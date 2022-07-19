16 инфантильных человек, которым давно бы пора повзрослеть, но их, кажется, все устраивает
Люди — загадочные существа. Особенно те, кто вроде уже и считается взрослыми, но по факту так себя не ведет. У них наивный взгляд на мир: что придет какой-то дядя и решит все их проблемы или какая-то тетя приготовит им еду. Чаще всего такой тетей оказывается мама, конечно. Уверены, многие из вас видели таких индивидуумов.
Мы в ADME сделали подборку о взрослых людях, которые пытаются жить как беззаботные и безответственные дети, и у окружающих возникает лишь один вопрос: «Как так можно-то?»
- Работал на производстве. Мне 21 год, привели стажера — 31 год человеку. Обед. Сидим едим, а этот сидит на скамейке в уголке и смотрит в стену. Спрашивают у него: «Ты че, на диете?» Он: «Нет, мне жена забыла обед положить». © xNefrit / Pikabu
- Познакомилась я как-то с парнем, 32 года. Начали встречаться, гуляли, играли у него дома в Mortal Kombat, ели пироженки в кафешке — в общем, все супер. Пошли мы с ним гулять в очередной раз и решили за шаурмой зайти. Он что-то замялся перед входом, кому-то начал звонить. Я спросила: «Что случилось?» Он говорит: «Слушай, а ничего, если мы шаурму за твой счет поедим? Просто мою зарплатную карту теперь мама забрала, она сказала, что я деньги не умею тратить, и когда мне что-то надо, я ей звоню. И если действительно трата нужная, мама мне переводит денег. Но сейчас она трубку не берет». © Radostnya / Pikabu
- У нас на работе есть 40-летний маменькин сынок, зануда тот еще. Живет с мамой, судочки на обед она ему собирает, одевает тоже. Вчера его отчитывал начальник по работе, а тот ему в ответ: «Сергей Витальевич, если вы думаете, что за меня некому постоять, то вы глубоко ошибаетесь. У меня есть влиятельные связи». И в этот самый момент в кабинет зашла его мама. Ржали всем отделом. © Палата № 6 / VK
- Есть у меня подруга. Однажды она не разговаривала со мной 2 дня. Я все переживала, чем же я ее обидела. Но оказалось, что это был просто розыгрыш. © Abby Francisco / Quora
- Искали сотрудника — нашли парня, 27 лет. Вроде ленивый немного, но пойдет. А потом начались «звоночки». Спрашиваю: «Ты почему опоздал на работу?» Говорит, мол, не послушался маму, играл в игры до глубокой ночи, хоть она и говорила ложиться спать. И виновата мама оказалась, потому что она будильник ему не завела. © kefonepro / Pikabu
- 1-й курс. Приближается сессия. У моей подруги были проблемы с иностранным языком, и я предложила подтянуть ее. Прихожу к ней домой, минут 10 мы разбирали грамматику. Потом она говорит: «Давай чаю попьем». Поставила чайник и включила диснеевские мультики. В общем, на этом учеба и закончилась. И да, сессию она не сдала. © Lidia Ivanova / Quora
- Познакомилась как-то с парнем — 30 годиков. Поскольку мне тогда было 24, я думала, что он очень взрослый. Выходим из кино, он такой: «Что-то мне есть хочется». Ну, думаю, сейчас в кафе посидим. Но когда он направился к палатке с хот-догами, я мысленно сочиняла вежливый отказ, так как на ночь такое не употребляю. Но мне и не пришлось ничего говорить: от палатки он отошел довольный, с хот-догом, который и заточил один. Мне не предложил даже. Не подумайте, что я меркантильная, уж на хот-дог я и сама себе зарабатывала, это элементарная вежливость. До сих пор в шоке. © Nevinosimaya19 / Pikabu
- В гостях познакомился с девушкой, позвал танцевать. Она такая: «Я не танцую». Решил, может, стесняется. Позже пригласил еще раз — отказала. Но она мне реально понравилась, и я попросил ее номер телефона. Она: «Я не даю свой номер просто так». Жаль, но что ж. Вызвал такси и поехал домой. Вдруг звонит ее подруга: «А чего ты ушел? Ты же ей понравился, просто она хотела устроить тебе тест». Вот тут я разозлился: «Если бы я хотел пройти тест, то вернулся бы в школу». © Nyagi Coh / Quora
- У нас в студенческой компашке была девочка. Вела себя как самая крутая, причем делала это так убедительно, что все ей смотрели в рот. Но когда ее затопили соседи, она даже не догадалась позвонить в домоуправление. Она позвонила маме! Флер ее крутости тут же растаял. © Lidia Ivanova / Quora
- У меня есть знакомая, замужем. Им обоим далеко за 30, ребенок уже в 5-й класс пойдет. 2 года назад ее повысили, появилась возможность съездить на море, да только муж был против. Оказалось, все дело в бабушке. Муж сказал: «Мама не одобрит». Не знаю, что там в семье за порядки, но прифигела я знатно.
