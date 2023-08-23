16 историй про школу, в которых кипят такие страсти-мордасти, что куда уж там взрослой жизни
Годы, проведенные в школе, никогда не забываются. Проделки одноклассников, несправедливость одних учителей или поддержка других, крепкая дружба и первая любовь — чего только не было за те 10 лет. Бурные переживания и события постепенно превращаются в увлекательные истории, и некоторые пользователи делятся ими в сети. Почитайте. И вспомните свои.
- Когда дочь училась в 5 классе, ей дали задание по рисованию — нарисовать инопланетянина. В результате принесла двойку и запись в дневнике: «Таких инопланетян не бывает». © Ter.er / Pikabu
- Как-то раз на уроке английского нам нужно было нарисовать сцену из «Великого Гэтсби». После того как все закончили, учитель начал показывать рисунки классу. И вот один рисунок представлял собой изображение Гэтсби, идущего к зеленому свету, но при этом у него не было рук. Преподаватель стал разбирать работу и сказал, что в этом есть скрытый смысл: это символизирует беспомощность, которую испытывает Гэтсби. А одноклассник, который сидел рядом со мной, небрежно выдал: «Я просто не умею рисовать руки». © larkssparrow / Tumblr
- В 10 классе директриса решила проводить показательные линейки на большой перемене. Согнали всех в спортзал, двоечников и троечников вызвали и поставили перед нами — вот они, смотрите, какие плохие, ай-яй-яй. И тут раздается три громких медленных хлопка в ладоши. Зал взрывается бурными аплодисментами. На директрисе лица не было, а двоечники стояли довольные. © round011 / Pikabu
- Тянешь руку. Стесняясь, описываешь взаимоотношения двух персонажей:
— Его не интересовала физическая связь. Его любовь к ней была чисто платонической.
Учительница, надменно и презрительно: «Слово „плОтоническая“ — от слова „плоть“. Это и есть физическая связь. Садись». © mr_Smi1ey / Twitter
- Однажды в школе у меня украли пальто. Я спустилась в раздевалку после уроков, а его нет. Искала и плакала, обходя раздевалку снова и снова. Прошло больше часа, раздевалка почти опустела, ученики расходились по домам. И вдруг я заметила знакомую мне куртку... Так я вспомнила, что сегодня я пришла в куртке, а не в пальто. © YourShining / Pikabu
- В старших классах у нас был занудный учитель, который ненавидел мобильники. В начале учебного года он заставил нас подписать «договор», в котором говорилось, что мы не будем приносить их в класс, иначе он их конфискует. Как-то раз он увидел, как один из учеников переписывается, и сказал: «Ты должен немедленно отдать телефон мне. Ты подписал соглашение». А парень даже не взглянул на него и заявил: «Контракты, подписанные несовершеннолетними, не имеют юридической силы». И продолжил печатать. Это было очень круто. Но он все равно был за это наказан. А недавно я узнал, что он поступил в юридический институт в этом году. © le***anshepard / Tumblr
- Один ученик однажды принес в школу полный рюкзак стеклянных шариков. Я имею в виду, что он буквально был набит шариками под завязку. Он подошел к парадной лестнице рядом со входом на 3-й этаж и вытряхнул содержимое рюкзака вниз. Удивляюсь, как шарики не разбили стеклянный ящик для трофеев, но в итоге они раскатились повсюду. Как ни странно, его так и не поймали. Ему либо удалось добежать до одного из лестничных пролетов в конце зала и спуститься до того, как прибежали учителя, либо он где-то прятался, пока не прозвенел звонок. © Unknown author / Reddit
- В третьем классе мне купили крутую тетрадь с покемонами. До сих пор помню тот восторг. Сделал в ней домашку, сдал учительнице. После проверки я свою тетрадь не получил. Учительница сказала: «Те, кто не получил тетради, должны завести новые, без картинок. Ваши я выбросила». Я был в шоке. На перемене я обнаружил в мусорной корзине мою порванную тетрадочку с Пикачу. Неужели нельзя было просто отдать тетрадь и сказать, чтобы я поменял ее? Рвать-то зачем? © Fomitox1992 / Pikabu
