16 историй про людей, от чьей беспардонности даже у дзен-буддиста пар из ушей повалит
Вокруг полно людей, чье чувство превосходства просто переходит все степени допустимого. И реакция на хамов у всех разная. Кто-то решительно ответит на наглость, кто-то отшутится, а кто-то и вовсе промолчит, не желая связываться с дерзкими личностями.
- Я чacтo eздилa в кoмaндиpoвки, квapтиpу дepжaл в чиcтoтe пapeнь. Koгдa мы paccтaлиcь, я увoлилacь. Бoльшe нe нужнo былo пaxaть зa двoиx, пoкa oн «ищeт xopoшee мecтo». Лeжу в кpoвaти, вдpуг звoнoк в двepь. Cтoит дeвушкa, мoя poвecницa. С нeвoзмутимым и увepeнным лицoм. Пpocит пpoйти в квapтиpу eе жeниxa. Я иcтepичecки зapжaлa. Cкaзaлa, чтo жилплoщaдь мoя, a oнa в oтвeт: «Hу дa, я знaю. Cтепa вaм eе пoдapил, нo тaм мoи пoдapки». Пoдapил мoю плaзму и мoй вeлocипeд. © Сокровенные истории / VK
- Какая-то дама на улице сегодня едва не упала, я вовремя подбежал и подставил ей свое плечо. Знаете, что я услышал вместо спасибо? «Да что вы себе позволяете, парень?» Да-да! Я был шокирован. Говорю: «Да вы же чуть не упали, я помочь хотел!» А она: «Как упала, так бы и встала! А хватать незнакомую женщину очень некультурно!» Я бы мог с ней поспорить, кто тут из нас более некультурный, но не стал. © Палата № 6 / VK
- Было это лет 40 назад. Бабушка повела меня в больницу. В очереди сидел малыш с мамашей, ревел. Я его разговорил, успокоил, развеселил. Дал ему кубик Рубика. И вот мамаша его уводит. Я, собственно, требую свой кубик обратно. Сначала она меня игнорирует. Я иду следом, не отстаю. На меня начинают орать и требовать отвалить. И тут в дискуссию вступает моя бабушка. Мамашка сваливала, как тойтерьер от манула. © Enot11rus / Pikabu
- У меня была инфекция горла и миндалин. Пошла я к врачу. Он меня осмотрел и такой: «Фу, мерзость!» Спрашиваю: «Это ваше профессиональное мнение?» А он говорит: «Ага! Это самое стремное из того, что я видел за последние недели!» Так-то он вел себя мило, а позже я поняла, что он просто шутил. Но все равно было неприятно. © wanderingstorm / Reddit
- Жена и сын попали в больницу. Позже супруга позвонила и попросила привезти ей тряпку, ведро и средство для мытья полов. Я переспросил. Она сказала, что нужно именно это, так как завтра ее очередь мыть полы в отделении. Медсестры утверждают, что это работа уборщиц, а уборщиц нет, поэтому по странной медицинской логике полы в отделении моют мамочки детей, которые там лежат. Спорить и жаловаться бесполезно, потому что они тут начальство, а главврачу все равно.
Я позвонил своей маме и попросил ее отвезти жене все необходимое. Мама сказала, что все решит, и поехала сразу к главврачу (они были давно знакомы, как позже стало известно). Вдвоем они пошли в отделение. Старшая медсестра сказала, что не понимает, о чем речь. Они, медсестры, все моют сами, несмотря на отсутствие уборщиц и постоянные переработки. И как вообще кто-то мог подумать, что сотрудники могут заставлять пациентов мыть полы? Это же уму непостижимо! Скорее всего, их просто не так поняли.
Главврач сказал, что раз так, то это, видимо, досадное недоразумение, он зря сюда пришел. Помолчал секунду и добавил, что если он придет сюда из-за недопонимания еще раз, то они знают, чем все закончится. Они знали, поэтому больше никто из пациентов полы не мыл. Во всяком случае, пока моя жена была там. © Miamoto1710 / Pikabu
- Невероятно раздражает, когда стоишь, оформляешь заказ у терминала в фастфуде, а кому-то сзади тебя неймется. И нагло в экран пялятся, и картинно вздыхают, но сегодня парень побил все рекорды наглости. Он просто встал передо мной и такой: «Ну че, ты еще долго?» Бесит! Никогда не торможу, не раздумываю, но людям всегда надо «вотпрямщаз». © Подслушано / Ideer
- Делали мне биопсию после странных результатов МРТ. И врач мне потом сказал: «Ну, ты мутант, но твоя суперсила — фигня». Оказалось, у меня выросла еще одна селезенка. © BonelessMegaBat / Reddit
- Я работаю менеджером в продуктовом магазине, мне ежедневно попадаются грубые покупатели. Каждую среду у нас день скидок для пенсионеров. И вот как-то в среду пришла одна покупательница — вся такая расфуфыренная, лет 40. Ворвалась в отдел обслуживания клиентов: «Нет парковочных мест! Я буду писать руководству, чтобы парковку расширили, поскольку вам, видимо, не хватает инициативности, чтобы самим об этом попросить».
