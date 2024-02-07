16 историй про людей, от чьей беспардонности даже у дзен-буддиста пар из ушей повалит

Вокруг полно людей, чье чувство превосходства просто переходит все степени допустимого. И реакция на хамов у всех разная. Кто-то решительно ответит на наглость, кто-то отшутится, а кто-то и вовсе промолчит, не желая связываться с дерзкими личностями.