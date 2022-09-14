16 историй об ослышках, которые превратили беседу в ту еще потеху

С ослышками, или, как их еще называют, мондегринами, часто сталкиваются дети, поскольку их запас слов ограничен. Но и взрослые иногда попадают в комичную ситуацию, услышав в песне, а то и просто в бытовом общении нечто такое, чего не ожидали.