Минут через 45 минут снова примчалась: «Я очень спешу, а на каждой кассе очереди!» Пока я ее обслуживала, она ныла по поводу и без. В итоге я сказала: «Не забудьте, что сегодня день скидок для пенсионеров! Вам ведь есть 60?» Она уставилась на меня и залилась краской. А я такая: «Ой, нет? Извините. Может быть, в следующем году! Спасибо за честность». С тех пор я у нас ее не видела. © RainbowSparkle17 / Reddit
- Сегодня я, как и всегда, вышла на свою смену в кофейню. Перед входом асфальт сильно обледенел, поэтому я попыталась подручными средствами очистить дорогу людям, которые захотят заглянуть на кофе. Полчаса чистила дорожку, сил много потратила, кипятка, швабру чуть не сломала, но у меня получилось. В благодарность услышала от женщины, которая упала на льду в 5 метрах от нашей кофейни, такие слова: «Ты чего здесь не почистила?! Хочешь, чтобы люди угробились!» © Палата № 6 / VK
- Стою в огромной очереди в магазине. Я уже следующий, но у человека передо мной куча товаров. Тут еще одна девушка-кассир открывает другую кассу и зовет следующего покупателя. Это я. Но у кассы есть две стороны — правая и левая. Так-то люди должны подходить справа, но левую сторону тоже можно использовать.
И вот я уже подхожу, но дундук с самого конца моей очереди летит к нам, расталкивая всех на своем пути, и тормозит прямо передо мной. У него в тележке гора товаров, он начинает бросать их на ленту. Я стою на другой стороне кассы с одной покупкой в руках и начинаю сгорать от ярости. Кассир подождала, пока он все выложит, и такая: «Простите, вы не с той стороны. Вам придется пройти в конец очереди». Которая уже стала огромной. © IsaidMarkItEIGHT / Reddit
- Я работаю в местном театре. Позвонила как-то женщина, чтобы купить билеты на почти распроданный спектакль. При этом жаловалась на все подряд. А потом бросила меня на удержание и стала звонить родственникам, чтобы узнать, нужны ли им билеты. Пока я висел на линии, к кассе подошла бабуля и спросила, не осталось ли билетиков. Я отложил трубку, в которой еще играла музыка, и продал этой даме последние места на спектакль. Старушка ушла, а 2 минуты спустя женщина на том конце провода наконец-то договорила с родней и сказала, что ей нужны билеты. Ну я и ответил: «Боюсь, мы все распродали, пока вы держали вызов на удержании. Удачи в следующем году! Я могу еще чем-то вам помочь?» Она аж задохнулась от ярости. © Unknown author / Reddit
- Ходила на рынок. А там бабки на одного мужика набросились, так как он покупал очень много мяса. И они как давай на него кричать, что он у них все отбирает. Мужик ушел. Продавец у одной из тех бабок спрашивает, мол, что вам взвесить-то. А она ему: «Ой, милок, я просто посмотреть зашла». © Chekhoslovatskiy / Pikabu
- У нас на работе был такой случай: пришла девочка из соседнего кабинета и говорит, что у коллеги день рождения, она принесла торт, надо скинуться на подарок. Мы не против, конечно, собрали деньги и ждем, когда нас позовут на чай. Ближе к вечеру спрашиваем ту девочку из соседнего кабинета, когда же нам идти к ним. «А мы торт уже съели, так получилось. Но деньги вы все равно сдайте, мы ж один коллектив», — отвечает. Мы в ступоре: как праздновать — так сами, а как на подарок — так дайте. Находчивые, однако. © Палата № 6 / VK
- Поражает человеческая простота. С мужем продавали машину, чтобы купить новую, а жена брата затаила за это на нас вселенскую обиду. Она ожидала, что мы просто так отдадим им машину, ведь она нам не нужна. На аргумент, что нам нужны деньги, а не благотворительность, невестка заявила, что семья так не поступает. А раз мы решили так поступить с ними, то и семейных уз между нами нет. Когда рассказала брату, он слегка офигел и мигом охладил ее возмущение. На семейных застольях до сих пор не здоровается и не разговаривает с нами. Не понимаю, как брат ее терпит. © Подслушано / Ideer
- Я летел в самолете рядом с молодой мамой и ее плачущим ребенком. Он ревел все 2 часа полета. Женщина постоянно извинялась, но ничего не могла сделать. Так что я просто надел наушники и попытался расслабиться. Не прошло и 15 минут, как стюардесса похлопала меня по плечу и такая: «Я знаю, что это не мое дело, но я не могу поверить, что вы просто сидите и ничего не делаете, пока ваша жена пытается успокоить вашего ребенка». Я спокойно снимаю наушники и очень громко говорю: «Да, это не ваше дело. И если уж на то пошло, то это не моя жена и не мой ребенок». Она была в шоке. © SimonJaxx11 / Reddit
- Пошла утром в овощной магазин, народу куча, все набирают себе в пакеты картошку, морковь, яблоки. Одни женщины в очереди стоят. Единственный мужчина, стоявший недалеко от меня, куда-то отошел, а когда вернулся, то начал уточнять, за кем он стоял. И тут начался скандал, мол, мы вас не помним, вас тут не было. Мужик растерялся, но продавец и некоторые женщины подтвердили, что он тут стоял. Конфликт начал затихать, как вдруг одна дама решила дать ему исчерпывающую характеристику. Заявила, что он не мужчина, а хам, лезет без очереди. И вообще, у нее три высших образования, а он быдло. Еще и повернулась ко мне за поддержкой. Ну а я такая: «У меня одно высшее. Я тоже быдло?» © Палата № 6 / VK
В нашей подборке далеко не все герои придумали, как ответить на грубость, а вот из этой можно выписывать крутые ответы на хамство.
AdMe/Народное творчество/16 историй про людей, от чьей беспардонности даже у дзен-буддиста пар из ушей повалит
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