16 историй про людей, которые просто хотели купить себе жилье, но не обошлось без казусов

Покупка своего жилья — это всегда волнительно. И даже если учесть все возможные трудности в этом деле, все равно от сюрпризов никто не застрахован. То соседи чудят, то бывшие хозяева звонят с претензиями или как ни в чем не бывало пытаются пробраться в дом, который недавно продали.