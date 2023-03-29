16 историй о том, что ревность — это прямой путь к кладезю неловких историй
Ревность — чувство, которое может возникнуть внезапно. Встречается она повсеместно: дети ревнуют своих братьев и сестер к родителям, животные — хозяев к посторонним, а супруги — своих вторых половинок к коллегам и знакомым. Вот несколько историй от людей, которых это чувство привело в неловкую ситуацию.
- Есть у меня сосед — хороший мужик лет под 50. Он ездит на работу на машине, а я — на автобусе. Когда в гололед мне пришлось семенить по замерзшей грязи, он предложил подвезти до остановки. Ему по пути, мне — без травм. Никаких подтекстов. Уже месяц так катаемся, но вчера прибежала его жена и устроила моему мужу дикий скандал: мол, слухи ходят, люди говорят. И я вот вроде бы и понимаю ее, но это истеричное желание поорать и подраться все равно удивило. © Подслушано / Ideer
- Мы с коллегой как-то вместе оформляли корпоративный тариф в офисе оператора. Парень-консультант был очень вежлив, шутил и улыбался. Ну нормальный такой сотрудник, любит свою работу. Выходим из салона, и на меня обрушивается шквал желчных обвинений: мол, этот паренек-консультант на меня запал! А еще я будто охотно поддерживала флирт! Вот тут-то я и узнала, что у нас с этим коллегой, оказывается, только начали зарождаться отношения, а я вероломно предала его доверие, разбила ему сердце и сломала веру в порядочных женщин. © Олень / ADME
- Было лет 15 назад. Выходной, часов 6 утра, сладко спим с парнем. Звонок на сотовый. Зачем-то взяла трубку, там очень возмущенный женский голос называет меня по имени.
— Вы зачем моему Диме звоните?
Тут я аж проснулась.
— Девушка, у меня из знакомых Дим только бывший одноклассник, которого я с самого выпуска и не видела. И вообще 6 утра! Совесть имейте!
— В смысле 6 утра? Я куда звоню?
— В столицу вы звоните!
— Ой, кажется, правда ошиблась, я из Уфы. Извините.
Трубку положила, очень надеялась спать дальше. Тут звонок с этого же номера и, собственно, фраза, из-за которой я и запомнила эту историю:
— Я, конечно, извиняюсь, что опять звоню, но, скажите, пожалуйста, я могу вам доверять? © ConDar / Pikabu
- Мой муж постоянно ревнует меня к моему генеральному директору всего лишь из-за того, что тот молодой, красивый, разведенный, богатый топ-менеджер одной из крупнейших компаний. Мне, конечно, лестно, но я-то ему зачем? © Подслушано / Ideer
- У меня бабушка покупает на рынке творог у одного продавца уже тысячу лет. Однажды дед с ней увязался сумки тащить. Приходят на рынок, а продавец ее увидел и басом через всю очередь: «Моя красавица, иди сюда! Я тебе оставил все лучшее, жирное. Проходи, проходи». В общем, с тех пор дед творог не ест. Уже лет 5 как.
- Пересеклись однажды в городе с девушкой-коллегой. Обратно возвращаться в одну сторону — она попросила подвезти. Ну окей, я на машине, вдвоем веселее. Вечером дома у жены брови нахмурены, руки сложены крендельком:
— А что это ты баб на машине катать начал?
— Каких таких баб? — спрашиваю. Сначала даже не понял, о чем речь.
— Да не надо дурачка включать! Я видела, как ты эффектную блондинку высаживал из машины сегодня.
— А, да это ж Ленка с работы! В городе пересеклись, подвез.
