16 историй, после прочтения которых остается больше вопросов, чем ответов
Периодически с нами происходят такие странные ситуации, что расскажи кому — не поверят. То не берут на работу, потому что знак зодиака не тот. То кот оказывается чересчур умным, и это как-то совсем настораживает. А бывают случаи, которые иначе как «мистическое событие» и не назовешь.
- Узнала, что моя подруга — ведьма. Она попросила меня купить в Берлине шорты определенной фирмы для ее мужа. Я сказала, мол, не уверена, что смогу, так как у меня будет мало времени и много дел. Она сказала: «Конечно, только если случай выпадет». И тут сегодня резко начинается проливной дождь. Я оборачиваюсь в поисках укрытия и перед моими глазами тот самый магазин, где нужно купить те шорты. © rabeyka / Twitter
- Вышла замуж, съехала от родителей к мужу, поменяла фамилию и документы. Остался старый страховой полис, вложила его в другой мусор и выкинула в бак. Спустя пару дней звонит мама и говорит: «Мне твой полис принесли, забирай». Я в шоке! Кто-то нашел в баке в куче бумаг мой полис со старой фамилией, без адреса. Нашел дом родителей в другом районе, позвонил по домофону и положил полис в почтовый ящик. Как?! © Подслушано / Ideer
- Поездка, которая обычно занимает у меня менее 3-х часов, заняла в тот раз более четырех. Я не знаю, как это произошло. Никаких пробок не было, я не путал дорогу, не видел ничего странного, да и ехал с той же скоростью, что и обычно. Все было нормально, пока я не заметил, что начинает темнеть, потом посмотрел на часы и испугался. © Dr_Chemiramen / Reddit
- Собирали с мужем пазл. Потерялась где-то последняя деталь. Искали везде, уже пошли даже на кухню, где, собственно, этот пазл доставали из пакета. Возвращаемся, а сверху на пазле сидит кот с последней деталькой. Кладет ее в нужное место и лапкой поправляет. Теперь побаиваемся его. © Палата № 6 / VK
- Забегаю в переполненный автобус и достаточно громко говорю: «Народа столько, может, получится зайцем проехать». А кондуктор: «Хочешь, бесплатно поезжай», — и не взяла с меня денег. © Подслушано / Ideer
- Мы с другом шли домой ночью, и оба слышали голос, похожий на голос сестры друга. Он звал его по имени с ветки дерева в парке. Три раза. © Brexrker / Reddit
- Моей девушке приснился кошмар, что ее домашняя игуана (дома у отца) замерзла и погибла после того, как ее оставили на улице. Она проснулась от рыданий, и это разбудило меня. Я успокоил ее и сказал, что это был всего лишь сон. В конце концов мы оба снова заснули. На следующее утро ее отец позвонил и сказал, что игуана осталась на ночь на улице и погибла. Никто из нас не может объяснить это совпадение. © dinosaurco / Reddit
- Я за жизнь обошла несколько десятков собеседований. Видела разное и думала, что меня ничего не сможет удивить. Вчера пошла устраиваться в одно маркетинговое агентство, им понравилось мое резюме, пригласили пообщаться. Говорили об опыте и карьерных амбициях. Эйчар протянула мне листок с тестом на 40 вопросов. Сказала, что по итогу примут решение и перезвонят. Я пробежалась глазами, а там какой-то астрологический опросник. Пришлось звонить маме и узнавать точное время своего рождения, до минуты. По итогу меня не взяли, сказали, что скорпион с таким асцендентом не уживется в коллективе. Было бы не так обидно, знай я, что такое этот асцендент (прим. ADME — псевдонаучный термин, которым пользуются составители гороскопов). © Палата № 6 / VK
- После долгих лет жизни в квартире переехала в свой дом. Сначала радовалась тишине, а потом со второго этажа начали доноситься звуки, подозрительно похожие на шаги. Две недели я тряслась от страха вместе с кроватью. А потом от недосыпа вдруг такая злость взяла, что я, растеряв весь инстинкт самосохранения, вооружилась шваброй и пошла стучать в потолок. Стучала я долго, от души, и вот уже полгода нет никаких посторонних звуков. А я все никак не могу понять, мистика это была или просто мыши. © Подслушано / Ideer
