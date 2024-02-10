16 историй, развязку которых захочется узнать больше, чем финал любимого сериала

Иногда вселенная подкидывает такие закрученные ситуации, что можно задуматься о том, не податься ли в сценаристы. Ведь и выдумывать ничего не придется: все крутые сюжеты уже воплощены в реальность. Герои нашей статьи, возможно, думали так же и решили поделиться своими захватывающими историями.