16 инфантильных человек, которым давно бы пора повзрослеть, но их, кажется, все устраивает

Люди — загадочные существа. Особенно те, кто вроде уже и считается взрослыми, но по факту так себя не ведет. У них наивный взгляд на мир: что придет какой-то дядя и решит все их проблемы или какая-то тетя приготовит им еду. Чаще всего такой тетей оказывается мама, конечно. Уверены, многие из вас видели таких индивидуумов.