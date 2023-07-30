16 историй про людей, которые просто хотели купить себе жилье, но не обошлось без казусов
Покупка своего жилья — это всегда волнительно. И даже если учесть все возможные трудности в этом деле, все равно от сюрпризов никто не застрахован. То соседи чудят, то бывшие хозяева звонят с претензиями или как ни в чем не бывало пытаются пробраться в дом, который недавно продали.
- Купила квартиру с призраками: вечно то включался, то выключался свет, слышались шаги, падали вещи, иногда будто кто-то над ухом шептался. Но, блин, эта моя квартира! Я на нее годами пахала. Я не сдамся. И в один день я просто заорала: «Еще один звук услышу — и я тебе такое устрою!» А наутро ко мне подошел сосед и обиженно сообщил, что я могла бы ему спокойно все сказать, а не орать. В общем, нет призраков: ходил сосед, шептался он же. © Подслушано / Ideer
- Покупаю я квартиру, и езжу — смотрю варианты. Нахожу нормальный. Звоню, договариваюсь. Подхожу к дому, звоню по номеру и узнаю, где человек. Отвечают, что возле подъезда стоят. Обхожу дом — никого. Только птички в кустах шуршат. Звоню:
— А вы где?
— Мы вот у подъезда стоим.
— Нет тут никого.
— Ну, хорошо, подходите к магазину, он с другой стороны дома.
Обхожу дом и приходится звонить снова — магазина нет:
— Вы меня простите за смешной вопрос, но я в таком-то городе, а вы?
— Да, действительно смешной. А мы — в другом. © yarosl0ve / Pikabu
- Перед покупкой мы пригласили авторитетного и компетентного инспектора для проверки нашего дома. Он проделал тщательную работу и правильно указал на ряд проблем. Некоторые были серьезными: разрушающийся дымоход, черная плесень, асбест, термиты. Мы знали, что дом находится в плохом состоянии. Но когда мы уже вплотную занялись ремонтом, то поняли, что все гораздо хуже, чем нам казалось. Один из подрядчиков даже спросил, не лучше ли нам вообще снести дом и построить все заново. © unknown author / Reddit
- Я и подумать не мог, как все обернется, когда покупал дом с бассейном. За бассейном нужен постоянный уход. Нужно следить за протечками, трещинами, и за тем, чтобы пока меня нет дома, не прорвало трубу и не случился потоп. Я терпеть не могу свой бассейн больше, чем что-либо в своей жизни. © Ingnort / Reddit
- Прибежала ко мне довольная подруга и давай рассказывать, как она выгодно купила квартиру в 10 квадратных метров. Мол, у нее в родительской квартире была комната примерно такой же площади, ей было нормально, и здесь она комфортно поместится. А потом она поняла, что в эти 10 квадратов нужно впихнуть как минимум унитаз, душевую кабину, стиралку, плиту, стол, стул, шкаф и кровать.
Естественно, у нее ничего не влезло, спальное место не помещалось даже если его подвесить. Подруга поревела, а потом довольно быстро и выгодно свою несостоявшуюся кладовку продала. Дальше живет на своей съемной большой двушке и радуется жизни. А я не понимаю, для кого делают эти кутузки. Кто их покупает? Как в них жить? Так много вопросов. © Подслушано / Ideer
- Сестра купила квартиру в центре, в хорошем ЖК, шлагбаум с консьержкой прилагались. И вот спустя пару недель сестра слышит, как кто-то скребется в дверной замок. Открывает, а там люди пришли шкаф забирать. Короче, бывшая хозяйка выставила на продажу в интернете мебель, которую не смогла забрать. И отдала ключи от квартиры первому покупателю, мол, приходите, разбирайте, вывозите. Благо, сестра сразу замок сменила. © Velesdar / Pikabu
- Приятель рассказывал, что в первую ночь после покупки дома он все время думал: «Что-то здесь не так, что-то выглядит не так». Оказалось, что нигде нет ни жалюзи, ни штор. Следующие несколько часов он потратил на то, чтобы натянуть на окна простыни. Потому, что спать с незакрытыми окнами ну очень некомфортно. © lispychicken / Reddit
- Сегодня в кафе девушка лет двадцати жаловалась подруге: «Родители все-таки купили мне новую квартиру. Говорят, я должна жить там одна, сама готовить, сама убираться, сама гладить. Потому что я должна от них сепарироваться! С ума сошли, представляешь?» © eliseya089 / Twitter