- Встречался пару лет назад с девушкой. Она была ужасно инфантильная, хотя поначалу все ее выходки казались милыми и забавными: как она специально картавила, дулась, обижалась, хныкала и ныла по малейшему поводу. Прошел месяц, второй, полгода, а ее поведение не изменилось, никакие разговоры не помогали. Поставил ей ультиматум: или она в корне меняет свое поведение, или мы расстаемся. На что она обиженно надула губы и заявила, что таким образом подбирала отца будущему ребенку. У меня нет слов. © Ideer / VK
- Я был за рулем на трассе, а моя девушка внезапно толкнула меня в плечо. Это она обиделась, потому что решила, что я смеюсь над тем, как она поет. Только вот я не смеялся, я следил за дорогой. Короче, решил, что мне не нравятся такие выкрутасы, и мы расстались. © bolderdasher / Reddit
- Встречалась я с мужчиной. Мне тогда только 30 исполнилось, а ему уже было аж целых 36. В разводе. Есть дочь 16 лет. А у меня хобби — вязание, и вот периодически наведываюсь в магазин за пряжей. Он из любопытства увязался за мной. Хожу я по магазину, а он меня вдруг спрашивает: «А у тебя есть красная пряжа?» Я: «Нет, а тебе зачем?» И тут этот взрослый мужчина ростом 197 см, 52-го размера, у которого за спиной брак и дочь 16 лет, отвечает: «Взрослые говорят, если на больное место повязать красную шерстяную нить...» Я уже дальше и не слушала. В ушах пульсировало: взрослые, взрослые, взрослые... Ему реально нужна была «взрослая» женщина-мать, ноль самостоятельности. Месячишка 3 помаявшись, я свернула эту лавочку. © Furibonda / Pikabu
- Заехала моя подруга за своим парнем утром, в 11 часов, как договаривались. Звонила на его телефон, а он не отвечал. Расстроилась, уехала домой и сидела переживала: что же случилось? Через 2 часа он позвонил и сказал, что его мама не разбудила. Мальчику 29 лет. © Princessa***/ Pikabu
- Я терпеть не могу цветную капусту. Муж прекрасно это знает, поэтому он взял запеченную картофелину и аккуратно запихал под кожуру пюре из цветной капусты. Ну я сначала обрадовалась: «О, вкуснятина!» Кусаю и: «Фу, что за бяка?» Что за детский сад? Вообще ни разу не смешно. © Barbara Vines / Quora
- Знаю одного парня, ему 4-й десяток идет. Всю зарплату отдает маме, а мама ежедневно выдает ему по 200 рублей на обеды. Самое интересное, что его все устраивает. © NTLoader / Pikabu
А вам в жизни встречались подобные люди? Как вы отреагировали?
AdMe/Народное творчество/16 инфантильных человек, которым давно бы пора повзрослеть, но их, кажется, все устраивает
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