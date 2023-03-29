16 историй о том, что ревность — это прямой путь к кладезю неловких историй

Ревность — чувство, которое может возникнуть внезапно. Встречается она повсеместно: дети ревнуют своих братьев и сестер к родителям, животные — хозяев к посторонним, а супруги — своих вторых половинок к коллегам и знакомым. Вот несколько историй от людей, которых это чувство привело в неловкую ситуацию.