- Купила квартиру, заказала услуги дизайнера. Хотелось вообще ни о чем ни думать, ни вникать, просто заплатить деньги. Дизайнера посоветовал застройщик, примеры работ мне понравились. Неделю назад въехала в квартиру. Это кошмар. Духовка при открывании упирается в ручку шкафчика, открыть можно только при открытом шкафчике. Шкаф в спальне при распахивании на 90° ударяется о висящий светильник. Угловой антресольный шкафчик на кухне открывается в сторону от стены. Он нависает над столешницей на высоте трех метров, в итоге из-за дверцы туда принципиально ничего нельзя положить, если только не проявлять чудеса акробатики. © Подслушано / Ideer
- Во время уборки перед въездом в квартиру я нашла во встроенном шкафу какой-то смятый комочек — пленку с весьма откровенными фото бывших владельцев квартиры. Самое милое было то, что на этой же пленке были фото с дня рождения их маленького сына. © Тоша / ADME
- Знакомые купили новый дом. И как-то раз, пока они были на втором этаже, в дом, как ни в чем не бывало, зашли старые хозяева. Они утверждали, что хотели «осмотреться». Я всегда помнила об этой истории, и как только мы купили свой первый дом, то сразу сменили замки. В тот день мы не въехали в дом, а вернулись туда через несколько дней. И я тут же обнаружила достаточно убедительные доказательства того, что предыдущие владельцы возвращались. Я рада, что хотя бы в дом они попасть не смогли. © Waitingforadragon / Reddit
- Когда я покупал квартиру, бывшая владелица оставила какие-то цветы, закатки. Сказала, чтобы я распоряжался по своему усмотрению. А сегодня она звонит, и интересуется судьбой цветов. Но так получилось, что я не любитель комнатной растительности, отдал цветы маме, о чем ей и сообщил. На что услышал: «Вообще-то могли бы позвонить и спросить, а не хотите ли вы забрать цветы?» Что творится в голове у таких людей? Квартиру я купил более четырех лет назад. © brayded / Pikabu
- Купила квартиру, вторичку с ремонтом и мебелью. Через неделю после покупки в замке поворачивается ключ, заходят бывшие хозяева: «А мы решили шкаф и микроволновку забрать». Хорошо, что риелтор нормально договор составил, и сделал опись всей мебели и техники. Выгоняла их с полицией, последние деньги отдала за смену замков. Люди только что получили много миллионов и решили еще и так нажиться. © Подслушано / Ideer
- Давно это было. Разменял квартиру, доставшуюся от отца. В одну выселил мать, в другую поселился сам. Бывшие хозяева попросили неделю отсрочки, мол, ремонт по-быстрому сделают и съедут. Разрешили мои вещи, коих было немного, загрузить в одну комнату. Я как раз собирался в командировку, так что был не против.
Когда приехал и открыл входную дверь, я просто обалдел. Они сняли все светильники, выключатели и розетки, дверной звонок. Сняли английские замки с дверей, смесители, унитаз и даже подвесной бачок. Сняли конфорки с электроплиты, которая шла с квартирой. Договоров тогда никто не составлял, тем более, это был размен. В общем, первую ночь я провел в этой квартире при свечах, и макароны варил на походном примусе. © Makhmud / Pikabu
- Мы с женой покупали дом и посмотрели множество меблированных домов. Один из них представлял собой очень симпатичный коттедж, но в нем была установлена такая громоздкая мебель, что для передвижения по дому приходилось буквально поворачиваться боком. И хозяева считали это совершенно нормальным. Мы назвали его «Домом хоббита».
Другой дом, который мы посетили, выглядел на фото просто замечательно. А потом мы приехали туда и увидели очень длинную подъездную дорожку, которая начиналась у дороги, и заканчивалась внизу, у дома. Склон был настолько крутым, что по нему было не только невозможно ходить, но и страшно ездить. © Wally White / Quora
- Покупая дом, я знал, что мне придется что-то чинить. Но я не думал, что все будет настолько плохо. Я живу в своем доме уже 5 лет и до сих пор эта канитель продолжается. Как только я починю одну вещь, ломается другая. Например, я заменил часть септика, часть колодца, всю бытовую технику, перекрасил все комнаты, полностью переделал подвал и много другое. А ведь мне предстоит еще много работы. И все это дорого стоит. © stitchmidda2 / Reddit
Сюрпризы могут поджидать не только при покупке квартиры. Можно годами жить в доме и не знать, что в одной из комнат, оказывается, есть глубокий колодец.
AdMe/Народное творчество/16 историй про людей, которые просто хотели купить себе жилье, но не обошлось без казусов
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