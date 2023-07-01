16 историй, после прочтения которых остается больше вопросов, чем ответов

Периодически с нами происходят такие странные ситуации, что расскажи кому — не поверят. То не берут на работу, потому что знак зодиака не тот. То кот оказывается чересчур умным, и это как-то совсем настораживает. А бывают случаи, которые иначе как «мистическое событие» и не назовешь.