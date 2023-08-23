16 историй про школу, в которых кипят такие страсти-мордасти, что куда уж там взрослой жизни

Годы, проведенные в школе, никогда не забываются. Проделки одноклассников, несправедливость одних учителей или поддержка других, крепкая дружба и первая любовь — чего только не было за те 10 лет. Бурные переживания и события постепенно превращаются в увлекательные истории, и некоторые пользователи делятся ими в сети. Почитайте. И вспомните свои.