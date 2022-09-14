16 историй об ослышках, которые превратили беседу в ту еще потеху
С ослышками, или, как их еще называют, мондегринами, часто сталкиваются дети, поскольку их запас слов ограничен. Но и взрослые иногда попадают в комичную ситуацию, услышав в песне, а то и просто в бытовом общении нечто такое, чего не ожидали.
Редакция ADME решила поднять вам настроение такими казусными ослышками и случаями, развязка которых вызывает неодолимое желание расхохотаться.
- На время учебы у тети жила племянница-студентка. Также у тети была дочь-старшеклассница, и девушки дружили. Как-то тетя, учитель географии, взялась за воспитание дочки, и тут племянница подходит и громко ей говорит:
— Тебе-то что?
Тетя даже растерялась от такой наглости. Неужели она, как мать, не может дочке замечание сделать? А племянница ей повторяет:
— Тетя, Тибет — это что? © omelena / Pikabu
- У меня сын в 3 года просил поставить песню «Какать не плакать». Долго убеждали его, что нет такой песни. И вот однажды нашлась пропажа: «Как тут не плакать, как тут не плакать, как же слезинкам с ресниц не капать во тьму...» © Наталья Диакону
- Как-то с лучшей подружкой пришли к ней домой, а ее мама говорит: «Заходил Вениамин, я сказала, что вы гуляете». Мы лишь пожали плечами, мол, не знаем никаких Вениаминов. А мама в ответ: «Девочки, ну что вы мне голову морочите?! Ваш друг Веня, вы же вместе гуляете». Мы минут 10 ржали. А дело вот в чем: у нас был друг Денис, мы звали его Деня, а маме все это время слышалось Веня. Так начинающий рэпер Денис приобрел кличку Вениамин. © truestory111 / Pikabu
- Я довольно упитанная, а моя подруга тоже дама массивная, но при этом очень культурная. Однажды я прихожу к ней и слышу: «Какое у вас ожирение!» Я стою в шоке с отвисшей челюстью, она видит по моей реакции, что что-то не так. И на всякий случай повторяет: «Ожерелье новое сами сделали?» © LenaU / Pikabu
- Сидим на вокзале, ждем междугородний автобус. Неподалеку стоит автобус рейсом до Баку, я и говорю племяннику: «Вот автобус на Баку». Смотрю, а моего сорванца нет. Прибегает минут через 10–15 со выпученными глазами: ты, мол, тетка, сошла с ума, весь автовокзал исследовал, где твой автобус на боку. Показала. Ребенок был разгневан: «Говорила бы правильно, а то на боку и на боку». © Люда Малышева
- Пляшем на дискотеке с подругами под «Нас не догонят». Отплясали, садимся за столик, и вдруг Иришка спрашивает, мол, а что вы там орали. Мы ей: «Нас не догонят...» А она: «Да-а-а?! А я все время пою „Макс недопонял“!» © Татьяна Шорина
- У моей знакомой сынишка недавно выдал перл:
— Мама, нам надо завтра в садик надеть белую рубашку, у нас праздник, крещеный день!
— Что?
— Так сказала воспитательница!
Мама его еле дождалась утра. Пошли в садик, там она и спрашивает, что же будут с детьми делать. Оказывается, предпраздничный день, сокращенный! © Татьяна / ADME
- Отдыхали в Турции. Фотограф в отеле заприметил нашего сына. Спросил, как его зовут, я ответила, что Колей, а он как-то странно на меня посмотрел. «Ну да ладно, кто этих иностранцев поймет?» — подумала я. И вот нам уже надо было уезжать, он снова к нам подходит и тихо так меня спрашивает: «А почему вы сына Олей назвали?» © YuliyaB777 / Pikabu
- Помню, когда мой племянник был еще малышом, он как-то огорошил меня вопросом: «Дядя, давай покатаемся на санках в аду?» Пока я сдерживался, чтобы не расхохотаться, сестра решила его переспросить. Оказалось, он хотел сказать: «Можно ли пойти покататься на санках в саду?» © Extrasherman / Reddit
- Ходим с 4-летней дочерью по супермаркету, и тут она говорит: «Ма, купи тушенку!» Думаю, откуда она в 4 года про тушенку знает вообще? Переспрашиваю: «Лизонька, ты что, голодная?» А она отвечает: «Нет, ма! Тушенку! Чтоб тушиться!» — и показывает, будто брызгает духами себе на шею. © Палата № 6 / VK
- У нас в 11-м классе девушка отличилась. На перемене сидим отдыхаем. Кто кушает, кто ерундой занимается. Забегает она и орет на весь класс: «Тампончики! Тампончики!» Оказывается, в столовой пончики продавали. © Наталия Сапешко
- Как-то собираюсь на работу, муж не хочет вставать и притворяется спящим. Делать нечего, чмокнула его в щеку и на пороге сказала нашей кошке: «Пока, Варя!» Не успела отойти от подъезда, звонит телефон. Обиженным сонным голосом муж спрашивает:
— Зачем ты так сказала?
— Как?!
— «Пока, твари!»
До машины я шла, хохоча. © Regipupsik / Pikabu
- Сижу в наушниках, тут подходит мама и спрашивает: «Какой парень?» Я округляю глаза и переспрашиваю: «Какой парень?» А сама при этом пытаюсь сообразить, как она узнала, о чем я думаю. Мать снимает с меня наушники и повторяет: «К какой паре будить тебя, спрашиваю?» Отец сидит в другом конце комнаты и ухмыляется, мол, мне не до пар, весна пришла. © Подслушано / Ideer
- Помню, в детстве мне нравилась песня: «Стюардесса по имени Жанна обожает мотыежелана». В моем представлении это был некий морской моллюск вроде устрицы. А логика какая? Раз стюардесса, значит, летает за границу. Раз летает за границу, значит, на море! А раз на море, то и есть она должна морских гадов. Особенно мотыежеланов. © Ирина Калистратова
- Муж приболел и спать лег пораньше, я сижу на кухне читаю. Тут он заходит с несчастным видом, садится напротив и говорит:
— Бумагу куснуть!
Я удивилась, мол, что? А он повторяет:
— Бумагу куснуть...
— Зачем куснуть бумагу? — совсем растерялась я.
Он смотрит на меня открыв рот, а потом начинает ржать:
— Я говорил, что не могу уснуть!
Тут я уже поняла и тоже начала ржать. © Jasmyne75 / ADME
- Дело было в интернате. Постельное белье было казенное, и его нам меняли раз в 2 недели. И вот в коридоре слышится возглас заведующей хозяйственной частью: «Всем белье менять!» Одна девчонка залетает в комнату с вытаращенными глазами и говорит: «А чего это она кричит „Всем беременеть“?» © Olga Andreyuk / ADME
Какие комичные ослышки возникали у вас при прослушивании песен или в общении?
AdMe/Народное творчество/16 историй об ослышках, которые превратили беседу в ту еще потеху
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