- Мой друг однажды крепко разозлился и погнался за нами в туалет, потому что хотел выглядеть круто и думал, что один из нас прячется в кабинке. Он взревел: «Я тебя вижу!» — и вышиб дверь с ноги. А в кабинке оказался учитель, которого мы все знали. Учитель ответил: «Я тоже тебя вижу, а теперь закрой дверь». Никогда этого не забуду. © justsupersayinit / Reddit
- В 11-м классе на последних уроках физики, когда курс учебника уже был пройден, но отпустить нас учительница не могла, она учила нас жизни. Рассказывала, как надо следить за расположением планет и что есть особенные дни, когда надо загадывать желание и оно обязательно сбудется. А еще она учила девочек, что, когда мы выйдем замуж, мы должны обязательно спалить мужу брюки или рубашку: тогда он больше не доверит нам ничего гладить. Очень странно было все это слышать из уст учителя физики. К тому же наш учитель физкультуры был ее мужем. © Volkonskoit / Pikabu
- Вспомнила свою учительницу информатики, дело было в 2005–2008 годах. После уроков она бесплатно занималась с ребятами, которые заинтересовались чем-то из предмета. Кого-то учила программированию (за рамками школьной программы), кого-то — рисовать в редакторе, а кого-то учила верстать и делать простые сайты. Именно благодаря этой женщине я нашла свое главное хобби и впоследствии любимую работу. © MeganBell / Pikabu
- Школа, 3-й класс. Сижу на уроке, понимаю, что пропала ручка. Все просмотрел, под партой все облазил, не смог найти. Попросил у кого-то запасную. На следующий день вижу, что моя ручка у девочки впереди. Я начал ее толкать в спину, мол, отдай. Она ответила, что это ее. Учительница стала нашим судьей. Я сказал, что легко проверить, моя ли она: на ней выцарапано мое имя. Учительница смотрит — правда. Весь класс посмотрел на девочку. А она не моргнув и глазом сказала, что она сама его выцарапала, потому что она меня любит. © fe11x / Pikabu
- Как-то раз дверь в кабинет заклинило и учитель никак не мог ее открыть. В итоге он сдался и пошел звать техников. Пока его не было, один парень решил попытаться открыть ее силой. Но в итоге он чуть перестарался и провалился сквозь дверь, образовав в ней дыру. Но и сама дверь тоже открылась. Через некоторое время учитель возвращается, молчит мгновение и затем произносит: «Спасибо, конечно, за помощь. Но мне нужно знать, кого конкретно благодарить». Никто не отозвался, но все было очевидно, ведь только у одного из нас в волосах были деревянные щепки. © Isotheis / Reddit
- В 10 классе сменилась математичка. С того дня выше тройки я не получала. Она почти убедила меня в том, что я тупой гуманитарий. Экзамены. Пишу за 40 минут из 4 положенных часов. Оценка — «отлично». Математичка бегала по школе с визгами: «Она не могла написать на 5!» — но сделать ничего не смогла. А началось все с того, что на первом уроке в 10 классе она поприветствовала класс фразой «садитесь, болваны». Я одна не села. © chiffaspb / Pikabu
- Однажды учительница поставила мне двойку и оставила приписку: «Увидимся после уроков». Я весь день безумно нервничала по этому поводу. Когда я наконец пришла спросить ее, что не так, она вдруг исправила двойку на пятерку и сказала: «Просто на этой неделе ты очень выводила меня из себя. Я хотела, чтобы ты тоже помучилась несколько часиков». После этого я с опаской относилась к ней в течение оставшегося года. © crrocs / Tumblr
- Мы с папой в третьем классе всю ночь мастерили мягкую игрушку. Шили, резали, клеили. Получилось круто. Учительница поставила двойку! Сказала, что заданием было самим сделать игрушку, а не купить ее в магазине. И отец в ярости пошел в школу и добился, чтобы мне поставили 5. © WitchGiggles / Pikabu
У кого-то со школой связаны теплые воспоминания, а кто-то как вспомнит школьные истории, так сразу глаз дергаться начинает. Делитесь и своими воспоминаниями, напишем вместе новую крутую статью.
AdMe/Народное творчество/16 историй про школу, в которых кипят такие страсти-мордасти, что куда уж там взрослой жизни
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