— Это была не Ленка. Я бы ее узнала, эта явно красивее. © shurskiy / Pikabu
- Меня приревновали к Деду Морозу на детском утреннике. Я просто сказала, что тоже хочу сфоткаться с дедом. Так как было дело в праздники, заявление о разводе подала в январе. А по-хорошему, и замуж нечего было ходить. © AngelOK / ADME
- В свое время научил отца пользоваться компьютером и сидеть в соцсетях. Так вот, батя там общается с разными людьми, в том числе с женщинами. Однажды мама шла мимо монитора и увидела, как отец кому-то «дарит подарок». Начала орать, что отец ей изменяет и она хочет подать на развод. Видимо, надо было учить их сидеть в компьютере сразу обоих либо никого. Мать переубедили, что это ничего не значит. © Подслушано / Ideer
- Звонок с незнакомого номера, беру трубку. Не здороваясь, спрашивают, кто я такой. Называюсь. Задаю встречный вопрос.
— Это муж Анжелы, которой вы названиваете.
— У Анжелы висит объявление в интернете о подработке, нам нужно сканировать документацию.
В ответ молчание, а потом:
— Хорошо, я передам, она перезвонит, если что. © AnnrR / Pikabu
- Расстались с парнем после дикой истерики из-за ревности в парке аттракционов. Он абсолютно серьезно приревновал меня к Лунтику и даже полез разбираться. Его оттаскивали лев Алекс и Мелман. Когда парень увидел, что Лунтик — это девочка-аниматор, он остыл, извинился, но больше мы с ним не общались. © Юлия Троянская
- Звонит мне девушка и спрашивает с наездом, кто я такая и зачем пишу ее Пете. Отвечаю, что Петя — мой парень, а она в ответ — что у него есть жена и ребенок. Вся жизнь за 3 года перед глазами пронеслась. Как ему удавалось такое скрывать? С родителями общаемся, в гости ездим — уж они-то сказали бы. В итоге после жаркого диалога выяснили, что ее мужа зовут так же, как моего парня, а общалась я с ее мужем, так как это мой бывший одноклассник и после вечера встреч обменялись контактами. Больше я с ним не общалась — нет уж. © Salamandra999 / Pikabu
- Папа любит в свободное время ездить на рыбалку с друзьями, а мама моя довольно ревнивая. Во время очередного подобного отдыха звонит и спрашивает: «Ты сейчас с какой-то рыбой там, да? Нет? Тогда сфоткайся со своим уловом». Таким образом у мамы уже около 300 папиных фотографий на фоне пойманной рыбы. © Подслушано / Ideer
- 10 лет назад снимала комнату в большой квартире. Был у меня сосед. Он часто общался по видео со своей тогдашней девушкой, теперь уже женой. Стол у него стоял прямо напротив прохода, в камеру было видно дверь. Как-то раз я уходила и он по-дружески меня обнял на прощание. Девушка это увидела и начала ему выносить мозг. Неужели она думала, что, если бы между нами что-то и было, мы бы обнимались там, где она это может увидеть? © Lynnett Tan / Quora
- Познакомилась с молодым человеком и пару вечеров провели вместе. На третий день сказала ему, что встречаюсь в кафешке с друзьями. Он сказал: «Ну минут 20 пообщаться тебе хватит». Он так и не понял, почему я не хочу с ним развивать отношения. © Polina Avdeeva
- В начале отношений моя девушка с периодичностью раз в месяц куда-то уезжала и не говорила куда. Я, разумеется, строил разные страшные предположения, пытался выведать так и сяк, но она уходила от ответа, а у меня ехала крыша. В общем, я постарался не лезть туда, куда не пускают, и не давить и эта ситуация так и осталась тайной для меня, о которой я время от времени вспоминал. И только спустя пару лет я узнал, что она ездила на другой конец города на эпиляцию усов.
- Я тут как-то перед разводом по телефону мужа лазила. Каюсь, грешна. Нашла там случайные записи диктофонные — кнопка у диктофона отдельная, неудобная, жмется часто. Нашла там одну крайне интересную: явно в машине ехали, он чего-то говорил, периодически переспрашивая, чего она дуется. И бабский «угукающий» голос. Явно обиженный. Хорошо, что я перед тем, как пойти взять скалку, дослушала до конца и дождалась женского монолога, в котором с ужасом себя и узнала. © interduosignes / Pikabu
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