- Я работала кассиром в магазине, где продавались импортные товары, такие как продукты питания и мебель. Однажды ко входу в магазин подъехал роскошный туристический автобус. Это было странно, потому что в наш город никто на экскурсии не приезжает. Из автобуса в магазин потянулась вереница пожилых людей. Они прошли прямо в заднюю часть магазина, где были продукты, и вернулись к моей кассе. Все брали соль — кучу упаковок с морской и розовой гималайской соли. Они вынесли почти всю соль, что у нас была. Я рассчитала их, потом они сели в автобус и уехали. © eiretara7 / Reddit
- Как-то я нашла в подвале родителей коробку, полную париков, солнцезащитных очков, шляп и прочего. И когда я спросила маму об этом, она просто сказала: «Иногда нужно проводить наблюдение». И отказалась уточнять, что она имела в виду. © coolauntV / Twitter
- У нас завелся воришка. Лампочки повыкручивал, полподъезда без света оставил. Второй день ходим с фонариками. Но мне все-таки удалось вычислить негодяя. Вернулся я очень поздно, часа в 2 ночи. Захожу в подъезд, а он весь в свечах — что лестница, что этажи. Медленно подымаюсь вверх, а там на одном из этажей стоит парочка, целуется. По этажу цветы разбросаны — романтика.
Оказалось, один из жителей решил устроить своей девушке романтику и сделать предложение, а от лишнего света нужно было избавиться. Когда я спросил, почему нельзя было просто нажать на выключатель в нужное время, он как будто задумался, а потом тупо уставился в пол. М-да, романтики они такие, не ищут легких путей. © Палата № 6 / VK
- Говорят, обещанного три года ждут. И я дождалась. Недавно погасила кредит, который оформил на меня мой бывший и утопал в неизвестном направлении. Но самое интересное, этот бывший вернул все деньги, как и обещал, и даже сверху половину суммы накинул. Но в последний день погашения. Вот даже не знаю, как не верить в чудеса после этого. © Подслушано / Ideer
- У нашей свинки родились поросята. Но один был больной, и мы принесли его в дом, чтобы за ним ухаживать. Ночью он скончался. На следующий день мы уехали в отпуск на несколько недель. Вернулись ночью, говорили о поросятах, когда открывали дверь в дом. И тут прямо перед нами в темной прихожей раздался пронзительный поросячий визг. Четыре человека и две собаки были в ужасе. Так и не смогли объяснить, что вызвало этот звук. © alexgrandjot / Reddit
- Мы переместились на несколько минут назад во времени. Мне нужно было отвезти сестру на встречу. Она опаздывала, потому что было уже шесть часов, а встреча была назначена как раз в шесть. Я посмотрел на свои часы, чтобы засечь время. До места встречи было всего пятнадцать минут езды. По дороге я свернул не туда, так что нам пришлось объехать полрайона. И, наконец, мы добрались до места. Она уже собиралась выйти из машины, но быстро глянула на часы и застыла. Мы приехали на десять минут раньше. Мы были в растерянности. Это необъяснимо. © Ponchotm / Reddit
- Очень скучный день. Я секретарь, босс попросил никого не пускать в его кабинет, поскольку у него какие-то важные дела. Приходит главный бухгалтер и просит, чтобы я отнесла документы на подпись. Я захожу в кабинет, а босс дыроколом для бумаги дырочки вырезает. И серьезный такой сидит за огромным столом, который полностью покрыт бумажками в дырочку. © Палата № 6 / VK
Если вам доставляет удовольствие читать о странных и трудно объяснимых историях, то у нас есть вот такая замечательная подборка, от которой в жару пойдет приятный холодок по спине.
AdMe/Народное творчество/16 историй, после прочтения которых остается больше вопросов, чем ответов
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