люди в благодарность за чужой труд преподносят подарки в виде вкусной еды или собственноручно написанной картины, это возвращает веру в человечность.

Как показывает практика, реальность и люди могут быть очень непредсказуемыми. И стоит аккуратно относиться к своим ожиданиям. Например, парень решил проверить один лайфхак и намекнуть начальству, что неплохо было бы поднять зарплату. Однако директор решил эту ситуацию по-своему.